新變種病毒IHU現蹤法國南部 46個突變數量較Omicron多恐增傳播力

Omicron變種病毒疫情仍然未息之際，法國南部近日再發現一種新變種病毒「IHU變異株」，其擁有的突變數量甚至比Omicron還要多，其傳播力備受矚目，目前已至少導致當地有12人確診。



法國疫情目前十分嚴峻。（資料圖片）

IHU突變數量高達46種

馬賽地中海感染研究中心（IHU Méditerranée Infection）的學者，去年12月在法國南部的福卡爾基耶地區發現新變種病毒變異株「B.1.640.2」，並暫將其命為「IHU變異株」，已至少導致當地有12人確診，實際病例恐達20宗，首名患者是從喀麥隆入境。

經檢測結果發現，「IHU變異株」所擁有的突變數量高達46種，比Omicron擁有的37個突變數量還要高。而「IHU變異株」所攜帶的「E484K」及「N501Y」突變，恐令它更具有疫苗抗性及傳播力。

研究團隊認為，「IHU變異株」可能是Omicron的遠親，並且從更早以前的病毒演化而來，不過相關病例並未迅速傳播，目前暫沒有在其他國家發現，尚未能證實其傳播力會比Omicron高，籲無需過份擔心。

而世衞則回應指，早在去年已一直監測「IHU變異株」的情況，強調「IHU變異株」仍屬於「監控中變異株」（Variant Under Monitoring），未被認定可能構成重大風險。因為是此病毒株原本有許多機會和時間擴散，但最終卻未有如其他變種病毒般迅速傳播。

法國目前疫苗嚴峻，上周六（1日）成為全球第六國出現千萬確診個案，經過兩日確診數回落後，周二（4日）再次宣布單日新增約27.1萬確診。

▼「IHU變異株」知多啲：（按圖👇👇👇）

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IHU被視為Omicron遠親

事實上，目前蔓延全球、擁有37個刺突蛋白突變的Omicron，曾經是變異最多的新冠變種病毒，相比早前肆虐全球的、擁有16個刺突蛋白突變的Delta病毒更多，因此其傳播力亦恐比Delta更高，亦更懂得逃避身體的免疫反應。倫敦大學學院遺傳學研究所所長巴魯（Francois Balloux）表示，Omicron的大量突變顯然是在「單次爆發」中積累的，表明它可能是在「未經治療的愛滋病患者等免疫系統較弱人士體內感染中進化而來」。

瑞士流行病學專家Christian Althaus曾初步分析，Omicron假如可以自由傳播，其傳播力約可從1人傳染至10至30人間，而Delta的傳播力則約為1傳6，兩者傳播力高下立見，不過他亦強調這只是從南非豪登省的有限數據而來，僅屬初步分析。流行疾病專家James Weiland曾從建模數據中推算：「Omicron的傳染性比最初原始武漢株感染傳播力高500%。」

最先發現Omicron的南非醫學會主席Angelique Coetzee則表示，Omicron患者的症狀相對較輕，包括輕微咳嗽、心跳加速、肌肉痠痛及異常疲倦等，而且未有出現失去嗅覺、味覺的傳統新冠肺炎症狀。至於Delta的症狀則相對嚴重，包括喉嚨痛、流鼻水、發燒、咳嗽及呼吸困難等，情況與重感冒相類似。

科學家早前亦發現一種Omicron變種的「隱形版本」（Stealth Omicron），會讓PCR無法快速篩檢辨識，雖然隱形版本仍屬於Omicron病毒，但基於基因上的極大差異，如果它迅速傳播，仍可能成為新一種「關注變種病毒」。

▼同場加映，Omicron 與 Delta 大不同：（按圖👇👇👇）

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資料來源：《每日郵報》