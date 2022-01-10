退休生活｜樂得清閒竟卻心悸、易攰？或非身體有事　而是有這問題

自古以來，「延年益壽」甚至「長生不老」都是人類對抗死亡的恐懼所衍生的期盼。現代科技也讓平均歲數越來越高了，針對長者生理病痛的處置也更加進步，但是老年人的心理健康有受到等同的照應嗎？台灣双悅診所身心科的林宏醫生受訪時，以他見過的案例為我們說明：

文：鄭光廷 醫學審稿：台灣註冊醫師林宏／Hello醫師



王太太，68 歲，退休初中老師。與王先生結婚快 45 年。她的三位孩子都已成年，皆搬出老家，去外地工作，王太太與王先生開始進入「空巢期」，也就是為子女因為自己的生命規劃全部離家，只剩雙親單獨居住。原本王太太會去參加社區的土風舞社，並跟着宗教團體當義工。

反而王先生總是窩在家裏，整天看報紙、看電視。王太太近期與王先生容易發生口角，也有心悸的症狀。她的睡眠品質越來越差，深夜還會感到恐慌襲上心頭，讓她呼吸不到空氣，白天也總覺得非常的倦怠。

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王太太去看了心臟科，只是血壓稍高，還有一點點心律不整，醫生說吃藥控制就好。但是王太太肩頸痠痛、心煩氣躁的感覺並沒有消失。由於胃口變差，王太太去看了腸胃肝膽科，但醫生說找不出問題。王太太因為頭暈，又去看了神經內科，還做了核磁共振，也沒甚麼太大的發現。最後還是由神經內科的醫生發現她有明顯焦慮的情緒，轉介到了身心科後，經過心理諮商，並服用抗憂鬱的藥物後，她的情況才慢慢改善。

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林醫生提醒道，老人心理健康的問題在於老人心理健康的層面很廣，無論是生理、心理、社會等等因素加總起來都會有所影響，是個複雜的議題。無論是銀髮族本身，還是長輩身旁的親友，當精神疾病的相關症狀出現時，可能比較不那麼敏感，就像上述案例王太太一樣，到各科檢查繞了一大圈以為是生理上出了狀況，最後才發現自己其實需要到精神科做綜合的評估。

為了自己與家人、好友的身心上的福祉，我們都應該對於老年人的情緒上的起伏有更高的警覺。再更深入的探討之前，得先明白心理健康的定義。

心理健康的定義

根據世界衛生組織（World Health Organization，以下簡稱 WHO）的定義，心理健康並非只是「沒有罹患精神疾病」，而是一個概念 ：「在健康的狀態之下，每個人都可以運用自身的能力，應對日常生活的壓力。還能展現高度的工作成效，並對社會有所貢獻。」

對於長輩來說，除了要鞏固心理健康，還需要面對老化對自己的影響。

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老化如何影響老人心理健康

老化是自然現象，而身心會交互影響，對長輩造成的衝擊可分位以下三類：

．因為老化所以體能衰退，造成挫敗。

．因為老化所以免疫力降低，造成對死亡的擔憂。

．因為老化所以感官系統衰退，造成對周遭事物的不信任。



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老人心理上的挑戰

銀髮族發現自己的衰老與不斷變動的外在世界形成強烈的對比，反而會引發強烈的負面情緒：

失落感（A Sense of Loss）：退休後，失去社會地位，無法認同自己。

無用感 （A Sense of Useless）：覺得自己沒辦法貢獻社會。

自卑感 （A Sense of Self Pity）：覺得衰老後會被嫌棄，也容易憤怒。

疏離感（A Sense of Alienation）：對於住在安老院的長輩來說，由於家人無法親自照顧，自覺與親友、社會隔絕。

懷疑感（Suspicion）：身體機能退化，感官不夠敏銳，開始懷疑東，懷疑西。

悲傷（Grief）：由於親友離世感到痛苦與孤獨。

恐懼感（A Feeling of Fear）：面對老、死、病、痛無法掌控，因而產生畏懼。

無助感（A Feeling of Helplessness）：由於衰老而無法心想事成。

依賴感（A Feeling of Dependency）：事事求助於子女，感覺無法自主。

矛盾感（A Feeling of Ambivalence）：需仰賴家人照顧，又不服老，內心很衝突。

罪惡感（Self – blame）：悔恨過往所做的決定而自責。



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老年人常見的心理疾病

失智症

失智症（Dementia）舊名老年癡呆，不是單一項疾病，而是一個症候群，主要是後天的智力退化。臨床症狀是以記憶力的退化為主，再加上認知功能缺損。例如：計算能力、空間感、語言邏輯等等的惡化。除此之外，患者還可能出現人格變化、情緒障礙、行為異常，甚至幻覺或妄想等精神疾病上的症狀。

引起失智症的成因複雜，一般來說，以大腦的病為主。研究顯示，12% 的失智是可逆的。所以早期發現、早期治療非常重要。即使目前還沒有任何一種藥物能夠完全恢復大腦的功能。但是對於失智症合併的情緒的症狀，可由精神科的醫生給予藥物後有所改善。

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老年憂鬱症

老年憂鬱症（Depression）其實比我們想像的還要常見。其症狀包括：

．對身體的抱怨增加

．慮病的想法增加

．情緒的煩躁不安增加

．懷抱與死亡相關的意念增加



可以說老年憂鬱症的表現不甚明顯，而老年憂鬱症的病人也經常患有各式各樣的慢性疾病。值得注意的是，老年憂鬱症並非是正常老化的進程，也就是說，年紀大了不該心情變差、個性古怪。老年憂鬱症是可治癒的，我們應積極地應對，讓長輩恢復應有的活力。

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焦慮症

焦慮症（Anxiety）及其相關疾患包含：

．廣泛性焦慮症（Generalized anxiety disorder）

．恐懼症（Phobia）

．恐慌症（Panic disorder）

．強迫症（Obsessive-compulsive disorder）

．創傷後壓力症候群（Post-traumatic stress disorder）



焦慮症的症狀不少，可以用自律神經失調概括成三種：

．行為上：坐如針氈、肌肉緊繃等等。

．情緒上：恐懼、憂慮、易怒、注意力無法集中等等。

．生理上：心跳加速、胸悶、口乾舌燥、頭昏、盜汗、頻尿等等。



雖然焦慮不一定有特定的「導火線」，但隨着年齡的增長，老人家會遇到前幾段所強調心理上的挑戰，相對而言不安與焦慮感也會跟着上升。如果我明白這些精神上的病徵都是從中年到老年的「轉型期」非常有可能出現的狀況，那麼我們也能夠為老年人創造更富有支持系統的環境來治療。

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物質濫用

物質濫用（Substance abuse）其實是舊名，依據美國精神醫學學會出版的「精神疾病診斷與統計手冊第五版」（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition，簡稱 DSM5），把這樣的情況改稱為 Substance use disorder，中譯為「物質使用障礙症」或是「物質使用疾患」。

物質使用障礙症不僅僅是成癮，只要是藥物使用方式錯誤，導致中毒、用藥的效果變差、產生依賴等等狀況。舉例來說，原本醫生只開一種安眠藥，但是長輩又去其他診所看病，拿了其他三、四種安眠藥一起吃才能入睡。或是長輩把安眠藥當糖果，晚上睡前吃，但是中午小憩也吃。這些不依照處方且自行增量的行為，就是物質使用失調。

一般人對此的認知為煙、酒、毒品。但是台灣的健保制度讓大家很輕易能取得各式各樣的藥物，而容易受到慢性病、失眠等等症狀困擾的長輩更有可能是「藥罐子」，也更可能對藥物上癮。其實台灣的老人物質濫用的情況比我們想像中來的嚴重，若醫療人員或家屬對此的警覺性不高，家中長輩又隱匿自己的惡習，非常容易低估其危險性而延誤醫治，造成憾事。

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老年人如何保持心理健康

．維持生理上的健康。

．樂於接受高齡，服老不服輸。

．活到老，學到老，奉獻到老。

．培養興趣愛好，豐富生活。

．持續建立與保持良好的人際關係。



人難免有一死，不過應該先說，人難免有一老。面對死亡之前，應該好好看待老化對我們全面性的影響。千萬別只顧着保養身體上，而忽略心理上的健康。長輩心情不好，若是沒有經過適當的排遣、陪伴、傾聽，甚至是治療。很容易讓老人家因此「走偏」，往不可挽回的悲劇邁進斷！

近年來，「逆齡」蔚為風潮，大家只顧着不要看起來有老態，以及病痛的消除。其實以銀髮族的姿態活得有意義、活得開心，也非常值得我們努力！

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：長輩經常恐慌、倦怠且睡眠品質越來越差嗎？ 帶你了解老人的心理健康！】