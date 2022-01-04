黃耆｜補氣第一用藥仲去水腫　４大茶療配紅棗桂枝功效大不同！

常常說話或許不時感到疲倦，甚至出現氣喘。台灣中醫師分享指，這是現今社會中一種常見困擾，從事需不停說話之工作的人例如老師、推銷員、客服人員等等，更會明顯感受到講話講到沒氣的感覺，而原來中藥材「黃耆」，有助補氣、紓緩「無氣」之感。



台灣中醫師郭懿潔在其Facebook專頁中分享，自己在看診時也會感到「無氣」。她表示有時候講話久了，會有種無氣的感覺，有時說一句話也需要換好幾口呼吸，之後感到頭暈眼花，胸口有種空虛感。如果更嚴重一些，甚至才剛開始講幾分鐘，就覺得聲音悶在喉嚨內，卻怎麼用力都出不來。針對此困擾，郭醫師推薦服用有「補氣第一用藥」之稱的「黃耆」。

▼黃耆知多啲（按圖👇👇👇）

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她說明，黃耆是豆科，性味甘、微溫，臨床功效有提升陽氣、增加免疫力不受外邪、感冒病毒侵擾的作用，可幫助氣虛水腫的患者排水、協助日久難收口的傷口痊癒、改善容易出汗怕冷、慢性疲勞腹瀉等。

郭醫師解釋，因為黃耆的藥材性偏「溫」、補性強、容易今人化燥，有些人喝後會感到口乾舌燥，故體質較陰虛、火氣較旺盛者，和體質濕熱較重者要留意不能只服用黃耆，或會令身體因化燥而變得乾燥。

適用人士



容易出汗怕冷人士、慢性疲勞、腹瀉、氣虛體質

忌用人士



感冒、「急性」發炎期的患者

月經剛來第1-2天，經血正大量時期

體質陰虛、火氣較旺盛者，不能只服用黃耆，還需要搭配其他藥物調和藥性；或是直接換成粉光參、西洋參補氣較適合。

體質濕熱較重者，需要搭配其他清濕熱藥物使用，以平衡藥性。

4茶療功效大不同

郭醫師建議大家如果想在平常服用黃耆，可參考以下茶療食譜。

▼黃耆茶療食譜（按圖👇👇👇）

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補氣黃耆茶



材料：黃耆2錢、當歸尾1錢、無籽紅棗1錢、甘草1錢

做法：把以上藥材放入一般茶包袋中，放進約500至700cc的暖水壺中。一天內以熱水沖泡2至3次，注意茶包浸泡時間不能超過12小時，以免影響風味。

完成沖泡過程後即可飲用。建議飲用時間盡量在上班時間內，回家休息後及睡前3至4小時可以暫停。

黃耆紅棗枸杞茶



功效：改善血液循環、手腳冰冷

材料：黃耆 10克、紅棗 20克、枸杞 20克、清水 900毫升

做法：將黃耆、紅棗與枸杞稍微用水沖洗；將所有材料與清水倒入鍋中；加水，用大火煮滾；滾後轉小火續煮大約半小時即可。

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黃耆桂枝五物湯



功效：益氣溫經，和營通痹；強人體血液循環和消炎；主要治療血痹證，像是四肢局部麻木。

常用於：中風後遺症、小兒麻痹症、四肢麻痹、營養不良、坐骨神經痛、肩周炎、上肢神經炎、末梢血行障礙、類風濕關節炎

材料：黃耆 9克、白芍 9克、桂枝 9克、生薑 18克、大棗 12枚、清水 700毫升

做法：將所有材料稍微用水沖洗；與清水倒入鍋中；加水，用大火煮滾；滾後轉小火續煮大約半小時即可。

防己黃耆湯



功效：益氣健脾，祛風利水；主要治療風濕、風水

常用於：風濕性關節炎、慢性腎炎、肝硬化症、肺水腫、全身浮腫、多汗症、蕁麻疹、月經不調、脂肪心

材料：防己 12克、黃耆 15克、白朮 9克、甘草炙 6克、生薑 3片、大棗 3枚、清水 900毫升

做法：將所有材料稍微用水沖洗；與清水倒入鍋中；加水，用大火煮滾；滾後轉小火續煮大約半小時即可。

同場加映：舒緩喉嚨痛茶飲（按圖👇👇👇）