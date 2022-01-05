私處保養｜陰道紅腫痕癢難耐？5大警號分泌物變色可能受感染

每當日夜溫差大，清晨出門時仍穿著非常保暖的衣物，於接近中午時過於悶熱不透氣，此時更應該注意衣物透氣，避免私密處過於悶熱而受感染。台灣大樹藥局歐宗融藥師表連假多往往作息與飲食容易不正常，加上氣溫多變容易感冒，使身體免疫力降低，這時若剛好遇到私密處過於悶熱、清潔不當，就容易出現感染的狀況，除了平時注意身體狀況與調養之外，若私密處的分泌物出現異常狀況就必須尋求專業協助！



要辨別私密處分泌物異常之前，首先應該了解什麼是正常的陰道分泌物，台灣大樹藥局歐宗融藥師說明陰道分泌物主要是水、上皮組織、黏液、細菌等物質組成，通常會隨著月經週期而改變，但即使分泌物變濃稠或稍微混濁，顏色上仍應為無色或白色，而且沒有氣味，頂多帶著些微的酸味，若有變色、異味的狀況，就可能是私密處受到感染。

私密處感染警號（點圖放大👇👇👇）

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當私密處分泌物出現以下狀況時，請注意：

一、 分泌物變色，出現「血色、黃綠色或者綠色」

二、 分泌物呈現膿液狀、泡沫狀、豆渣狀

三、 分泌物變臭，出現類似魚腥味，甚至更臭的味道

四、 私密處出現疼痛、紅腫，嚴重陰道搔癢的狀況

五、 小便或行房時出現灼熱刺痛感



當出現以上任何一種症狀時，表示私密處已經感染，應立即尋求專業協助，台灣大樹藥局歐宗融藥師提醒陰道感染的病因不只一種，因此切勿自行判斷、購買來路不明藥膏或偏方擦抹，以免私密處反覆感染。

私密處不適常常會讓女性朋友難以啟口，有些甚至會羞於就醫，女性朋友的私密問題，如果不確定自己的病況，可以先到家裡附近的藥局，詢問女藥師讓專業替妳把關與判斷，幫助妳降低私密處困擾之苦，民眾可以把藥局藥師當成自己的家庭藥師，這樣可以多些安心，也能讓自己的健康多一層保障。

雖然私密處感染並不是重大疾病，治療上也不算困難，但仍會造成身體不適、生活上帶來不便，散發異味也可能會影響社交，台灣大樹藥局歐宗融藥師更提到嚴重者更可能引發鄰近部位的感染與發炎，甚至孕婦私密處感染可能引發早產！因此注意預防私密處感染尤為重要，除了避免穿著過緊的衣物、注意透氣性之外，更須注重身體免疫力的維持，以及陰道菌叢的平衡，作息的正常、不濫用抗生素、不做不適當的陰道灌洗、補充足夠的營養素等，預防重於治療，有健康的身體才能讓每一天過得更順遂開心唷！

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【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網。】

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