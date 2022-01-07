第五波疫情｜防疫用品推薦合集! ﻿衛生措施要做足

新冠肺炎變種病毒Omicron殺入本港，並開始於不同群組出現傳播鏈，截至1月6號，本港已新增33宗新型冠狀病毒陽性個案；同時近日於法國南部再發現一種新變種病毒「IHU變異株」，其擁有的突變數量甚至比Omicron還要多。雖然疫情已持續兩年有多，但隨著病毒不停變異及其傳播力有所增強，預料第五波疫情將會於本港展開，大家應繼續做好個人衛生措施，齊心抗疫。



預料第五波疫情將會於本港展開，大家應繼續做好個人衛生措施，齊心抗疫 (圖片: HK01)

本地生產防疫口罩 為家人提供多重保護

平日上班、外出都要戴住口罩，再加上近期疫情反覆，一個保護性高又透氣的口罩就顯得尤其重要。著名口罩生產商IAP決定引入日本技術，於本地開發冰涼口罩，其設計加入了ESPP親膚底布，就算拆件拆到「身水身汗」，亦不會出現戴口罩時的侷促感。這款冰涼口罩的防護級別屬於ASTM Level 3，能隔除99%空氣中的病毒，有效預防新冠肺炎。

➤[香港製]IAP 成人冷感冰涼外科口罩 - 獨立包裝 (Level 3) (白色) $70.2。

不時在街上見到部分女士或學生的口罩過大，使口罩與面部有一空隙；經由空氣傳播的病毒有機會透過空隙而接觸到口鼻，令口罩的保護力大大減弱，因此應該選擇一個尺寸適中的口罩。IAP 特意推出適合中童或女士尺寸的彩虹口罩採用無紡布，敏感肌膚都適用；另特配多種顏色，可以配搭不同衣著、心情去挑選當日的口罩款式，口罩搖身一變成為靚靚配件；即使疫情間亦可保持心情愉快。

應該選擇一個尺寸適中的口罩 (圖片: FreePik)

➤IAP 彩虹中童/女士口罩 - 獨立包裝 - 彩色系列 $97.2。

疫情肆虐，政府宣佈暫不考慮全港學校停課，故各位家長不應坐以待斃，應為孩童準備好充足的防疫用品，減低感染風險。IAP 幼童醫用外科口罩適合2-6歲幼童，且不含玻璃纖維，不會為其幼嫩的肌膚造成傷害，更重要的是提供三層結構防護，BFE、PFE、VFE都超過98%，有效過濾病毒，提供優質防疫效果！設有獨立包裝，方便攜帶，即使在學校不慎弄髒了口罩，亦可輕鬆替換。

各位家長不應坐以待斃，應為孩童準備好充足的防疫用品 (圖片: FreePik)

➤IAP 幼童醫用外科口罩 - 獨立包裝 $61.2。

病毒遍佈四周環境 消毒功夫要做足

雖然暫時未有晚市堂食，但學校、公司、公廁、公共交通工具仍然是病毒傳播的途徑之一；如果想做到全效保護，可以多以殺菌力強的消毒用品為車廂座位、桌面、馬桶等地方進行清潔。GK淨可立出品的殺菌清潔濕紙巾方便攜帶，特別添加20%酒精成份，讓濕紙巾具有更強的滲透力，達到更快、更有效的消毒效果，適用於任何硬表面。產品符合 AOAC 官方 Method 961.02 和 BS EN 1040:2005 標準要求，有效殺滅病毒之餘，更能提供長達24小時抗菌保護。

➤GK淨可立 殺菌清潔濕紙巾20片 $68。

雙手經常會接觸不同地方，容易沾上細菌，故時刻保持雙手清潔自然是防疫的首要關卡；但市面上大部分潔手啫哩或噴霧都有酒精成份，長期使用會使肌膚變得乾燥難耐、敏感。GK淨可立出品的無酒精殺菌潔膚噴霧有效殺滅多種細菌、病毒，且不含酒精成分，不刺激不傷手，母嬰都適用，為雙手提供長效抗菌保護！

市面上大部分潔手啫哩或噴霧都有酒精成份，長期使用會使肌膚變得乾燥難耐、敏感 (圖片: FreePik)

➤GK淨可立 無酒精殺菌潔手噴霧250ml $138。

疫情多變 注射疫苗前評估身體最安心

第五波疫情又準備殺到，衛生署建議大部份健康人士接種新冠疫苗，但由於接種期間傳出不少副作用的個案，包括面癱、中風、心臟病發、流產及死亡等風險。雖然沒有證據顯示因疫苗而起但亦令有心接種疫苗人士卻步。建議大家於接種疫苗前接受身體檢查，能有助清楚了解身體潛在狀況及風險，提供多一重保障。

建議大家於接種疫苗前接受身體檢查，能有助清楚了解身體潛在狀況及風險 (圖片: FreePik)

莊柏醫療推出精選的「安心注射疫苗驗身計劃」，涵蓋73項項目，包括血脂、糖尿病、肝腎功能檢測，讓有需要人士了解自己的身體狀況及接種風險；同時亦可提早預防慢性病的風險。現時購買更有特別優惠，大家有興趣的就要把握機會！

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位於中環的Leciel Medical亦有提供「疫苗前全方位身體檢查」，服務包括：血脂分析、肝腎功能檢測、糖尿檢查、貧血凝血功能檢查，甚至心電圖等；方便上班一族隨時預約。

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