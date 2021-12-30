節後保養｜派對暴飲暴食點補救? ﻿6個健康貼士要跟足！

適逢年尾，相信不少人都聚首一堂慶節，少不免會預備一桌豐盛飯菜。能與家人朋友共渡佳節，固然值得開心，但節日期間不少人會放縱自我、暴飲暴食，甚至通宵玩樂、飲酒過量；飲食、作息不規律容易造成血糖、血脂、膽固醇的飆升；若節後不作出適當的補償方案，肥胖、三高分分鐘會找上門！



適逢年尾，相信不少人都聚首一堂慶節，少不免會預備一桌豐盛飯菜 (圖片: JW Hotel)

派對熱門食物、飲料熱量你要知！

不論公司同事或朋友之間，年尾都會舉辦大大小小的派對，一般都會選擇到會食物；當中又以炸物、多汁醬的意粉或飯、薄餅、加工食物為主，其熱量及油脂比想像中來得要多；同時，同一時間攝取過多食物亦會加重腸胃負擔，最後出現消化不良、便秘等問題。

到會食物當中又以炸物、多汁醬的意粉或飯、薄餅、加工食物為主 (圖片: FreePik)

常見到會食物熱量 （以100g 計算）

肉醬意粉 134 kcal

菠蘿腸仔 177 kcal

卡邦尼意粉 218 kcal

炸春卷 234 kcal

夏威夷薄餅 239 kcal

炸雞 252 kcal

香辣炸雞翼 319 kcal



Qivaro 消化寶內含不同種類的酶，能有效刺激內臟分泌，幫助分解食物當中的蛋白質及碳水化合物，加以分解成小分子，方便我們的身體進行吸收營養，有助減輕消化系統的負擔，改善因暴飲暴食而出現的胃腸脹氣、腸痙攣及腹瀉等不適症狀。派對結束後即食一粒，就不怕會食得太飽太滯！

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而且聚會時多半會有各類飲料搭配，如汽水、果汁、酒類等，當中可能含有不少糖份或熱量。世衞建議，成年人每日每日糖分攝取量應少於50克。而據食安中心資料顯示，每100亳升含超過7.5克糖即屬於高糖，部分飲品只要飲1份即佔世衞建議一日糖分攝取量的一半或以上；其糖分不但會化為脂肪儲存於體內，更有可能會增加糖尿、三高等健康風險。

聚會時多半會有各類飲料搭配，如汽水、果汁、酒類等 (圖片: FreePik)

常見派對飲品糖份（以每包／每罐／每樽計算）

麥精 15g／包

蘋果綠茶 18.5g／包

蘋果汁 30g／包

可樂 34g／罐

紙包檸檬茶 34g／包

橙汁 35.7g／樽

忌廉汽水 40g／罐



酒類屬高熱量飲品，酒精含量愈高的酒類，所含的熱量就會愈高。有些好酒之人可能會趁氣氛高漲之時多飲幾杯，隨時一不留神就額外攝取幾百卡路里之餘，過量吸入酒精更有可能傷肝。

酒精含量愈高的酒類，所含的熱量就會愈高（GettyImages）

常見派對酒類熱量（以每份165ml 計算）

啤酒：69 kcal

白酒：149 kcal

紅酒：151 kcal

清酒：221 kcal

梅酒：315 kcal

威士忌：450 kcal



節後補救大法 ６個健康貼士要跟足！

1. 飲食宜清淡



經過一輪暴飲暴食後，理應避免繼續進食重油脂、重調味、具刺激性的食物，讓消化系統得到充份休息，避免腸道健康再受重創。建議節後一周都盡量飲食清淡、均衡，多食蔬果、粗糧補充纖維，以促進腸道蠕動，防止便秘、消化不良等情況。如果想事半功倍地改善腸道健康，亦可服用益生菌，幫助腸內益菌生長。

經過一輪暴飲暴食後，理應避免繼續進食重油脂、重調味、具刺激性的食物 (圖片: FreePik)

Qivaro複合益生菌是調節腸內菌群平衡，維持腸胃健康的專有配方。產品含有多種益菌，能有效降低腸道pH值，繼而抑制害菌、促進益菌生長，且能緩解乳糖不耐症及過敏症狀。長期服用不但能維護腸道微生物平衡，更可修復腸道細胞活性。

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2. 適當進行輕斷食



節後攝取高熱量過後，可透過輕斷食去加快體內肝醣消耗，穩定血糖、阻止脂肪形成。當中為人所知的是5：2斷食法及16/8斷食法，這兩種斷食法適合新手實行。雖然理論上不帶任何危險性，但實行期間亦應時刻注意自己的身體狀況；稍有不妥，如頭暈、血糖過低等症狀就應立即停止斷食。

節後攝取高熱量過後，可透過輕斷食去加快體內肝醣消耗 (圖片: FreePik)

5：2斷食法

建議可於派對狂歡後即時開始，為期一星期。七日內可自由挑選兩日，該兩日攝取的卡路里應少於500 kcal，並以肉類及蔬菜作主食，盡量減低澱粉類攝取；其餘五日則可按照個人每日所需卡路里進食，一般女性為1200-1400 kcal，男士則為1800-2000 kcal。一般而言，輕斷食的兩天中間所相隔的日子愈短，即時效果就會愈顯著，非常適合用於節後急救，但須注意該兩日不應進行劇烈運動，避免因身體能量不足而發生意外。

輕斷食的兩天中間所相隔的日子愈短，即時效果就會愈顯著 (圖片: FreePik)

16/8 斷食法

此方法來得比較溫和，即使一般打工仔亦能做到。開初同樣以一星期為單位，每周自由挑選3-5日進行斷食，當中日子只有8小時可以進食，其餘16小時則須禁食；且每天攝取的總熱量不超過1600 kcal、碳水總量不應超過50g、多食高纖蔬菜。

當中日子只有8小時可以進食，其餘16小時則須禁食 (圖片: FreePik)

斷食以外，亦可選擇具排毒功效的營養補充品。Qivaro三果免疫健腸寶含印度醋栗、誦黎勒等成分，能消食健脾，改善消化不良、腹脹，又能澀腸止瀉，長遠可維護健康腸胃功能。

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3. 戒酒及甜飲



從上文資料可見，不少飲品及酒類都含大量糖份及高熱量，一杯飲品隨時比一碗白飯更高卡，因此派對過後應稍為收斂，暫時避免飲用這類含糖飲品；取而代之，可飲用無糖茶飲助消化、消脂。尚膳房的降脂茶由專業中醫師精心調配，採用洛神花、陳皮等消滯降脂的食材，減輕腸胃負擔。

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Ozen 生活館出品的淨腸窈窕茶內含冬瓜、荷葉、玫瑰、甘草等有效消脂、去水腫的食材，清熱解毒之餘，亦有助改善腸道健康，節後可每日在辦公室沖泡飲用。

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4. 養成計算營養成份的習慣



很多時候都會因不知情而進食熱量比想像中要高的食物，如果能成功培養出，進食前先了解該食物的碳水、蛋白質、油脂、糖份、纖維比例，再按照自己的身體狀況去選擇適當的食物，就可以從根本避免攝取過高能量的餐點。

進食前先了解該食物的碳水、蛋白質、油脂、糖份、纖維比例 (圖片: FreePik)

5. 多活動身體



都市人另一個習慣就是久坐，再配合節日時的放縱飲食，會使體內一直潛伏的健康問題爆發，故應增加日常活動量。除了應該培養每周至少三次的運動習慣外，在辦公室亦應適時拉筋和走動，避免久坐不動；同時亦可在日常生活中多找機會活動，例如早一個站下車步行回家、多行樓梯以代替坐電梯，這些日常舉動看似效用不大，但實際上能逐漸提升熱量消耗。

可在日常生活中多找機會活動，例如早一個站下車步行回家、多行樓梯以代替坐電梯 (圖片: FreePik)

6. 調節個人心態



不時見到有人會對節後增磅過於緊張，繼而急於在暴飲暴食後瘋狂運動及節食，意圖減去所增加的體重及脂肪，但操之過急的心態及做法有機會使情況惡化，報復性地進食，其後又報復式地運動和節食，只會令身體無法適應，輕則不見效果，重則有可能引發體重反彈、厭食等健康問題。更可取的方法是將健康的飲食及運動習慣融入生活，享受健康生活模式，並持至以恆。

更可取的方法是將健康的飲食及運動習慣融入生活，並持至以恆 (圖片: FreePik)

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