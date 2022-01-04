急救肌膚｜做完醫美療程要等兩星期？趕不及新年情人節前點算好？

聖誕除夕剛過去，隨即又到農曆新年和情人節兩個重要節日，今年的農曆新年比往年來得早，做 facial的時間變得更緊拙。要提升臉部肌膚和輪廓，Ultherapy和 Thermage是不少人的心水之選，但兩款療程要「前後腳」分開進行，而等待效果浮現又需時，怎趕及農曆年之前重塑完美臉孔？有嶄新美容儀原來已橫空降生，透過突破性的專利技術，在無痛、無恢復期、即時見效的優勢下，同時達至緊緻和提拉兩種功效，是美容界和一眾女士都期待已久的「皇牌」。



聖誕除夕剛過去，隨即又到農曆新年和情人節兩個重要節日，如何趕及農曆新年之前重塑完美臉孔？（圖片：Shutterstock）

Ultherapy、Thermage需分開做 成效需時難以急救

有美容經驗的女士都知道，Ultherapy和Thermage兩款醫美有強大的提拉和緊緻功效，而要達至最佳的美容效果，兩者缺一不可。但由於這兩種技術所運用的能量強度高，所以美容師一般都會在兩個療程之間安排一定的相隔時間，尤其是敏感肌的客人，相隔的時間會更長，確保肌膚有充足時間休養。不過這種做法會將整個療程的時間拖長，無法及時應付結婚、大時大節等緊急美容需要。

Ultherapy 和 Thermage 兩個療程之間要有相隔時間，療程時間變長，無法及時應付緊急美容需要。（圖片：Shutterstock）

Ultherapy雖然在提拉方面成效顯著，不過療程過程會引起痛楚，而且非即時見效。前者的解決方法一般是敷麻醉膏，雖然能大大減輕痛楚，但始終會影響療程體驗。而第二項弱點，在舊有的技術下，幾乎是沒有解決方法。由於 Ultherapy 的原理是將高強度的能量打進深層的筋膜層，使其收縮，並透過皮膚自身的「癒傷反應」，刺激膠原細胞增生，所以療效要浮現至表面皮膚，呈現完美的效果便需要兩至三個月。這個漫長的等候時間令不少心急的女士卻步；加上無法即時見效，難以在效果方面作出比較，容易令人產生效果不明顯的錯覺。

Ultherapy另一項鮮為人知的「缺點」就是它會燃燒脂肪的作用，即令臉部變瘦。這個功效聽起來很好？然而當年紀漸長，臉部會逐漸變得瘦削，部份位置更會出現凹陷，形成「削臉」，屆時可能需要再注射透明質酸針等填充物填滿空隙。

嶄新美容儀結合雙重效果 四層緊緻即時見效

「SD精雕膠原槍」是今年美容界都在討論的嶄新美容儀，由HIRONIC在超過十年的研發下，透過全球首創的專利技術「SD聚點拉提技術」，將HIFU和RF兩種技術結合，透過全球首創的「SD聚點拉提技術」，將一個療程能夠同時產生雙重效果。

➤Dear Beauty SD精雕膠原槍 $680。

此醫美療程由Dear Beauty 提供。

SD精雕膠原槍的能量強度經過更精密的計算，將兩種原本屬高強度的能量調整，變成讓肌膚更容易接受的「柔和版」而不影響療效，治療過程完全沒有痛楚，亦無須舊有技術下的恢復期，適合怕痛、敏感肌、討厭麻醉膏的女士。完成療程後，第二天便可以即時化妝，完全適用於節日前夕的緊張關頭。「柔和版」能量可以直達筋膜層之餘，不會灼傷該皮層，所以在達至緊緻和提拉的同時，並不會減少臉部脂肪。換言之，SD精雕膠原槍療程可產生 V 面、收緊雙下巴等效果，同時保留蘋果肌，使臉容飽滿年輕，避免顴骨突出而顯老。

SD精雕膠原槍療程可產生 V 面、收緊雙下巴等效果，同時保留蘋果肌，使臉容飽滿年輕，避免顴骨突出而顯老。（圖片：chemours）

而且療程具有「同步四層緊緻」功效，能量可傳遞到表皮層、真皮層、皮下脂肪和筋膜層，能夠同時緊緻和提升四層皮膚，增強效果之餘，同時有助即時顯效。相比之下，舊有的技術雖然都能直達某個皮層，但能量亦卻會傳遞到該單一皮層，而無法傳遞到其他較表面的皮層，於是便要等待數月才可見效果。

療程具有「同步四層緊緻」功效，能量可傳遞到表皮層、真皮層、皮下脂肪和筋膜層，能夠同時緊緻和提升四層皮膚。（圖片：aastaclinic）

抗初老無指定年齡 及早護理肌膚維持膠原增生能力

抗初老並無指定年齡，基本上踏入二字頭便可以開始作準備，及早護理肌膚，努力維持膠原的增生能力。只要發現自己下巴線條不及以前緊緻、法令紋開始浮現、蘋果肌開始下垂、雙下巴開始明顯等，這些徵兆都反映皮膚開始需要進行提拉和緊緻的療程改善情況，對抗衰老。未雨綢繆總比臨渴掘井好，衰老是無可避免的過程，然而我們可以及早做好準備，今日就開始為你的肌膚打好基礎！