黑眼圈｜熊貓眼未必因睡眠不足 一個動作常致黑眼圈6個穴位助紓緩

徹夜狂歡的佳節派對過後，少不免總要頂着一對黑眼圈上班。但別以為只要瘋狂補眠就必定可以讓黑眼圈消除，因為有部份黑眼圈原來並非由睡眠不足所導致。從中醫角度而言，更可根據黑眼圈的顏色，來推斷出部份內臟的健康問題。



黑眼圈的問題相信困擾不少愛美的女士。（GettyImage）

常揉眼睛恐致黑眼圈

黑眼圈主要可區分為血管型、色素型、結構型與混合型四大類：

１. 血管型：



眼周的皮膚較薄，僅約臉部皮膚的3至4分之一，但眼周部分又佈滿了微細血管，因此當眼周血管擴張或增生時，眼周的皮膚就容易透出暗暗沉沉的顏色，也就是黑眼圈。常見於過敏體質者、經常熬夜、用眼過度、疲勞壓力大等都可能會導致眼周血液循環不良、靜脈血管擴張而加重黑眼圈的問題。

2. 色素型：



主要是因為黑色素沉澱導致眼周黑黑一圈的狀態，包括經常在外曝曬、常揉眼睛等都會增加黑色素沉澱。此外，部分人士也有先天性眼皮顏色較深的狀況，令眼睛周邊有一對熊貓眼，外表比較沒精神。

3. 結構型：



這類型的黑眼圈主要是因為臉部結構問題在眼周附近形成陰影，看起來像是黑眼圈的樣子，例如眼窩凹陷、顴骨較高、有淚溝或眼袋問題的人士，都很容易因為結構性問題造成眼周現黑圈的錯覺。

4. 混合型：



混合型黑眼圈就是結合了色素沉澱、血管擴張增生或結構性問題所形成黑眼圈，特別是由於香港人的過敏體質比例偏高，加上平常工作繁忙、長時間用眼等，眼周就容易出現血管型的黑眼圈。此外，若經常揉眼睛、經常曝曬也會增加黑色素沉澱，因而形成混合型黑眼圈。

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黑眼圈顏色反映各臟腑健康

而從中醫角度而言，黑眼圈原來亦可根據顏色的不同而反映出一些內臟的健康問題，當中可分以下四大類型：

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1. 黑眼圈



腎臟問題：在五行中黑色是對應腎氣的顏色，同時與肝脾兩臟相關。

徵狀︰腎虛病人常有腰膝痠軟、疲累、下肢冰冷等問題。



2. 青黑眼圈



肝臟問題：肝經分支連接眼睛，在五行中青色是對應肝臟的顏色。

徵狀︰肝氣鬱結易見情緒波動，患者多有失眠、情緒暴躁、月事失調等。



3. 暗黃眼圈



脾臟問題：五輪學說中，脾臟對應肉輪，即上下眼瞼。

徵狀︰脾胃運化失調，易有胃口差、腹脹、噯氣（「飽嗝」）表現，或有皮膚問題。



4. 暗紫眼圈



肺氣問題：五輪學說中，肺對應氣輪。

徵狀︰肺氣不足會引致鼻敏感、鼻黏膜腫大、鼻塞及流鼻水等，影響眼眶血液循環。



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六大穴道紓緩黑眼圈

黑眼圈的形成很多時是因為眼瞼靜脈血液循環欠暢，因此，透過按壓穴位以增加血液循環，亦有助消除黑眼圈，令雙目變得明亮有神。而每日按壓以下六個穴位20至30次至輕微痠脹感，則有紓緩黑眼圈的功效。

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有黑眼圈的人士可以按照個人身體狀況，嘗試以下三款茶飲，以改善黑眼圈。茶飲做法非常簡單，大多泡或煲10至20分鐘即可飲用，不論在家中或公司亦可飲用。

除了茶飲外，大家亦可根據不同身體狀況，如需補腎、補肺、補肝等，針對性地吃相關食物，以改善黑眼圈。