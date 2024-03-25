肥仔波=肝脂警號？肝脂爆標有得睇+甩走肝脂三大方法

肥仔波除了影響外觀外，原來也是肝脂警號？有肥仔波的男士，通常身體都會積聚多餘的脂肪，而這些脂肪也很可能積聚於肝臟，當脂肪比例超過肝臟整體的5%就是肝脂高危族了！到底身體發出的肝脂警號有哪些？又有甚麼方法有效踢走肝脂？本文邀請肝臟專科醫生張振榕醫生解構減肝脂妙法。



亞洲第一高：本港四分一人有肝脂

據大學調查指出，本港約四分一、大概100萬人有肝脂問題，是亞洲地區最高，且有年輕化趨勢。除了肥仔波的男士，BMI大於30、男性與女性的腰圍分別超過33吋和29吋亦需要注意！衞生防護中心資料顯示，患病率隨年齡增長而上升，最高患病率高達67%。

若肝臟脂肪比例超過肝臟整體的百分之五，就屬於肝脂高危。（圖片： Shutterstock）

5大肝脂高危特徵

肝脂過高通常不會感受到特別症狀，直到脂肪積聚愈來愈多，導致肝臟發炎，患者才會感到異常痛楚、嘔心等，但其實肝脂的積聚是有跡可尋的——身體質量指數（BMI）在25至30的人，有一半可能有肝脂超標；若BMI超過30，則十個人就有八個肝脂超標。另外，根據肝臟健康普查研究所指，如果男性與女性的腰圍分別超過33吋和29吋，出現非酒精性肝脂問題的風險會高出五倍，將來患上更嚴重肝臟問題的機會亦會大大增加！

肥仔波個案分享 醫生：恐嚴重肝脂超標 切勿掉以輕心

肝臟專科醫生張振榕醫生分享一名有肥仔波的男士，身型微胖，因胸部比女朋友還要大而感到困擾，在女朋友游說下而求醫，本來該男士只認為自己只是身型微胖，在張醫生診症後，竟發現肝脂嚴重超標！肝脂超標的誘因可以很多，亦難以發現，即使是身型標準瘦削，也可能因遺傳體質及飲食習慣令肝脂超標，大眾不能掉以輕心，需注意預防肝脂找上門！

有肥仔波很可能是肝脂超標的警號。（圖片： Shutterstock）

醫生分享減肝脂三大方法 哪種最有效？

減肝脂方法1：選對食物、切忌過度/過急節食

張醫生指出，肝脂問題未必一定與肥瘦掛鈎，很可能與飲食習慣有關。根據研究，偏瘦的人飲食行為反而更不節制，體重雖輕，但體脂肪比例過高。因此，多進食健康食物如優質蛋白質、十字花科蔬菜、含硒食物、牛磺酸對減肝脂亦有幫助。

減肝脂方法2：定期按比例運動

運動的好處甚多，其中亦包括減肝脂，不過張醫生表示，如果在數個月大幅度減重，反會對身體負擔很大，肝脂風險大大增加！根據大型研究發現，不管胖瘦，減重都是肝脂超標的治療方式，減重標準是現有體重的3％至5％，循序漸進是重點，切忌減重過急反成惡化風險。

減肝脂方法3：含減脂成份的補充品可加大效率

飲食習慣與做運動一樣需要長時間才見到成果，節食或過高強度的運動導致一下子大幅減重，反而會適得其反易傷肝！想有效減肝脂，可以試試第三種方法，服用含減脂成份的補充品。 肝臟專科醫生張振榕醫生指出，大學科研發現化合物「丹參酮IIA」可以抑制脂質生成，抑制脂肪酸，減少肝細胞內脂肪堆積，成為改善肝脂的關鍵！

肝臟專科醫生推薦【健肝寶】 護肝解毒減肝脂

維特健靈的健肝寶獨有Tri LiverPro™健肝鐵三角，三大步驟健肝！

1. 減少肝臟脂肪積存，促進解毒功能及抗酒精能力

2. 強化肝臟機能，更新肝臟組織

3. 最後修復受損肝臟細胞膜，全面提升肝臟健康

健肝寶是中西合璧配方，成分針對性強，且比起單一磷脂功效全面，比其他複方針對性更高：

- 關鍵的丹參幫助抑制脂肪酸及增強燃燒肝脂的功能

- 含有肝臟磷脂，修復受損肝臟細胞膜

- 加入五味子加強肝解毒、雲芝提升免疫力

- 含維他命E抗氧化

假如要預防或治療肝脂，在減重的同時，再配合健肝寶，就能有效減肝脂、護肝。

了解更多 健肝寶：https://bit.ly/3VnwJTe