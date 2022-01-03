消除疲勞｜改善肩緊按邊度？日專家教你十個明目萬能穴位恢復精神

穴位按摩可以刺激身體分泌出鎮靜效果比嗎啡強數倍的神經傳導物質，藉此調節自律神經，達到消除疲勞，甚至是治療的效果。日本媒體《介護ポストセブン》就分別向兩名針灸師請教自行按穴的技巧，以及10個分佈在頭部和面部的穴位，用以改善肩緊頭痛、眼睛疲勞等問題。



長期生活節奏急速，很容易會在工作中積聚壓力和疲勞，專家就向大家介紹10個有助紓壓同時消除疲勞的穴位，方便大家在結束一日的工作後可以自行在家按摩，睡個好覺之餘能夠恢復精神。

結束一日的工作後可以自行在家按摩，睡個好覺之餘能夠恢復精神。（《介護ポストセブン》）

世界衛生組織（WHO）認證的穴位散佈在經絡上361個位置，包括新發現的穴位，全身共有約400個穴位。 針灸師 若林理砂

10個消除疲勞穴位

專家就向大家介紹10個有助紓壓同時消除疲勞的穴位。（《介護ポストセブン》）

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1. 上星穴：通鼻

2. 魚腰穴：改善眼睛疲勞

3. 率谷穴：消除頭部刺痛

4. 太陽穴：明目

5. 肩井穴：改善肩膀僵硬

6. 攅竹穴：消除眼睛疲勞和酸澀症狀

7. 百會穴：萬能穴位之一

8. 風池穴：緩解感冒症狀以及改善肩緊問題

9. 大椎穴：改善感冒初起症狀

10. 身柱穴：調整自律神經

按穴道須知

1. 穴位位置天天變



雖然介紹穴位的時候都會提到一個特定的位置，但其實穴位是會隨着身體狀況而有輕微的移位。此外，更會有些穴位只有某部分的人才會有。大家按穴位的時候可以用手指輕輕摸索大概的位置，摸到凹入的就是穴位。

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2. 穴位只宜直按



穴位必須是用按壓的方式進行刺激，如果是捽的話除了較難刺激到穴位之餘，更有可能損害旁邊的肌肉組織，所以不建議用捽的方式進行按摩。

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3. 痛不等於有效



痛之餘舒服的就是最好。而且就算沒有按到痛，都一樣能刺激到穴位。尤其是一些面部的穴位，面上的皮膚相對脆弱，假如因為過分按壓而傷害到肌細胞，就會加速皺紋的形成，所以要注意千萬不能力度過猛。

4. 先按足後按頭



踏入更年期的人尤其要注意這一點，因為人到中年很多時在按壓頭部或者面部等上半身的穴位時，血液一時間湧上頭部，導致暈眩。為了防止這個情況發生，專家建議可以在按摩頭面的穴位前，先按摩足部或者去街上散步走走，先刺激下半身的血液循環，那就能防止暈眩。

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5. 多按幾個穴位更好



穴位是沿着經絡散佈在全身，同時間多按幾個效果會更好。然而只有熟知經絡穴位的針灸師才能就着每個人的病症選出相應的穴位組合，一般人就難以篩選出適合自己的穴位組合。因此，專家建議大家可以按照自己希望改善的症狀，反覆按摩相對應的穴位，藉此增加成效。

比如是希望改善眼睛疲勞的人，就可以反覆按攅竹穴和太陽穴，效果會比單按攅竹穴來得更有效。（《介護ポストセブン》）

6. 飯後半小時不要按



按壓穴位的時候會令血液集中到穴位的位置。如果在飯後立刻按壓穴位，就會分散原先在消化系统的血液，所以最好是在飯後30分鐘後再按穴位，那就不會影響到消化。

（資料來源：《介護ポストセブン》）