減肥｜食代餐再加運動都瘦不到？營養師：每星期飽肚減１公斤

冬至打邊爐、平安夜燭光晚餐、聖誕夜自助大餐、除夕夜通宵暢飲 …… 大時大節盡慶過後，體重也跟著飆升。望望月曆，農曆新年和情人節已迫在眉睫，減肥大計必須馬上展開！到底如何有效減磅之餘，又能夠一直維持目標體重？註冊營養師羅子桃(Renee)表示，女士們的減肥大計失敗或體重反彈，大多因為方法過於極端及急進，對食物營養知識亦不了解，以至減重的可持續性低。她建議減重飲食應該以均衡營養、控制份量為首要因素，這樣減肥後才可輕鬆維持體重，令你在年尾至年頭這段非常時期食得毫無罪惡感。



冬至打邊爐、平安夜燭光晚餐、聖誕夜自助大餐、除夕夜通宵暢飲 …… 大時大節盡慶過後，體重也跟著飆升。（圖片：Shutterstock）

營養師：減肥難維持體重更難 代餐或是減肥入門方案

相信不少人在減肥時都曾經遇到以下情況：明明勤做運動，體重卻一直居高不下；成功減磅後但體重卻很快反彈，甚至比以前更嚴重。要找到解決辦法，首先要了解這兩種情況的背後原因。

Renee解釋，第一種情況是因為缺乏飲食配合，熱量消耗未能達至多於熱量攝取，營養攝取也不足夠。「部分人因為做完運動，就製造藉口容許自己吃多一點，但所吃的都是熱量高、營養價值低的食物，根本沒有真正地消秏熱量，就算做再多運動都瘦不下來。」；第二種情況與缺乏營養知識及正確的飲食觀念有關，「減肥餐單過於苛刻，以為運動再加上戒掉碳水化合物食物就可以快速減磅，但其實與平時飲食習慣相距甚遠，一旦脫離減肥餐單便容易不受控地增加食量，甚至暴飲暴食，令體重反彈。」

減肥餐單過於苛刻，與平時飲食習慣相距甚遠，一不小心便會增加食量，甚至暴飲暴食，令減重反彈。（圖片：top1health）

Renee指解決方法就是挑選正確的飲食控制法之餘，學習基本營養知識。現時流行的飲食控制法有「斷食法」和「代餐」兩種。Renee指出「斷食法」雖然可產生減重效果，但許多人以為斷食就不用顧及食物營養價值，忽略均衡營養的重要性，最終減去的是肌肉多於脂肪，或者令身體健康出現問題，例如經常覺得疲倦、頭髮指甲皮膚狀態差等，不建議隨便亂試。她認為現時都市人受環境因素影響，沒有多餘時間為自己準備熱量受控的營養餐食，出外飲食又不懂得選擇適合的食物及份量，所以對於減肥新手，進食熱量較正餐低的代餐未嘗是較可取的入門方法。「這種飲食控制法較為溫和，質素高的代餐產品顧及營養攝取，對健康的影響較低，而且較容易持續執行。」

「斷食法」雖然可短時間內產生減重效果，但方法只着重減重，忽略均衡營養的重要性。（圖片：ingimage）

「真實食物」的健康代餐 取代舊式無口感代餐

代餐雖然能有效減重，但執行上要注意以下細節，健康地長期維持體重。常見的代餐類型是沖粉、奶昔、糊仔、能量棒等。不過這類代餐最大的弱點是飽肚感難以維持，「沖粉、奶昔等極其量只可以維持2-3小時飽肚感，令人難以堅持長期吃。」不過，這只是舊式的代餐，現時有一款代餐是以「真實食物」的形式存在。

營養師認為常見的代餐，包括沖粉、奶昔、糊仔、能量棒等令飽肚感難以維持，從而減重失敗。（unsplash／joshsorenson）

「營美健」的「即食調控料理包」是以代餐概念設計的真實食物，當中包括飯、麵、粥等主食，與日常飲食接近。各款料理的卡路里經過嚴謹計算，不止含有均衡營養，而且就連咖哩、白汁、肉醬等一般減肥人士都避之則吉的「邪惡」元素都可以照常存在，健康和美味能夠同時並存，完全打破代餐或健康食品必然淡而無味的舊有觀念。

「營美健」的「即食調控料理包」是以代餐概念設計的真實食物，當中包括飯、麵、粥等主食，與日常飲食接近。（圖片：營美健）

份量和味道與正常食物無異 增加減磅成功率

營美健的調控料理選擇相當豐富，設有早、午、晚三餐，讓減肥人士能夠在不知不覺間控制飲食之餘，又能攝取均衡營養。而且調控料理雖然是真實食物，但準備過程簡單輕輕，無須技巧煮食，只需要將包裝放入熱水或微波爐，加熱數分鐘即可。調控料理可在室溫擺效，方便攜帶，平日上班或staycation也能輕鬆處理。

調控料理證實能一星期減重至少一公斤，其中最值得一提的是知名 foodie Joey 的成功個案。以飲食作為工作的她，在不影響工作下，成功在三個月內減了30磅。

以飲食作為工作的 foodie Joey，在不影響工作下，成功在三個月內減了30磅。（圖片：受訪者提供）

Renee提醒，進行代餐飲食時，自律和持之以恆同樣非常重要。「代餐是代替原本的一餐。如果吃完代餐又增加食量或吃零食，便會大大影響減重效果。而且代餐不能只吃一、兩日就放棄，要執行一定日子才會有成果。另外，要達至均衡飲食，額外加入新鮮蔬菜絕不可少。」營美健的調控料理的份量和味道都與正常食物無異，正是為協助減肥人士自律並持之以恆而設。

➤Lares Beauty 營美健 |「調控即食健康餐」

營養師如貼身保母 一對一為客人挑選餐牌上最適合食物

減重只是第一步，成功減重後就是要長遠維持體重。工作應酬或大時大節難免要出外吃飯，在缺乏代餐的「指引」下，許多人便不懂得選擇食物和控制食量，令體重反彈，前功盡棄。所以，營美健還有一項吸引的服務，就是「一對一營養咨詢服務」。

營美健的營養師會猶如保母般貼身，根據客人在家及外出的飲食習慣，提供個人化的營養知識和飲食建議。「外出飲食時可以隨時拍下餐牌並將照片傳給營養師，讓營養師為你分析最適合自己的選擇。」以 Joey 為例，工作令她經常要外出吃飯，又食無定時，「一對一營養咨詢服務」正是她成功減重後繼續輕鬆維持體重的秘密。

營養師猶如保母般貼身，客人外出飲食時，可以隨時拍下餐牌並將照片傳給營養師，向營養師查詢餐牌上最適合自己的選擇。（圖片：freepik）

Renee分享道：「有一位職業是護士的客人，因為工作關係，食無定時，而且作息時間難以與一般人一樣，於是由3、4年前的47kg升至近年的55kg。她曾經試過做Gym，減少進食量去減肥，但效果都不理想。她希望好好學習及調整飲食，所以在進食代餐之餘，很踴躍發問與挑選食物有關的問題，以及所遇到的困難，所以即使她未能100%跟餐單，亦都能在首星期減了1.5kg，體脂肪下降了1.6%。我認為積極、及時的雙向溝通，是幫助客人成功減重的重要因素。營養師的角色不應該是指責與督促，而是鼓勵、教育與支援客人建立個人化的健康、平衡的飲食習慣。」

營美健的營養師會猶如保母般貼身，根據客人在家及外出的飲食習慣，提供個人化的營養知識和飲食建議。（圖片：受訪者提供）

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澳洲註冊營養師 羅子桃 (APD)

澳洲蒙納殊大學營養學碩士

香港營養師協會會員

香港大學理學士（食物及營養科學）