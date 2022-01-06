手麻痺｜趴睡會令手掌肌肉無力甚至萎縮？一個動作減少尺神經壓迫

34歲黃先生，上班時常常趴在桌上午休，每當睡醒後便發現右手肘麻痛感一路連到無名指和小指，還伴隨手無力的感覺，下班回家也經常使用桌上型電腦，把手放在桌上使用滑鼠。醫師發現他的右手指力量比左側弱，右手指無法併攏，也明顯比左手無力，被診斷為「肘隧道症候群」。



肘隧道症候群女比男常見

台灣南醫院中醫部中醫師沈佩諠指出，「肘隧道症候群」又稱「尺神經壓迫症候群」，是上肢僅次於腕隧道症常見的神經壓迫症之一。是指通過手肘外側的尺神經受到刺激時所產生的一些症狀的通稱，包括手會感覺痛、腫脹、虛弱，或是無名指及小指有麻麻的感覺。肘隧道症候群在40歲到60歲的族群中最常見，女性比男性多。

▼根據手麻的狀況，推測可能的原因（按圖👇👇👇）

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不治療，連打開膠樽都困難

初期的症狀是無名指與小指的麻痺、刺痛，及肘關節內側的酸痛。如果未接受治療，神經持續壓迫下，手掌的肌肉會開始出現無力甚至萎縮，而影響到日常的生活，例如轉動鑰匙或打開膠樽之類的罐子會有困難。

4種人最常發生

沈佩諠指出，尺神經壓迫危險族群包括︰

1. 需大力敲擊工作的人（如水泥匠、鐵匠）。

2. 需彎著手肘做事的人（如︰修理手錶、金飾匠）。

3. 肘關節脫臼或幼年時有手肘骨折之病患。

4. 不正確的姿態︰午睡時以手當枕頭或長時間打麻將（前臂手肘以下，靠在桌面易壓迫尺神經）。



「反手戴眼鏡」動作可減少尺神經壓迫（按圖看清👇👇👇）

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肘隧道症候群在治療上，台灣南醫院中醫部中醫師沈佩諠認為，最重要的是避免會壓到尺神經的動作或姿勢，平常可做反手戴眼鏡的動作來減少尺神經的壓迫。另外，可以在手肘及手指局部施以針灸治療來減少神經的壓迫，由於尺神經的走向位於手太陽小腸經，故治療上以小腸經穴位為主，選取小海、支正、腕骨、後溪、中渚等治療。

反手戴眼鏡：

手肘彎曲，手掌往後拉開（反手），做戴眼鏡狀。配合每人手部緊繃程度，已感覺到上肢小指側肌肉緊繃為主。一次可數10至15秒，重複2至3次，並身體可向左向右側彎來加強伸展，可紓緩症狀。

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