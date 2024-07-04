腹痛｜上吐下瀉沒發燒竟是塵蟎惹禍！洗床單用這溫度才能殺死塵螨

腹痛、腹脹、嘔吐、腹瀉等症狀，通常讓人聯想到腸胃炎，醫師警告，如果出現這些症狀卻沒有發燒，可能是罹患了罕見的「嗜酸性腸胃炎」。



腹痛沒發燒要小心，恐怕不是典型腸胃炎

台灣澄清醫院中港院區胃腸肝膽科主治醫師李政祺指出，最近有一位30歲女性因腹脹、腹痛、嘔吐、腹瀉到急診就醫，抽血檢查發現白血球數值高達23,000（正常值400～10,000），其中嗜酸性白血球比例高達29％（正常值5％）。腹部電腦斷層顯示小腸壁變厚，且有明顯腹水情形，因此收治住院治療。

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由於該名患者雖然白血球很高，卻沒有發燒現象，研判應該不是典型的腸胃炎。台灣李政祺醫師表示，醫療團隊抽取了約800c.c.的腹水做化驗，發現嗜酸性白血球高達76％。經由胃鏡取胃黏膜做切片檢驗，也發現胃黏膜的嗜酸性球異常增加。人體白血球以嗜中性球和淋巴球佔絕大多數，還有極少比例的嗜酸性球和嗜鹼性球，嗜酸性球過高又有腸胃發炎現象，排除其他原因後，最後被診斷是少見的「嗜酸性腸胃炎」。

嗜酸性腸胃炎是什麼？對塵蟎過敏恐會引發

台灣李政祺醫師表示，嗜酸性腸胃炎通常發生在有過敏體質的人身上，排除寄生蟲感染，往過敏原因再追查。醫療團隊為患者做了過敏原檢查，發現對塵蟎的過敏程度較高，可以勾勒出她罹患嗜酸性腸胃炎的路徑，該患者的過敏體質接觸到獨特的過敏原後，會將白血球中的嗜酸性球吸引到腸胃黏膜，導致患者小腸壁變厚、胃部發炎，也出現腹水，表現的症狀與一般腸胃炎相似，如腹脹、腹痛、嘔吐、腹瀉情形。

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嗜酸性腸胃炎是少見疾病，未妥善治療復發率高

根據臨床醫學統計，美國約十萬分之二十二人罹患嗜酸性腸胃炎，台灣的罹病率約十萬分之六點三，算是相當罕見的疾病。台灣李政祺醫師強調，如果未能確診，而當成一般腸胃炎治療，復發比率相當高。

該名患者接受類固醇藥物治療後，腹水消失，腹脹、腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀也獲得改善。不過台灣李政祺醫師特別叮囑患者，務必完整服用藥物療程，不能因為症狀改善就自行停藥，否則仍有復發的可能。

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台灣李政祺醫師建議患者定期清洗床包被單，杜絕過敏原塵螨滋生，以免再次引發嗜酸性腸胃炎。台灣衛生福利部曾提醒，要預防塵螨，要時常打掃居家環境，避免灰塵積聚。每一到兩周以55度熱水清洗寢具，防止塵蟎生長，盡量避免擺設絨毛玩具及地毯，並用百葉窗或塑膠遮板代替厚重窗簾。

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