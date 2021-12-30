老年健康｜預防長者「年關難過」 ７大重點防三高糖尿心血管疾病

新一年即將到來，俗語有云「年關難過」，年輕人都會擔心家中長者會被「帶走」。其實這種說法並非空穴來風，據政府統計處2021年11月出版的《香港統計月刊》資料顯示，一般冬季月份的死亡數字會相對其他月份高，就去年數字而言，單於二月的死亡數字就比同年六月高近三成；但只要在日常照護中留意以下幾項重點，悉心照料長者，亦可以安然度過新一年。



只要在日常照護中留意以下幾項重點，悉心照料長者，亦可以安然度過新一年 (圖片: FreePik)

冬季健康危機逐個數 低溫易引心血管疾病！

長者本為心血管疾病的高危一族，再加上近期天氣反覆，幾日內溫差可相差超過十度；突如其來的低溫會導致血管收縮，使血液循環不良。即使平日沒有三高或心臟病病史的長者，亦有機會引發暈昡、高血壓、中風等症狀；對於本身患有長期病患的老人家而言，更有可能會有致命風險，危及性命。

突如其來的低溫會導致血管收縮，使血液循環不良 (圖片: FreePik)

過時過節大排筵席 大魚大肉加重腸胃、血管負擔

不少長輩為與家人共渡團圓佳節，都會在做節時準備豐盛佳餚，當中不乏多鈉、多油、高膽固醇的菜式。對於本身腸胃功能較差的長者而言，腸道會比較容易受刺激，繼而引發肚瀉、腸胃炎等症狀；同時，如若長者放任自己、不停暴飲暴食，甚至飲酒過量，亦容易令患上三高、糖尿病的風險倍增。

對於本身腸胃功能較差的長者而言，腸道會比較容易受刺激 (圖片: FreePik)

冬季流感高峰期將至 長者屬高危一族！

流感病毒可經由患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫傳播，或直接接觸患者的分泌物而傳播。常見症狀包括發燒、全身乏力、肌肉疼痛、咳嗽、喉嚨痛、頭痛、流鼻涕、嘔吐或腹瀉等。長者一旦染上流感，就有機會出現支氣管炎或肺炎等較嚴重的併發症，甚至死亡。

長者一旦染上流感，就有機會出現支氣管炎或肺炎等較嚴重的併發症，甚至死亡 (圖片: FreePik)

關注家中長者健康 日常照護７大重點

1. 注意冬季保暖



據台灣研究指，與心肌梗塞相關的死亡率會因氣溫下降而上升，且冬天溫度每降攝氏1度，罹患心肌梗塞的機率亦會增加20％，故冬季是個對長者尤其危險的季節。要長者安然渡過冬季，必先加倍留意保暖。建議早晚多穿衣服，並於外出時多加利用圍巾、帽子、口罩、手套、襪子及保暖衣物作進一步保暖；另外，剛起床時可先補充暖水，使身體逐漸暖和，以避免血管因氣溫過低而過度收縮。

要長者安然渡過冬季，必先加倍留意保暖 (圖片: FreePik)

2. 控制節後飲食



冬至及年尾佳節的盛宴過後，長者應盡快回歸清淡飲食，控制糖份、鈉及油脂攝取，宜選用少油、少鹽、少糖的烹調方式；少食會刺激腸道的食物，包括薑蔥蒜、含咖啡因的食物、海鮮等。長者可於日常多攝取有效降低膽固醇的天然不飽和脂肪酸，如三文魚、鯖魚、秋刀魚、沙丁魚、亞麻仁籽、大豆、堅果、核桃、芥花油、橄欖油，以及深綠色蔬菜。

長者應盡快回歸清淡飲食，控制糖份、鈉及油脂攝取 (圖片: FreePik)

Ozen 生活館出品的降三高茶內含决明子、桑葉、葛根、牛蒡根等對心血管有益的食材，三高體質、身體虛胖的人士尤其奏效；加上節後飲酒、多吃煎炸重調味菜式，不論長者或後生一輩都可以飲，用以節後急救就最適合不過。

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3. 服食營養補充品



血管的彈性會隨年齡而減少，繼而出現血管硬化、增厚的現象，容易出現高血壓及心臟問題。除了需要注意日常飲食，亦可配合適當營養品去軟化血管，惟需注意會否與本身服食的藥物性質相撞。

可配合適當營養品去軟化血管，惟需注意會否與本身服食的藥物性質相撞 (圖片: FreePik)

Qivaro 血壓寶含有效維護血管彈性和血壓健康的維他命B，可預防心臟病、中風；另含橄欖葉、山楂、大蒜素和木槿花有效降低膽固醇、脂蛋白，清除血管自由基，加強心臟動脈血液流通，從而降低血壓及血脂。長期服用有助維護正常血壓，預防心肌阻塞，中風，是長者居家的必備好物。

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4. 進行適量運動



每周進行最少三次運動，可提高身體新陳代謝、加速熱量消耗，減少膽固醇、脂肪囤積，但由於老人家骨骼不如年輕人強健，故不宜進行過於劇烈的運動，長者可選擇能鍛鍊心智及身體的八段錦、太極、快走等運動。

長者可選擇能鍛鍊心智及身體的八段錦、太極、快走等運動 (圖片: FreePik)

5. 維持正常作息



連假期間，容易因與家人慶節而熬夜通宵，進而產生疲倦、失眠等狀況；即使睡眠質素備受影響，亦不應胡亂服用安眠藥。建議多加注意自身的睡眠衛生，睡前一小時減少接觸電子產品、避免午睡，並可於睡前飲杯熱牛奶暖身，盡快將作息時間調節為正常軌道。

即使睡眠質素備受影響，亦不應胡亂服用安眠藥 (圖片: FreePik)

6. 定期進行體檢



日常採取健康生活模式固然重要，但亦必須定期為長輩作詳細身體檢查，監測其健康狀況；倘若身體任何健康問題，及早發現即可盡早接受治療。長者容易出現三高、糖尿及心血管疾病，故定期檢測血管健康尤其重要。莊柏醫療特此制定了40項精選三高健康檢查，有助了解長者的身體狀況，並及早預防慢性病的風險。

日常採取健康生活模式固然重要，但亦必須定期為長輩作詳細身體檢查 (圖片: FreePik)

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如想進一步保障長者健康，可以選擇莊柏醫療42項進階高血壓及糖尿病檢查，檢查項目包括血脂分析組合、空腹尿糖、腎功能、尿酸及小便常規等。及早檢查有助預防並改善身體危機，有助達至理想健康。

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7. 照顧長者情緒



退休後生活圈子縮窄，不少長者平日甚少與他人交流，長遠容易構成情緒及心理問題，因此不只團圓佳節，後輩們平日亦應該多抽時間陪伴、關心家中長者，尤其獨居、長期病患的長者。

後輩們平日亦應該多抽時間陪伴、關心家中長者 (圖片: FreePik)

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