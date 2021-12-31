滋陰潤燥｜假日捱夜狂歡熱氣又傷陰 4款急救茶飲兼湯水舒緩喉嚨痛

年尾將至，各式各樣的派對加上除夕倒數活動，令作息時間變得亂七八糟，熬夜增多，但派對過後換來的除了空虛失落感，還有熊貓眼、暗瘡、乾紋、失眠、便秘等症狀，加上熬夜帶來的一臉倦容，可以如何解決及回復原狀？



註冊中醫師關應春指，熬夜傷陰，容易出現口渴、喉嚨痛、出口瘡、暗瘡、煩躁不安等症狀，同時令體內陰氣不足，陽氣相對偏盛，形成陰虛火旺體質。如果想紓緩虛熱就要滋陰潤燥，適量進食有滋陰功效的食物，補充身體流失的津液。

▼熬夜過後假日急救法（按圖👇👇👇）

+ 6

她又指，如果想改善熊貓眼、暗瘡等問題，亦有以下方法解決。

墊高雙腳睡覺



參加派對不能缺少高跟鞋，派對過後雙腳容易浮腫又疲累，睡覺時宜用枕頭或毛巾墊高小腿，有助促進血液循環及改善水腫。

解黑眼圈除勞



派對後容易出現熊貓眼，連眼袋都浮腫起來，塗抹眼部精華時，不妨同時按揉兩個眼部穴位，加強氣血運行，能為雙眼充電。

四白穴：下眼眶下緣正中，直下一橫指處。

陽白穴：在眉毛正中上方，把大拇指橫放在眉毛上，手指上方就是陽白穴。

按揉方法：用指腹打圈按壓穴位約一分鐘。

調理脾胃



派對時放縱飲食，過後容易出現胃痛、肚痛、食欲不振、飽滯等消化不良症狀。派對後要讓脾胃休養生息，宜飲食清淡，多菜少肉，多喝湯水，或者每日飲一杯米水，有助調理脾胃功能。

同場加映：4穴道防感冒（按圖👇👇👇）

+ 4

捱夜喉嚨痛點算好？

捱夜會虛耗陰液，皮膚會變得乾燥，亦容易眼乾目赤、咽喉乾癢，加上派對食物多煎炸食物，酒亦屬性偏溫，都會令人容易上火。派對後來一杯熱養生茶，有助紓緩乾燥症狀。關醫師就推介以下４款茶飲，有效舒緩捱夜引致的喉嚨痛。

▼舒緩喉嚨痛茶飲（按圖👇👇👇）

+ 22

羅漢果菊花茶



材料：羅漢果3g、胎菊花3g、熱滾水 200ml。

做法：所有材料放入保温杯用滾水焗20分鐘。

功效：適合熱氣及感冒引起嘅喉嚨痛。菊花清熱，有效舒緩捱夜引起咽喉乾痛；羅漢果清肺利咽、化痰止咳、潤腸通便，緩解煙酒、捱夜引致的咽喉不適亦非常有效。

胖大海青欖蜂蜜茶



材料：胖大海1粒、青欖1粒、蜂蜜1茶匙、熱滾水 200ml。

做法：胖大海、青欖洗淨後放入保温杯用滾水焗20分鐘，飲用時加入蜂蜜調味。

功效：緩解咽喉腫痛，有助開聲，改善咳嗽不止及慢性咽喉炎。

北沙參石斛茶



材料：北沙參6g、石斛6g、熱滾水 200ml

做法：材料洗淨後放入保温杯用滾水焗20分鐘。

功效：適合偏熱底人士飲用。養陰清肺，益胃生津，減低皮膚乾燥過敏，改善口乾口氣、面紅赤熱、生飛滋等；感冒不宜飲用。

同場加映：花旗參水補氣提神燥底啱飲（按圖👇👇👇）

+ 5

雪梨麥冬茶



材料：雪梨1個（或梨乾4片）、麥冬9克

做法：材料洗淨，雪梨去皮去芯切粒放保溫瓶，以熱開水沖洗一遍，注入熱開水焗約5-10分鐘至香味透出即可。此茶能反覆沖泡至味淡。建議一星期飲用2-3次，兩星期為一個療程。

功效：滋陰清熱生津，紓緩長期晚睡、經常口乾、嘴唇乾燥等症狀。

跨年熬夜養陰湯（老黃瓜花旗參石斛螺頭湯）



材料：老黃瓜1根、紅蘿蔔1根、花旗參10克、石斛15克、乾百合12克、玉竹12克、乾螺頭2-3塊

做法：

1. 所有材料洗淨，老黃瓜切塊，紅蘿蔔去皮切塊，乾螺頭泡水約1小時瀝乾。

2. 鍋中加入2000毫升水，放入全部材料，武火煮至水滾，調文火煮2小時，最後下鹽調味即可。

功效：花旗參性涼，有補氣養陰、生津清熱、解酒、抗疲勞等作用，有助紓緩晚睡而引起的心煩口渴、小便量少色黃、大便偏乾、口乾等虛熱症狀。

相關文章：【紅棗水】失眠啱飲嗎？每次幾多粒？補血增氣力5大好處3類人不宜