專訪｜80、90後醉心中醫藥尋解決痛症方法　上門為病人止痛解鬱結

很多人認為中醫師一定是年紀老邁、沉悶，但承治堂的醫師皆為80及90後，決心探究中醫兩千多年的奧秘，以中醫理論醫治各種疾病，猶其是各種痛症和亞健康狀態。醫師甚至會去醫院和老人院等地方，為難於出行的病人上門診症，為他們舒解病痛。中醫余小鎮師承多位老師，志力發揚中醫在治療各種疾病上的獨特優勢。



余醫師視推廣中醫藥服務為己任，並期望能夠為更多人帶來身心健康，提升生活質素。（圖片：biomedviews）

「記得我自細就要飲中藥，雖然味道不討好，但知道它可以醫病還是會悶著頭喝下去。」喝著喝著，小小年紀的余小鎮就對那碗啡色的藥產生濃厚興趣，想窺探這門神秘學術。「我覺得這個學術是先祖遺留給我們的文化遺產，我就想如果可以成為承傳的一份子，其實係一件好感動的事；加上中醫是個可以救人助人的職業，滿足感都非常大，所以就選擇中醫這條路。」行醫多年，余醫師仍然被中醫對生命認知的多樣性所吸引。「中醫這門學科有好多出路，你可以選擇任何一條鑽研下去；隨著你的付出，醫術就會越嚟越進步，可以處理的問題就會越來越多，幫到的人就會相應增加，這就是我仍然對中醫師這個職業充滿熱誠的原因。

獨門軟骨傷針對痛症根源 溫和手法助身體復原

余醫師主力以台灣著名醫師林兩傳老師所創立的「結構治療」，採用軟骨傷手法治療各類身體結構錯亂引起的疼痛和各類特殊症狀。「我一開始也是在大學裏學習傳統骨傷科手法，但我很快發現，傳統手法很快就到達一個不能再進步的位置，就是能治好的病痛可以治得非常好，但治不好的病痛也就治不好，即使我翻查各種記載手法的書籍也找不到原因。」

採用由台灣著名醫師林兩傳老師所創立的「結構治療」，以軟骨傷手法治療各類身體結構錯亂引起的疼痛和各類特殊症狀。

後來余醫師在一次偶然的機會下跟隨林兩傳老師學習，瞬間被這個診療方法深深吸引。「因為這套治療系統不單只是一種治療手法，而是從一個人的身體結構及生病的因由開始去探究，它有一種有別於傳統對筋骨病及其他身體毛病的認知方式，是一種實實在在可以被醫師去觀察得到的診治模式。」通過這套系統，余醫師開始對一些以往無法解釋或治療的疾病有更多了解。

骨傷科不同於跌打 更具系統化及統一性

一般人對於骨傷的第一想法就是扭傷去跌打醫館，但余醫師表示：「跌打是一種民間治病救人的學科，起源於以前練武之人，在武館對打時，難免會出現筋骨損傷，他們會就地進行醫治，漸漸就發展出一套自己獨特的治療手法，或者自行配製藥酒敷藥。後來他們亦會為一般市民作治療，所以在民間廣泛流傳。」

相對跌打是民間智慧匯集而成，骨傷科可以說是由官方訂立的科目。「但兩者的治療方法其實一直以來都是相互交雜，所以有非常多的相似之處，可以是骨傷科有官方答案較為統一；學習骨傷科及處理方法較為標準化，而跌打就會側重個體特色。」

有系統化的治理手法，亦要配合恰當的中藥才能夠大大提高療效。「製藥方面，我們會按照醫方古籍上的記載，以一絲不苟的精神，嚴格遵從藥物的製法，同時根據病情、症狀和體質靈活調整用量，務求將藥效提升到最高水平。」為提升中藥的質素，余醫師更會聯同中藥顧問，完善藥物種類、來源及製作。而且透過恆溫的儲存設施，嚴格控制中藥生產和保質期，在藥物品質及安全性方面力臻完善。

嚴格遵從醫方古籍上的藥物製法，可將藥效提升到最高水平。（圖片：shutterstock）

頸痛醫腳竟能治好？

「這套手法的特色是會全身檢查身體各部份對於疼痛局部的影響，例如經常有病人問：『點解我頸痛，你會處理我隻腳，然後又真係會好？』其實他頸痛的原因是由於腳部卡到整個身體而引起，而我們會用局部解筋針灸（不留針），及老師創立的輕柔引導手法，病人不會有種被猛力移動關節的壓力，可以舒舒服服地引導肌肉筋膜，讓關節自行覆位。」余醫師笑言當然一定有病人是特別喜歡被扳動關節所帶來的爽快感，但他們的手法一般而言是不會有痛感。

病人頸痛的原因是由於腳部卡到整個身體而引起，所以余醫師會用局部解筋針灸「醫腳」。

有別於傳統使用頓挫力的「咯頸」、「扳腰」等的硬骨傷手法，結構治療的治療過程不會像跌打那樣「突襲」，亦無推拿的擠壓動作，病人幾乎不會感到不適、痛楚和壓力。結構治療不單只是一種痛症治療手法，亦是一種診斷技術。在進行治療前會透過結構治療理論，為病人進行全面檢查，找出痛症的根本原因。針對根源治療能夠更直接而有效地解決痛症問題。

在治療各種疾病和亞健康狀態問題時，余醫師亦會運用多種針灸技術，以取得更佳療效。（圖片：hk01）

外診服務惠及更多病人 展望將中醫發揚光大

為令中醫治療帶給更多有需要的人士，余醫師的團隊特設外診服務，為工作繁忙或行動不便的人士提供上門中藥、針灸、骨傷等診治服務。「我們認為中醫論理和手法不止用於治療疾病，因此在為大眾解決生理和心理疾病帶來的苦痛之餘，我們更致力在維持和提升健康方面提供意見和指導。同時我們視推廣中醫藥服務為己任，積極舉辦和參與社區活動，加強醫患之間的交流。」余醫師期望中醫能夠為更多人帶來身心健康，提升生活質素。