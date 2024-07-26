肩頸痠痛或是肌筋膜疼痛？3大類常見治療輕視恐慢性發作治療困難

肩膀僵硬、脖子痠痛，甚至手臂痠麻，有些民眾可能會認為是扭傷、拉傷或肌腱炎等，但台灣振興醫院復健醫學部主任劉復康表示，經過仔細檢查，這些症狀有可能是「肌筋膜疼痛」引起的，如果民眾輕忽疼痛症狀，習慣自行使用膏藥貼布，往往會反覆慢性發作，造成治療困難及失敗，建議應儘早就醫治療。



什麼是「肌筋膜疼痛」？ 有哪些症狀？

人體的肌肉表層有許多微小的感覺神經，會將肌肉的疼痛刺激傳達至腦部，不過劉復康主任提到，在某些特別狀況下（如：關節炎、韌帶受傷、神經受到壓迫、持續不良姿勢等），受傷組織會釋放化學物質（如：前列腺素），啟動肌筋膜上的特別感覺神經傳導至大腦，從而意識到「肌筋膜疼痛」。

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多數肌筋膜疼痛的患者脖頸、肩胛骨、下背部會有「壓痛點」，劉復康主任表示，其壓痛點的肌肉會特別緊繃，使肌力降低或關節活動受限，可能還會有「轉移部位疼痛」，如：壓痛點在肩膀，卻手肘痠痛或下背疼痛，因此感到身體持續痠痛、僵硬，甚至有自主神經症狀（如：流淚、流鼻水、皮膚表面冰冷等）。

一招改善肌筋膜疼痛症候群（按圖👇👇👇）

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常見治療分3大類 應及早治療以免造成更多影響

針對肌筋膜疼痛，劉復康主任指出，目前臨床上有3類常見的治療方式，包括：

1. 壓痛點止痛治療：

採用物理治療包括局部冷熱敷、機械式徒手治療、拉筋運動、按摩、電療及運動等，若使用間歇性冷凍噴劑，加上拉筋運動及軟組織深層壓力按摩效果更佳，臨床上多半會混合使用。

2. 病因治療：

若是神經病變、肌肉扭傷、肌腱發炎、關節炎等所造成的肌筋膜疼痛，需要針對病因做正確處置及治療。另外，如果是軟組織慢性重覆、多次的微小外傷或退化組織缺氧所引起的，則需要進一步找出病因進行治療。

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3. 病患的自我訓練：

患者也應學習正確的姿勢，避免長時間維持某一不當姿勢。同時也可以諮詢專科醫師，了解如何以正確的運動輔助治療。

如果反覆慢性發作可能會造成治療困難，劉復康主任也提到，若長期處於疼痛情況下，患者會更容易遭受多重壓力影響（如：身體、情緒、經濟等因素），而加重肌筋膜疼痛的症狀，導致惡性循環，不只影響身心，家庭也會受到影響，提醒民眾不可輕忽疼痛問題，應儘早諮詢醫師、接受治療。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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