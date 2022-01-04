疫苗氣泡｜政府擴大疫苗氣泡至學校 一文看清青少年接種疫苗宜忌

新冠病毒變種病種株Omicron蔓延至本地社區，本港隨時爆發第五波疫情。特首林鄭月娥周二(4日)宣佈，將於2月24日擴大疫苗氣泡至文康設施、學校等處所。雖然她表示相關措施暫時不適用於學生，但不少家長已憂慮子女未來恐需注射疫苗後才可上學，到底青少年在注射疫苗後有甚麼常見的副作用及注意事項？

林鄭月娥宣佈將於2月24日擴大疫苗氣泡措施。（資料圖片）

學校疫苗氣泡暫適用於教師和校方員工

林鄭周二早上宣布，將於農曆新年後的2月24日擴大一系列疫苗氣泡措施，相關措施將不再只局限食肆及599F表列處所，亦將包括公共圖書館、博物館等文康設施及學校等，這亦意味着將來大部份出入上述處所的人士，恐須接種至少一針疫苗方可進入。

599F表列處所包括：



遊戲機中心、浴室

健身中心、遊樂場所

公眾娛樂場所、派對房間

美容院 、俱樂部

夜店或夜總會、卡拉OK場所

麻將天九耍樂處所、按摩院

體育處所、泳池

酒店或賓館、郵輪

其他非私人處所



對於疫苗氣泡措施將擴展至學校，林鄭僅表示相關措施的首階段實施只適用教師和員工等，暫時未必適用於學生，並指目前不會宣布停課。此外，她又提到暫無計劃將有關措施推展至私人地方或商場，但不排除往後會有相關安排。

呼吸系統專科醫生梁子超同日回應指，若政府期望以疫苗氣泡措施阻截Omicron在高危處所或社區內傳播是不切實際，如措施旨在鼓勵公眾接種，則應先考慮社會認受性及業界意見等，不用推行得太急。

▼青少年接種新冠疫苗宜忌：（按圖👇👇👇）

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青少年須於大腿接種復必泰

隨着政府逐漸把疫苗氣泡處所擴大至學校等地方，不少家長都估計校方未來或將要求學生在接種疫苗後才可上學，亦因此擔心自己子女的身體狀況未必適合接種疫苗。

據美國疾控中心資料顯示，部份青少年和兒童比較容易感染新冠病毒，包括：

．肥胖

．慢性肺部疾病(包括哮喘)

．先天性疾病如心臟病、糖尿病

．神經系統疾病

．代謝系統疾病

．免疫系統疾病等



政府接種新冠疫苗安排資料顯示，目前接種科興和復必泰疫苗的最低年齡均為12歲，當中12至17歲青少年基本需接受注射兩劑新冠疫苗。

上述青少年自今年1月1日起亦已獲開放預約接種第二劑復必泰疫苗，到時將被安排於大腿前外側中段部位進行肌肉注射，兩劑疫苗接種之間需相隔12周。科興疫苗的接種身體位置則無特別安排，但兩劑之間則需相隔28天。

▼同場加映，心肌炎的徵狀：（按圖👇👇👇）

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接種復必泰後忌劇烈運動

據衞生署資料顯示，本港的新冠疫苗對12至17歲的青少年可能有以下副作用：

復必泰常見副作用：

針口疼痛及腫脹

疲倦

頭痛

肌肉痛

發冷

關節痛

腹瀉

發燒

嘔吐



不常見副作用：

淋巴結腫大

皮疹

過度出汗

心肌炎或心包炎



*青少年在接種復必泰後一周內避免劇烈運動



科興常見副作用：

針口疼痛及腫脹

發燒

皮膚及黏膜異常

食慾減退

噁心

頭痛

咳嗽

疲乏

流鼻水和喉嚨痛



不常見副作用：

針口痕癢及現紅斑

過敏反應

腹瀉

嘔吐

肌肉痛

咽喉痛

上呼吸道感染

腹痛

淋巴結炎等



▼袁國勇團隊證疫苗作靜脈注射或致心肌炎（按圖了解👇👇👇）

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袁國勇：死於復必泰的風險遠低於新冠肺炎

對於青少年接種復必泰後恐致心肌炎的疑慮，港大微生物學系講座教授袁國勇領導的團隊早前亦發表研究指，透過靜脈注射復必泰疫苗，會較肌肉注射令心酵素多近4.5倍，即心臟細胞更易受損，相信跟疫苗隨血液進入心臟引起強烈反應有關。

團隊建議醫護將針劑插入市民肌肉位置後，將針筒拉後察看，一旦有血液流出就要抽出針筒，避免誤打疫苗入血管。袁國勇亦建議在大腿注射疫苗，以減低疫苗進入血管的風險，「如果我打第三針，我都會打大髀，我年紀大，個心都未必好好。」他又指，年輕人在大腿打針後數天行動不便，便難以立即進行劇烈運動。

復必泰為信使核糖核酸（mRNA）疫苗的一種，美國疾病控制與預防中心（CDC）去年6月曾發表報告指，心肌炎多發生於第二劑mRNA疫苗接種時，而年輕男性的心肌炎個案高於預期值。

不過，袁國勇團隊亦強調大多數心肌炎或心包炎患者，都能夠迅速康復，因此復必泰疫苗非常安全，死於復必泰疫苗的風險遠低於新冠肺炎。

本港疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆早前曾表示，目前發現青少年，尤其男生，接種第二針復必泰疫苗後，可能出現罕見及輕微心肌炎，比率為5,000到6,000人出現1宗，一般在接種第二劑疫苗4天內出現，建議如果學生出現胸口痛、呼吸急速或心跳急速，須向醫生求診，呼籲學校給予2至3天疫苗假期予接種學生休息，以及避免在接種疫苗一星期內舉辦陸運會等。