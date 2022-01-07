爆肺｜謝安琪披露去年第五度「爆肺」留意五大症狀一種身型最高危

已出道17年的謝安琪周三(5日)在社交平台表示，自己去年夏天曾經第五度「爆肺」，事後需接受手術及留醫。事實上，會導致「爆肺」的並不只唱歌，簡單如排便及打噴嚏等動作，亦有引發「爆肺」的風險。既然上述任何一個日常動作均可觸發「爆肺」，萬一自己某天不幸「爆肺」，在救護車抵達前又有沒有任何急救措施可以做？

謝安琪在社交平台透露第五度「爆肺」，令朋友及粉絲們非常擔心，她今日貼出兩張自拍照報平安表示抱歉讓各位擔心。（IG/ @kaytse）

須接受手術留醫一周

謝安琪在帖文中透露，去年在宣傳完歌曲《離不開》後，某天突然感到呼吸困難、胸口鬱痛，「那痛楚像極了我最害怕的『爆肺』，我不敢想像是甚麼但心知不妙，當下立即便安排入院檢查，(證實)是我人生第五次『爆肺』」。

她表示自己當時「做了一個手術，住院一星期，之後休息了一個月」，之後每月也要覆診，形容是「真正的『照肺』」，不過她其後於周五再發帖強調，「我而家已經健健康康，仲學識自己化個靚妝」，坦言：「抱歉讓各位擔心了」。

▼謝安琪第五度「爆肺」事件簿：（按圖）

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「爆肺」症狀無預警出現

「爆肺」一詞乍聽非常聳人聽聞，但其正式學名為氣胸（Pneumothorax），即指有空氣不正常地進入了本應密閉的肋骨與肺部間的胸膜腔，當肺部內層或外層胸膜穿破，就會令積存在胸腔膜的空氣膨脹並壓迫肺部，致肺部像被大石壓住，甚至可令肺部塌陷，患者一般會有以下症狀，而且出現得十分突然：

．劇烈咳嗽

．呼吸急促

．呼吸困難

．胸口刺痛

．轉移性肩部疼痛



氣胸一般可分為自發性氣胸及創傷性氣胸兩大類，引發自發性氣胸的主要原因為肺部頂端之氣泡破裂引起，雖然氣泡形成的原因目前仍不清楚，但吸煙會增加氣泡形成及破裂機會。

自發性氣胸常大多發生於身材高瘦的年輕男性，曾有臨床研究指身材高瘦的年輕男性可能因肺部拉長而變薄，導致胸膜容易破裂。他們的肺胸膜與肺部間亦會有較多氣泡膜，穿破的話空氣便有機會進入胸腔膜。當肺部無法正常延展的話，有可能阻礙流經肺部的心血管，影響全身血液供應，患者有機會休克，甚至死亡。

▼「爆肺」主要原因：（按圖）

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身材高瘦男生屬高危

此外，曾有個案因唱歌、大力排便、打噴嚏、追巴士、做運動、搬重物而「爆肺」，由於上述動作均會對胸腔造成壓力，萬一壓力過大同樣亦會導致肺泡破裂。

「爆肺」高危族群：



．高瘦的年輕男士

．吸煙人士

．慢性肺病患者，如哮喘患者等

．淋巴血管平滑肌肉增生症患者



至於創傷性氣胸則是指因外傷而造成的氣胸，如因車禍、刀槍刺傷或是胸腔受到撞擊等，造成肺臟破裂，空氣漏出至胸膜腔。

▼同場加映：肺功能測試（按圖👇👇👇）

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「爆肺」後宜立即坐下

萬一發現自己不幸「爆肺」，呼吸系統科專科醫生廖頌雅過去受訪時就建議患者應立即坐下，並致電救護車馬上入院處理。

她表示，因「爆肺」屬於急症，屆時醫生會先為病人進行X光檢查，判斷病情對肺部正常運作的影響有多大，嚴重個案需要用針刺或接受導管引流技術，把積存在胸腔膜的氣體抽走。

而氣胸目前暫未有預防方法，但氣胸有機會復發，經治療後患者在日常生活中有以下地方需特別注意：

▼「爆肺」後注意事項：（按圖）

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資料來源：仁安醫院、香港哮喘會