腸胃脹氣好困擾難受？中醫教你改善飲食習慣　按摩8穴位紓緩不適

在日常生活中，許多民眾都被胃腸脹氣困擾過。中醫師指出，胃腸脹氣可能與飲食習慣、消化不良食物、疾病、身體機能退化或虛弱，以及藥物之間有著複雜的關聯，除了改善不良習慣外，也可以按摩8穴位，緩解腸胃不適問題。



這些飲食習慣 容易導致胃腸脹氣

台灣中醫師梁世瀅指出，最常見的胃腸脹氣原因來自於飲食習慣，例如吃飯太快、吃飯時配湯飲料、不定時進餐、或是邊吃飯邊分心，例如說話、看電視或忙於工作等，都可能引發脹氣。另外，有些食物產氣或影響消化，進而引發脹氣問題，如豆類、奶類、韭菜、碳酸飲料、五穀雜糧，尤其是吃得過硬的雜糧類，或是過油、過甜、過辣、冰冷的食物，都可能引起胃腸脹氣。

改善腸胃脹氣靠6招（按圖了解👇👇👇）

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疾病與藥物 也會引起胃腸脹氣

梁世瀅表示，除了飲食習慣外，疾病也是引起脹氣的原因之一，如腸胃型感冒、食物中毒、腸胃炎、腸躁症、乳糖不耐症、腸阻塞、腸胃腫瘤以及糖尿病、心臟、腎臟、肝臟、甲狀腺疾病等都可能導致脹氣。

甚至是因為生病而服用某些特定藥物，也可能引起脹氣，如抗抑鬱藥、抗生素，或是清熱寒涼中藥，可能會影響腸胃蠕動、破壞腸胃道益菌，或影響消化，導致胃腸脹氣、疼痛、腹瀉。

排氣奇招改善胃脹、防便秘（按圖👇👇👇）

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按摩8穴位 能紓緩不適

梁世瀅提到，針對脹氣困擾，可用穴位按摩緩解腸胃蠕動緩慢、消化不良等問題：

1. 四關穴（合谷穴+太衝穴）

合谷穴和太衝穴被合稱為「四關穴」，按摩此穴位能一上一下暢通全身氣機，讓身體的氣佈達到全身。

2. 天樞穴

按摩天樞穴能緩解腹脹腸鳴、繞臍痛、便祕、泄瀉、痢疾、月經不調等問題。

3. 中脘穴

按摩中脘穴能緩解胃痛、食道逆流、打嗝、泛酸造成的胸悶等狀況。

4. 內關穴

按摩內關穴能達到寧心、安神、和胃、寬胸、降逆、止嘔等問題。

5. 梁丘穴

按摩梁丘穴能緩解胃痛、胃痙攣、腹瀉、便秘、浮腫等症狀。

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6. 足三里穴

按摩足三里穴能緩解胃痛、胃食道逆流、便秘、胃潰瘍、消化不良等狀況。

7. 公孫穴

按摩公孫穴能緩解胃痛、嘔吐、腹痛、腹瀉、痢疾等問題。

8. 內庭穴

按摩內庭穴能緩解胃病吐酸、腹脹、泄瀉、痢疾、便秘等症狀。

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改變習慣後仍脹氣 建議儘早就醫

梁世瀅提醒，民眾養成良好的飲食習慣，例如每餐吃七分飽、定時定量、吃完飯後多走動不躺下、避免吃影響消化或刺激腸胃的產氣食物，也需要注意藥物的用法和用量，也能有效避免脹氣，若在改變習慣後，仍有腸胃不適問題，則應及早就醫，並完整告知醫師腸胃情況。

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