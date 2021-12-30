護髮｜髮膜護髮素用錯隨時頭皮發炎！ 3大洗頭技巧助防脫髮要注意

洗頭髮是每日少不了的日常習慣，大家可能也有自己的常用的洗髮用品次序及方法，但真的是正確嗎？有日本髮型師分享數個護髮貼士，可以保護一頭秀髮之餘，同時清潔力大增。



洗頭看似簡單，但當中洗髮用品的適用度、使用次序、清洗方法其實是有學問所在。日本節目《くりぃむしちゅーのハナタカ！優越館》早前邀來東京髮型店「The Treatment」專業髮型師ARATA，分享數個護髮貼士及正確洗髮方法。

▼洗髮有甚麼要注意？（按圖👇👇👇）

+ 13

正確洗髮方法



開始時不要搽任何東西，先用35℃左右的溫水把頭髮徹底沖洗1分鐘以上，去除髮上藏着的汗、灰塵，然後把洗髮水倒在手掌心，搓揉至起泡才塗上頭部，記緊不要摩擦頭髮搓至起泡，有損髮質。

洗頭時洗頭水不太起泡有可能是因為頭髮太多塵埃或油分，應重複用多一次洗頭水。

洗頭時切勿用指甲大力抓頭皮去止頭痕，容易抓傷頭皮導致細菌感染，其實只要用手指頭用力按摩頭皮便可減低頭皮痕癢，萬一發現頭皮已經有損傷、頭皮屑、紅點或暗粒，應馬上向你的髮型師查詢頭皮護理的資訊，嚴重的話應詢求皮膚科醫生的意見。

不同季節的洗髮水



應視乎季節而選擇洗頭水，例如夏天使用清爽的洗頭水，冬天則使用滋潤保濕的洗頭水。

髮膜、護髮素使用次序、方法



髮膜作用是從內修復受損的髮絲，而護髮素則是撫平頭髮毛鱗片表面。

一般洗髮順序使用：洗頭水、髮膜、護髮素。

若是曾用定型產品，應先用護髮素，因為當中的油分有助卸下定型，

使用順序則變為：護髮素、洗頭水、髮膜。

注意貼士：ARATA表示髮膜能滲透髮絲，有機會導致頭皮發炎，因此應避免塗在頭皮上。另外，由於用手塗抹的效果欠佳，建議可使用洗髮梳，能讓髮膜更容易滲透髮絲，修護效果更持久。同場加映：3穴位助白髮變黑髮（點擊圖片查看👇👇👇）

+ 12

洗頭後的注意事項



切記不要嘗試用濕毛巾擦乾頭髮，應使用大而乾的毛巾將頭髮上的水徹底吸走，再用大齒梳梳理。梳髮時動作要輕柔，因為剛剛清洗和按摩過的髮根，血液循環會加快，毛孔也會張開，令頭髮容易拉斷。

脫髮問題靠一招洗頭法

脫髮成因眾多，一般人可能因壓力、生活作息不定等而導致荷爾蒙失調，結果出現甩髮的問題。ARATA指頭髮稀疏一般可以分為兩種情況，分別為前額稀疏及頭頂稀疏，前者主要來自遺傳；後者則是因氣血運行不順。前額稀疏可透過增加男性荷爾蒙去解決，而頭頂稀疏則可從洗頭方法入手去改善。

▼防脫髮洗頭法（按圖👇👇👇）

功效：增加頭部的血液循環，有助減少頭頂脫髮問題



方法：只需於洗頭時，由頭部兩側向上按摩即可，按摩耳邊較粗的血管



相關文章：【護髮】蜂蜜按頭皮助長柔順髮絲？補充6大營養素多吃雞蛋烤南瓜👇👇👇