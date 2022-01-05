護腎飲食｜食太鹹怕水腫腎結石？醫推薦6大補鉀原型食物助鈉排除

吃太鹹光喝水可不夠！許多民眾重口味總喜歡吃過鹹食物，但要小心鈉含量攝取超標，對腎臟的傷害非常大。台灣三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻表示，食用太鹹食物後只喝水恐無法完整排出鈉，須補充鉀才能幫助排除外食的高鈉，且還能消水腫、減少腎結石發生率及減少肌肉無力。



鈉含量超標恐傷害腎臟健康

台灣醫師銘鴻指出，外食族味精多，鈉含量超標的飲食習慣超級傷腎，吃完重鹹食物後也會非常口渴，但就算喝入大量水分，身體透過尿液排出鈉的能力也有限，因此需要數天吃得乾淨幫助腎臟，才能讓身體重新回到正常的鈉平衡，此時可適量補充鉀，平衡身體中超標鈉含量。

高銘鴻說，但腎臟病病人要注意鉀攝取量，因腎臟功能異常，高鉀飲食反而會引發高血鉀症，務必多加留意，遵守醫師飲食建議。其他民眾若想攝取鉀，可從原型食物補充，要比補劑更好。高銘鴻也提醒，缺乏鉀會導致精神疲倦勞累、頭暈、心悸、焦慮煩躁、水腫、腎結石、消化功能變差，民眾不妨從6大類食物中適量補充鉀，消水腫預防腎結石。

6大補鉀原型食物（點圖放大👇👇👇）

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1. 全榖根莖類：薯仔、粟米、山藥、南瓜、燕麥、麵線、白飯、麵條。

2. 肉類：各式魚類、豬、牛、羊等瘦肉、雞肉、蚌殼。

3. 蔬菜類：川七、莧菜、菠菜、通菜、馬蹄、芋莖、茼蒿、紅莧菜、白鳳菜、韭菜。

4. 水果類：哈密瓜、木瓜、番石榴、牛油果、西瓜、車厘子、香蕉、荔枝、橙。

5. 堅果種子類：開心果、松子、杏仁。

6. 其他類：雞精、肉湯、運動飲料、低鈉鹽、梅子汁、水果乾、奶類、蛋類。



▼ 腎虛的人會有什麼症狀?（按圖 👇👇👇）：

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