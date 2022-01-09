甲溝炎｜指甲剪太短、附近有小傷口風險高！局部紅腫刺痛要就醫

指甲倒插或是指甲長到肉裡的疼痛可稱得上「十大酷刑」之一，當你發現指甲周圍的肉開始紅腫、疼痛難耐時，很可能已感染了甲溝炎。

撰文：文子齊 資料查核：Hello醫師



當甲溝炎發生時應如何處理？為什麼會得到甲溝炎？《Hello醫師》彙整出甲溝炎的原因症狀和治療法，和你一起積極治療甲溝炎！

甲溝炎是什麼？為什麼有甲溝炎？（按圖看清👇👇👇）

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健康指甲的邊緣與皮膚緊緊相連，而皮膚會沿著指甲2側延伸，形成甲溝。當甲溝處出現傷口，細菌可能趁機而入引發感染，導致甲溝炎（Paronychia）。若你符合以下狀況，則你罹患甲溝炎的風險較高：

- 指甲附近有小傷口

- 長期穿著不合腳的鞋子

- 指甲剪太短

- 咬指甲

- 基因遺傳



甲溝炎分為急性與慢性

甲溝炎可依照感染部位、致病原因的不同分成急性與慢性2種：

急性甲溝炎

急性甲溝炎主要由金黃色葡萄球菌和化膿性鏈球菌感染所引起，常見症狀為手指或腳趾甲其中1側的皮膚邊緣突然感到疼痛與紅腫，有時會伴隨膿傷。持續時間小於6週。雖然急性甲溝炎大多由外傷所引起，但咬指甲、吸吮手指、指甲剪太短或濕疹也可能引發急性甲溝炎。

此外，急性甲溝炎有時會合併趾甲內生症，又名「嵌甲」（Ingrown toenails），也就是老一輩很常說的「凍甲」，意指趾指甲往內生長並反覆刺激傷口，導致傷口長時間無法癒合的病狀。嵌甲好發於大腳趾，通常因鞋子不合腳、過度修剪腳趾甲或是遺傳所導致。

慢性甲溝炎

慢性甲溝炎的致病原因較多，諸如念珠菌、革蘭氏陰性菌或多種黴菌皆有可能引發感染，持續時間大於6週以上。慢性甲溝炎的近段與側邊甲摺最初會有壓痛以及輕微的腫脹，當甲溝反覆受到刺激後，會導致指甲呈現灰褐色、波浪狀；若有合併綠膿桿菌的感染，指甲則會呈現綠指甲。

另外，長期接觸到刺激的物質，如化學藥劑、清潔劑等，也有可能會侵蝕甲溝組織而有發炎的傾向，通常發生在單一手指，且會反覆發作。

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甲溝炎有什麼症狀

若你的手指甲或腳趾甲出現以下症狀，應留意自己可能已感染甲溝炎，建議盡快至皮膚科治療。

- 局部紅腫

- 刺痛

- 化膿

- 指甲轉黃褐色（慢性甲溝炎較常出現）



甲溝炎的治療方式

甲溝炎需要依照急性、慢性，以及是否有化膿，分別進行不同的治療：

未化膿的急性甲溝炎：一般建議熱敷，1天熱敷3次，熱敷後可再使用外用抗生素軟膏，若效果不佳醫師會依病徵開立口服抗生素。治療過程應保持指甲清潔、乾燥，通常數天後即可痊癒。

化膿的急性甲溝炎：需切開化膿處將膿液引流出來，降低感染風險。

有嵌甲的甲溝炎：過去多以外用以及口服抗生素或是消炎藥來治療，不過缺點是容易復發。近年來市面上另有「指甲矯正器」，概念與牙套類似，透過金屬絲線與貼片來讓指甲回歸到正常的形狀和寬度。由於指甲矯正器沒有傷口，也不會對生活造成影響，患者可依自身情況考慮搭配使用。

慢性甲溝炎：慢性甲溝炎大多因長期接觸刺激性物質而引起，因此醫師可能會給予類固醇軟膏來減緩發炎反應，療程通常需時3~4個月，但若患部合併細菌感染，則需搭配口服或外用抗生素進行治療。慢性甲溝炎治療期間須盡量保持雙手乾燥，若因家務或工作須使用清潔劑等刺激溶劑，應戴手套再進行。

如何預防甲溝炎？

當甲溝炎痊癒後，若沒有維持好仍有極高的復發率，不妨透過下列生活習慣來預防與保養：

- 剪指甲應適當「留白」，避免指甲剪太短而導致甲溝發炎。

- 指甲附近傷口要妥善照顧，可使用適當敷料覆蓋，避免碰水以降低傷口感染風險。

- 穿合腳的鞋子，減少甲溝炎或腳趾外翻的發生機率。

- 使用護手霜或是凡士林來保養手、腳皮膚。



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：指甲剪太短？當心「綠指甲」找上門！甲溝炎4招保養法、症狀治療完整看】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」