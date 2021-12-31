除夕｜烤雞熱量要知　食批薩接近食3碗飯？營養師教7大避肥貼士

一年來到尾數，繼聖誕之後又是除夕，要迎接新一年也少不了與親朋戚友吃大餐分享美食。有營養師分享了大餐必備的烤雞及其他食物的熱量，表示不能只顧求飽而瘋狂進食，隨時急劇增磅，到時後悔難返。到底吃大餐又有甚麼要注意，如何能吃得健康又滿足？



吃大餐倒數是除夕必備節目，不過吃太多又會變成致肥陷阱！台灣註冊營養師高敏敏表示，大餐必有的烤雞也有不同部位，當中的熱量也可以相差很多，部份位置如果連皮吃更是油脂爆標，她亦分享了不同部位的熱量。

▼烤雞不同部位熱量（按圖👇👇👇）

+ 9

1. 雞軟骨 43 卡路里（一個40克）

2. 雞胸肉 172 卡路里（一片142克)

3. 雞肝 50 卡路里（一個45g）

4. 雞腎 20 卡路里（一個20克）

5. 雞子 14 卡路里（一個20克）

6. 雞腳 39 卡路里（一隻18克）

7. 大雞槌 146 卡路里（一隻93克）

8. 骨雞腿 426 卡路里（包含雞腿排與雞槌部分，一隻199克）

9. 清腿 254 卡路里（將大腿從關節處切斷之部位，一隻147克）

10. 雞全翼 92 卡路里（一隻44克）

11. 小雞槌 48 卡路里（一隻23克）

12. 二節翼 46 卡路里（雞翼連翼尖，一隻20克）

13. 雞心 23 卡路里（一個12克）



高敏敏指，最肥的部位骨雞腿與熱量最少的雞腎可相差近20倍，而雞胸肉、里肌肉的脂肪含量最少，油脂熱量僅佔8%，吃起來負擔相對較少。另外，她亦分享了其他大餐常見的食物款式熱量。

▼除夕大餐常見的食物款式熱量（按圖👇👇👇）

+ 3

1. 烤豬腳 (半隻) 1612卡路里

2. 牛小排 (一份8安士) 780卡路里

3. 超級至尊批薩 (一片) 748 卡路里

4. 朱古力忌廉蛋糕 (8吋) 2560 卡路里

5, 炸薯條 (100克) 312卡路里

6. 紅酒10.6% (350毫升) 298卡路里

7. 原件芝士 (一塊22克) 68卡路里



高敏敏續解釋，蛋糕屬高糖的精緻澱粉質，所以一件的蛋糕也多於人體的糖分、熱量每日攝取量，而不少煎炸食物也是油脂類極高，也屬「少吃多滋味」的圈子。

大餐識揀避開致肥陷阱

如果想滿足自己的胃口，高敏敏應以「淺嚐、點到即止」的原則下進食，每樣東西選1至2件吃也夠飽肚，不必怕吃虧而狂吃不止。另外，她也建議以下數個吃大餐貼士。

▼健康吃大餐貼士（按圖👇👇👇）

+ 6

最好親朋好友一起分享



如果是2至3人組合套餐的熱量，可以4至6人分著一起吃。

用餐順序



先吃菜再吃肉、再吃澱粉類，因膳食纖維跟植化素、營養素增加飽足感，同時可幫助消化也墊胃。

大餐前後食乳酪



吃大餐之間也可先吃一杯乳酪，增加纖維吸收之餘，也可先墊胃。餐前餐後吃也有不同功效。

餐前：墊胃、避免餐間暴食

餐後：助消化、好菌幫助調整腸胃健康

以低脂肉類為主，配搭水果、蔬菜、沙律同吃



海鮮類油脂、飽和脂肪比紅肉類低；牛排可選菲力牛排；雞肉可選雞胸肉；而豬肉里肌肉可取代煙肉。同時亦搭配水果、蔬菜、沙律同吃增加攝取膳食纖維。

烹調、調味方式



以清蒸水煮為主，但盡量避免油煎乾煎，或是焗烤和油炸。食物調味時，可選擇和風、油醋、橄欖油等，但切忌加入大量醬汁，多品嘗食物的原味，亦盡量減少沾醬。

同場加映：佳節後超重點算好？（按圖👇👇👇）

+ 9

選擇飲品



不應選擇高糖份碳酸飲品或手搖飲品，容易增加糖分攝取，患糖尿病、心臟病的風險也大大提高，相反可搭配無糖飲品，例如茶、豆漿等。

每日酒精攝取量建議



吃大餐狂歡少不了接觸酒精增加氣氛，不過男女吸收酒精也有不同標準建議，每份酒精為350毫升。

男性：少於2份酒精

女性：少於1份酒精

同場加映：舒緩喉嚨痛茶飲（按圖👇👇👇）