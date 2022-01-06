健康飲食｜6種水果方便攜帶食用營養豐富　香蕉高鉀啱運動後補充

現在人的生活步調緊湊，常常以外食代替自煮，水果攝取量遠低於建議量2-5份，依據102-105年（2013年-2016年）台灣國民營養健康狀況變遷調查的結果顯示，每天水果吃到兩份的台灣人只佔1-2成，離建議量有很大的差距。「適量」補充「當季」盛產的水果，不但能幫助腸胃道健康，對於預防疾病也很重要！



以下就替你整理出最方便攜帶和食用的6種水果，洗乾淨就能直接吃，最多就是剝個皮，幫你降低吃水果的需要消耗的意志力！

6種水果輕鬆準備，營養帶著走！（按圖看清👇👇👇）

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一、香蕉

身為香蕉大國的台灣，近幾年在一般便利商店就可以看到它的蹤跡，只要剝皮就可以大口咬下。

香蕉能提供豐富能量，一根中型香蕉（約125公克）可以提供106大卡的熱量、27.6公克的醣類、1.9公克的蛋白質及2公克的膳食纖維，同時也含有高鉀和鎂，很適合健身或運動後補充，或是搭配蛋白質食物當成早餐，有飽足感又能補充纖維。

二、黃金奇異果

金黃色的奇異果皮沒有毛茸茸的外皮，等熟成之後洗乾淨直接連皮吃更營養，如果無法克服心理障礙，也只要切一刀，用湯匙挖就可以馬上享用！

黃金奇異果熱量低、營養密度高，一顆（約82公克）只有48大卡，含12.3公克的碳水化合物、1公克蛋白質和2.4公克膳食纖維，因為含有蛋白質分解酵素，所以很適合在飯後當點心吃。

三、蜜蘋果

小小的蜜蘋果只要清洗乾淨就可以直接啃，方便攜帶又很耐儲存，小小一顆也不怕吃不完。蘋果連皮一起吃，不但可以吃到更多膳食纖維、植化素，也能吃到果肉和果皮之間的果膠，有助於調整腸胃道機能、防止癌症。

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四、橘子

橘子的產季為秋冬季，外皮沖洗、雙手洗乾淨對半剝開就可以直接吃，水分含量高，是許多人喜愛的水果。

橘子是很好的維他命C來源，可以調節免疫力，並當助身體在對抗壓力時產生的自由基；裡面白色的細絲別急著挑掉，細絲是「橘絡」，橘絡富含類黃酮，有抗氧化和抗發炎的作用。

五、藍莓

藍莓方便食用、酸甜清爽，主要產地在美加地區，因此通常都是在超市盒裝販售，不過因為容易農藥殘留，清洗上建議用流動清水徹底清洗後再食用。

藍莓中不只有膳食纖維有助於維持腸胃道的健康，其中維他命和植化素，包含花青素、類黃酮和多酚是防癌、皮膚保養和調節免疫力的重要元素。

六、蜜棗

蜜棗又號稱「台灣青蘋果」，同樣是不需削皮的水果，方便攜帶及食用，產季約在12至2月期間，品種多樣，清洗後可以直接食用。

棗類的熱量低，一顆約33大卡，維他命C和B雜的含量豐富，除了有助於調節免疫力，還含有高鉀、高纖及山梨糖醇，有助於改善便秘。

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