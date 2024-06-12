面黃/口臭/無精神 熬夜睇波傷爆肝！ 5招睇波攻略解救肝臟

四年一度的歐洲足球大賽又到了，球迷們都興奮期待，準備約好一眾好友一睹精彩賽事。但是，歐洲與香港有著時差，要看直播就要熬夜，不少打工仔更要隔天上班，長達一個月的賽事，難道傷肝真的不能避免？其實做好準備工夫，就能減輕肝臟負擔，安心迎接足球盛事。



熬夜有幾傷肝？ 護肝的重要性

肝臟主要有著排毒和代謝的功能，熬夜睇波會破壞身體的作息規律，大大加重肝臟負擔，加上熬夜睇波時，少不免會吃宵夜和喝啤酒，分分鐘引致肥肝問題！肝臟出現問題時，可能引發疲累、食慾不振等反應，免疫力亦會受影響，從而影響整體身體健康，絕對不容忽略護肝重要性！

熬夜睇波會影響了日常作息和正常飲食，加重肝臟負擔，提高有「肥肝」的風險。（圖片：Shutterstock）

5招護肝熬夜自救方法

熬夜睇波同時護肝不是不可能！只要知曉方法，準備充足，就能大大減輕肝臟負擔，盡情享受歐洲足球盛事！

1.分段式補眠 調節作息

熬夜睇波後，可於假日維持比平日多睡1小時，但要注意不要一睡就睡到太晚。（圖片：Shutterstock）

睇波後上班，難以睡飽睡足，可以於假日維持比平日多睡1小時，但要注意不要一睡就睡到太晚。適當補眠，精神會更好。另外，可以抓緊睡眠的黃金時間，晚上11時至凌晨1時，爭取這段時間小歇一會，這樣看3時的球賽也不會太累。

2.充足運動

為了肝臟健康，可以保持運動習慣。（圖片：Shutterstock）

為了肝臟健康，可以保持運動習慣，如慢跑、側腹伸展運動，提高肝臟的排毒與代謝等功能，令體內毒素更順暢排出。

3.控制情緒

情緒與肝臟有莫大關聯，觀看比賽時最好調整心態，得失心莫太重。 （圖片：Shutterstock）

情緒與肝臟有莫大關聯，心情激動、生氣、發怒時，會產生大量毒素，可能會增加肝臟的負擔。睇波時心情大多保持亢奮狀態，球賽有贏有輸，球迷心情或會隨之起伏，觀看比賽時最好調整心態，得失心莫太重。

4.按摩穴位

太衝穴位於足背拇趾和第一二趾交接的凹陷處。（圖片：Shutterstock）

在中醫角度，「太衝」屬於肝經，是主掌氣的疏泄，只要以拇指輕按太衝穴，左右腳各3至5分鐘，就能刺激肝經穴道，有助平息肝火、清熱、明目，解決肝氣鬱結的問題，降血壓並舒緩情緒。

5.時刻為肝臟補充所需元素

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要在第一時間欣賞歐洲足球大賽難免熬夜，但最重要的是做好準備，透過營養補充和健康的生活方式，將熬夜帶來的肝負擔降至最低，好好護肝排毒，盡情享受足球盛事。

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