增高｜想孩子增高一日三餐點食好？ 四類食物忌過量兩貼士助增高

孩子的身高一直是不少父母的重視議題，內地近期更有家長帶同孩子注射人造生長激素（Somatropin）強行增高，恐令孩子增加患上心肌病變等風險。然而，要讓孩子健康發育增高，到底有甚麼方法或貼士呢？



不少父母都希望孩子可以長高一點。(Shutterstock)

11至13歲每日須攝取逾千毫克鈣

據衞生署資料顯示，小孩在不同年齡階段的鈣質每天建議攝取量均略有不同，相關建議攝取量如下：

4-6歲：800毫克/日

7-10歲：1,000毫克/日

11-13歲：1,200毫克/日

14-17歲：1,000毫克/日



對小孩而言，足夠的鈣質攝取是促進發育及身高的重要元素之一。事實上，在人體的所有礦物質中，以鈣質含量最高，當中大部份是儲藏於骨骼和牙齒裡（骨鈣），餘下的則在血液中（血鈣）。

血鈣比例雖小，卻有幫助身體血液凝固、肌肉收縮等重要作用，故人體需要維持一定的血鈣水平，如果持續缺鈣，並患上低血鈣症（血鈣過低的狀況），全身都會受到不同程度的影響。

▼協助孩子增高三大要素（按圖👇👇👇）：

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如何從飲食攝取足夠鈣質？

香港社區營養師協會註冊營養師袁凱琪（Kiki）受訪指，要讓孩子在發育時期長高，攝取足夠的鈣質是相當重要的一環。她表示，兒童每日最少應攝取兩份奶類或代替品，如高鈣牛奶、加鈣豆漿、加鈣植物奶、芝士或乳酪等。同時亦應多吃鈣質豐富的食物，如波菜和豆腐。

1份奶類及代替品相等於：



* 1杯(240毫升)低脂奶/高鈣植物奶例如燕麥奶、杏仁奶等

* 2片低脂芝士

* 1小盒(150克)低脂純味乳酪



其他高鈣食物：



板豆腐、豆腐乾3片：每份約200-300毫克鈣

蝦米兩湯匙(約20克)：每份約100毫克鈣

小魚乾兩湯匙(約20克)：每份約100毫克鈣

黑/白芝麻一湯匙：每份約50-100毫克鈣

杏仁兩湯匙：每份約50-100毫克鈣

奇亞籽一湯匙：每份約50-100毫克鈣



高鈣蔬菜（每碗約100-200毫克鈣）:



芥蘭

菜心

秋葵

毛豆

小白菜

西蘭花

波菜



▼同場加映，為孩子打「增高針」有用?（按圖👇👇👇）：

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高鈣餐單助孩子長高

Kiki亦特別設計了以下一份餐單，餐單中的食物不少均含豐富鈣質，有助孩子健康發育長高：

早餐：健康高纖燕麥罐

材料：

250毫升高鈣低糖豆奶

1湯匙奇亞籽

4湯匙乾麥皮

1湯匙提子乾

半碗切粒水果



做法：

1. 除水果外，將其餘材料放入密封盒

2. 水果切粒鋪面

3. 把盒子密封並雪藏4小時



午餐：芝士菠菜海鮮撈面



下午茶：一杯低脂乳酪 + 半碗水果



晚餐：紫菜豆腐肉碎湯 + 西蘭花木耳炒豆乾 + 一碗糙米飯



此外，以下食物亦應避免讓正在發育的孩子過量食用，以免阻礙他們身體吸收或增加流失鈣質：

- 過量鎂質和鋅質營養補充品

- 過量肉類

- 高鈉 (鹽) 飲食

如加工肉類、鹹蛋、即食麵或豉油等

-避免大量飲用含咖啡因的飲料

如濃茶或咖啡等



▼同場加映：8個身體缺鈣的徵兆（按圖了解👇👇👇）

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協助攝取鈣質兩大貼士

除了透過飲食攝取鈣質外，Kiki表示攝取足夠的維他命D亦有助身體吸收鈣質，如沒攝取足夠維他命D，可導致人體無法從飲食中攝取足夠的鈣。

在這種情況下，身體不得不消耗自身骨骼中儲存的鈣，以獲得足夠的鈣。這種消耗會使骨骼變得脆弱，並妨礙健康的新骨骼形成，因此要讓身體夠鈣，除了平時要從飲食中攝取鈣質外，同時亦要攝取足夠的維他命D，並主要可從以下兩種途徑攝取：

飲食攝取：



油性魚：三文魚、鯖魚、沙甸魚等

含維他命D的食物：奶類、肝臟、蛋黃、蘑菇等



接觸陽光：



每星期兩至三次，每次5至15分鐘讓陽光照射到臉部、手臂和手部皮膚

膚色較深的人士，或會需要陽光照射較長

冬天陽光較溫和，皮膚需較長時間被照射



同時亦可在戶外的陽光下進行進行健骨運動，促進皮膚合成維他命D，幫助鈣質吸收，建議每星期可進行3次健骨運動，每次1小時，以加強骨質密度，相關運動最好包括跑步和跳躍等動作。