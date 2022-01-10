Deltacron擁30突變現蹤塞浦路斯 Delta、Omicron合體成新變種？

地中海島國塞浦路斯有科研團隊近日公佈，當地發現一種新型的新冠病毒變異病毒株，其病毒具有Delta遺傳背景及部分Omicron的突變，故暫名為Deltacron，Deltacron已令該國出現至少25宗相關病例。

塞浦路斯新冠肺炎疫情：圖為1月5日，塞浦路斯首都尼科西亞一間咖啡店的客人在露天座位用餐。（AP）

擁Delta遺傳背景及Omicron突變

塞浦路斯大學（University of Cyprus）研究團隊，上周六(8日)公布上述消息。領導研究的專家科斯特里基斯（Leondios Kostrikis）表示，Deltacron本身除了擁有和Delta相似的遺傳背景外，並擁有大量以前僅在Omicron病例中發現的突變。這與其他變異株不同，Deltacron至少擁有30個突變，故暫命名為Deltacron，其正式學名則未公布。

研究團隊目前至少已在當地發現了25宗相關病例，其中11宗來自因新冠肺炎而需住院的患者。科斯特里基斯指出，住院患者的病毒突變頻率更高，或意味着Deltacron與住院治療之間存有關聯。分析顯示，這種混合感染的情況在住院病人當中出現的比率，相對高於毋須住院的人。

研究團隊說目前未知這種變種病毒，是否更具傳染性，以及能否取代Delta及Omicron成為主流，目前已將相本樣本的序列已交給「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）數據庫，供全球科學界人士研究。

▼Deltacron變種病毒知多啲（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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專家質疑Deltacron或僅為實驗室的「污染」

不過有關消息經公佈後，倫敦帝國理工學院病毒學家皮科克（Thomas Peacock）就認為Deltacron或只是有關樣本在實驗過程中被「污染」（contamination）而出現，世衞專家Krutika Kuppalli也有類似的質疑。

據皮科克指，Omicron流行的時間還沒有久到能夠產生混合毒株，通常需要等到兩款變種病毒在附近循環數周甚至是數月，才會出現基因重組，「最有可能的是所有樣本在同一天一起進行基因定序，而實驗室本身遭到污染」。

▼同場加映，「IHU變異株」知多啲：（按圖👇👇👇）

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Omicron近20種常見症狀

自從具高度傳染力的Omicron於去年11月底在南非首度現蹤以來，全球新增確診病例暴增了270%。法新社統計顯示，在1月1日到7日期間，全球每日平均新增逾210萬人確診。而在去年12月23日至29日期間，每日平均新增確診亦突破100萬大關，即確診數於10天內就翻升一倍，某程度反映出Omicron比過去出現的變種病毒株的相對更高的傳播力。

而在英國負責疫情追蹤的應用程式「Zoe Covid Symptom study」早前亦整理出感染Omicron的19種常見症狀，相關症狀依次如下：

流鼻涕、頭痛、疲勞、打噴嚏、喉嚨痛

持續咳嗽、聲音沙啞、打冷顫、發燒、頭暈

嗅覺異常、眼痠、肌肉痠痛、食慾不振、失去嗅覺

胸痛、腺體腫脹、情緒低落、腦霧等



對於Omicron傳播力高的原因，香港大學早前研究發現，Omicron在人類支氣管中的感染和增殖速度，比Delta和原始新冠病毒快70倍。該研究還表明，肺部的Omicron感染比原始的SARS-CoV-2低10倍，這可能是疾病嚴重程度較低的一個指標。

不過，世衞總幹事譚德塞早前曾表示：「雖然Omicron與Delta相比，似沒那麼嚴重，尤其是在那些已接種疫苗的人中，但這並不意味着它應該被歸類為溫和。Omicron就像之前的變種病毒株一樣，正在讓人們生病，並且奪走性命。」

▼同場加映，Omicron 與 Delta 大不同：（按圖👇👇👇）

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