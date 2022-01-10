大掃除必備｜﻿8大洗邋遢、家居清潔神器推薦 殺菌起漬樣樣得！

年尾將至，各家各戶都要準備來個全屋大掃除，加上疫情肆虐，家居清潔更顯得尤其重要。市面上清潔用品林林總總，哪些可以安全使用又有效殺菌？醫師Easy為各讀者搜羅８款洗邋遢神器，守護大家的家居清潔！



年尾將至，各家各戶都要準備來個全屋大掃除 (圖片: FreePik)

家居清潔小幫手 ３大法寶去漬、保養傢俱牆壁

久未為家中進行徹底的清潔程序，廚房、廁所、窗戶都染上厚厚污漬，不但影響家居觀感，清理時還倍費功夫。麥肯尼出品的蘋果清香萬用起漬清潔液以獨特配方調配而成，輕輕一擦即可有效去除頑固污漬，包括鐵鏽、水垢、氧化等。產品不具腐蝕性、不傷物件表面，適用於任何硬表面，瓷磚、木材、金屬、玻璃都用得！清潔同時更可拋光，令牆壁、水槽、窗戶瞬間回復亮麗，且帶陣陣蘋果清香、不刺鼻，溫和配方亦不傷皮膚，即使皮膚易敏感人士亦適用！

輕輕一擦即可有效去除頑固污漬 (圖片: 麥肯尼)

產品使用方法：使用前先輕輕搖勻，將起漬液直接倒在污漬表面，用濕布、海綿或毛刷輕輕擦拭，及後用清水徹底沖洗，最後以乾布擦拭。



➤麥肯尼 蘋果清香萬用起漬清潔液 500ml $178。

不少家庭會在玄關、客廳或浴室擺放地墊，美觀之餘更令家中感覺更為溫暖，但長期使用下地墊可能會藏有不同污漬、食物殘渣、寵物皮屑等，清潔不當會令其成為細菌、塵蟎滋生的溫床。麥肯尼的地毯起漬液適用於清潔各種纖維質地的地毯，無須過水亦可輕易去除油漬和水溶性的污漬，例如咖啡、茶、咖喱、牛奶、汽水等。產品不含有害化學成分、氣味清香怡人、不傷地毯纖維。

無須過水亦可輕易去除油漬和水溶性的污漬 (圖片: 麥肯尼)

產品使用方法：使用前先搖勻產品，將起漬液噴於地毯污漬上停留約5-10分鐘，及後使用軟毛刷或乾淨濕布抺去污漬，處理頑固污漬時可重複以上步驟進行深層清潔。



➤麥肯尼 地毯起漬液500ml $148。

部分人會因家中的皮革、木材傢俱價值不菲，因而不敢以一般的清潔劑進行清潔，亦對日常傢俱保養顯得束手無策。麥肯尼的傢俱保養清潔劑防污、防塵、防UV，只需一噴一抹，清潔、亮麗、保護就能一次完成；適用於玻璃、鏡面、不銹鋼表面、木材、夾板、皮革、電子儀器等表面，簡單易用且快速見效，日常護養傢俱亦毫無難度！

只需一噴一抹，清潔、亮麗、保護就能一次完成 (圖片: 知識王)

產品使用方法：使用前先輕輕搖勻，將保養清潔劑噴在乾淨的高纖布上，輕輕擦拭物件即可，無須過水。



➤麥肯尼 傢俱保養清潔劑300ml $148。

家電看似乾淨但暗藏邋遢 年末不妨徹底清潔

大部分人都會忽略定期清洗冷氣的重要性，台灣助理教授李政達曾進行過有關冷氣機細菌含量的實驗，發現冷氣機的生菌數可達約600多萬，意味著冷氣機能提供良好環境供細菌生長；如果本身並無定時清理冷氣機的習慣，機內的灰麈、黴菌、麈蟎就會隨空氣飄散，當免疫力差的長者、孩童吸入後，會增加引發肺炎、退伍軍人症等病症的風險。

大部分人都會忽略定期清洗冷氣的重要性 (圖片: FreePik)

麥肯尼推出的全年冷氣機殺菌消毒清新清潔套裝包含麥肯尼冷氣殺菌清潔劑及GK淨可立空氣殺菌噴霧各一支。產品配方不含腐蝕物及有害化學物、不傷冷氣機，能快速清除冷氣機內的霉菌、細菌及異味；能疏通排水管，有效改善製冷效果，長遠可使冷氣壽命更長壽、節省電費，分體或窗口式冷氣機都適用！事後更可以GK淨可立空氣殺菌噴霧 提升室內空氣質素。

產品使用方法：



1. 關掉冷氣機的電源，並打開窗戶，以保持室內空氣流通

2. 打開冷氣機外蓋，除下隔塵網

3. 使用吸塵機或刷子除去冷凍葉上的灰塵

4. 使用前先搖勻清潔劑

5. 於冷凍葉約10cm位置以S型狀噴射清潔劑，並等候約20~30分鐘

6. 將隔塵網於清洗及風乾後裝回機身

7. 將清潔劑平均噴灑在隔塵網之上

8. 讓冷氣以大風模式運轉45分鐘



➤麥肯尼 全年冷氣機殺菌消毒清新清潔套裝 $259。

洗衣機滾筒會積聚不少人體皮屑及殘餘的洗衣粉，加上機身水氣，容易滋生細菌、形成污垢。美國亞利桑那大學研究指出，洗衣機在清洗內衣褲後會沾有約1億個大腸桿菌，清洗過程中細菌更會轉移至其他衣物！使用半年後，洗衣機內裡的細菌超標率就會高達81.3%，如果3年無清潔洗衣機，細菌含量更加高達70多萬，是馬桶的530倍！長期不清理洗衣機，變相會愈洗愈污糟，甚至將洗衣機內藏的細菌著上身！

如果3年無清潔洗衣機，細菌含量更加高達70多萬 (圖片: FreePik)

GK淨可立出品的殺菌清潔濃縮液可用於洗衣消毒及清洗洗衣機；有效清除汗味霉味之餘，又能保持洗衣機潔淨，預防洗衣桶膠邊發霉、滋生細菌。產品通過多國安全認證，母嬰、寵物都適用，可用作消毒地板及排水渠、浸泡紡織品、牆壁防霉、清潔嬰幼兒及寵物用品、去除尿味等，一支可以滿足多個要求，絕對是家居必備清潔良品。

➤GK淨可立 殺菌清潔濃縮液 2L $328。

家居消毒有妙法！誠意推薦三款防疫好物

要做好每一個防疫步驟，必先準備優質的消毒及防禦用品。醫師Easy為讀者誠意推薦三款防疫用品，不論任何時侯都能為大家提供最大的保護力。挑選消毒用品時，除了消滅病菌的成效外，老幼、孕婦及寵物能否安心使用，亦是重要的考慮因素。

老幼、孕婦及寵物能否安心使用，亦是重要的考慮因素 (圖片: FreePik)

由香港研發及製造的AQUA PRO+TECH消毒滅菌液經歐盟認證，不含甲醇、氯己定和重金屬，適合噴灑於大部分日常生活物品及質料上；同時消毒液性質溫和、無色無味，適合嬰幼兒，孕婦及皮膚敏感人士使用。

➤AQUA PRO+TECH 全效消毒噴霧 300ML 霧化噴樽 $268。

O°Airject MyJect標準消毒組合內附3粒CIO2丸劑、3個獨立500ml樽袋及一部MyJect噴霧器，Staycation時只需帶同一個樽袋和一粒丸劑，再於樽袋內注入清水即可使用；配合MyJect噴霧器，透過霧化形式隨空氣飄浮到任何角落，將空氣中和物件表面的細菌消滅，一次過有效解決以上問題，更可徹底消毒家中每個角落。

➤01獨家上架﹗O°Airject MyJect標準消毒組合 $680。

GK淨可立殺菌清潔噴霧尤其適合家中有飼養寵物的飼主使用；經實驗證明，除了可殺滅各類型病菌病毒，更可殺滅引起異味的細菌，去除難而對付的氣味和尿味，並有效預防霉菌和黴菌滋生。採用水性溫和配方，不含刺激成分，適用於任何硬表面，清潔及消毒一步到位。使用時還會散發茉莉花香味，一噴一抹即同時殺菌、消毒、清潔，實行簡易消毒。

GK淨可立殺菌清潔噴霧 尤其適合家中有飼養寵物的飼主使用 (圖片: Familoves)

➤GK淨可立 殺菌清潔噴霧 5L $738。

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