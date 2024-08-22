家庭醫生都照到心臟照聲波！手提超聲波掃瞄儀助分流有助早期診斷

心臟病是香港第三大最常見致命疾病，然而許多患者其實並不自知。當病人求醫時，家庭醫生通常是他們首個接觸點。市場上有不少手提超聲波掃瞄儀，方便家庭醫生即時評估病人的心臟結構及功能，大大縮短診斷時間，達至篩查與分流之效。到底手提超聲波掃瞄儀的準確性如何？與傳統儀器又有何分別？以下由香港大學醫學院內科學系榮譽臨床教授，心臟內科專科醫生蕭頌華與家庭醫生林思睿為大家一一拆解。

撰文：王玥晨 攝影：歐嘉樂



心臟衰竭或無先兆 延誤求醫將無法逆轉

心臟衰竭不一定有明顯先兆或初期症狀，即使日常健康響起警號，亦有不少人因痛症輕微而掉以輕心。蕭醫生指，早期心臟衰竭可能只有在運動或情緒激動時，會感到胸悶或呼吸急促，但不影響日常生活。加上港人普遍缺乏運動，許多工種也不需體力勞動，令心臟問題更難被察覺。「若太遲求醫導致心肌壞死，即使通波仔擴張已收窄的血管亦無補於事，心臟功能已不可逆轉。」

香港大學醫學院內科學系榮譽臨床教授，心臟內科專科醫生蕭頌華提醒大家關注心臟健康，尤其是一眾「三高」人士。

手提超聲波掃瞄儀助篩查分流 推動預防性心臟檢查

都市人常見的「三高」與不良生活習慣是誘發心臟病的主因。蕭醫生進行的一項研究顯示，在1,000名無明顯心臟病症狀的糖尿病患者中，約有4至6%患有早期心臟衰竭，反映定期對長期病患進行全面健康評估的重要性。家庭科生擁有深厚的基礎醫學知識，擅長提供一線治療和預防，如高血壓和糖尿病患者，首選由家庭醫生治理。因此，手提超聲波掃瞄儀成為了家庭醫生快速篩查和分流的工具。若檢查結果顯示心臟出現問題，便可立即作出轉介安排。

家庭醫生林思睿指，手提超聲波掃瞄儀方便家庭醫生為患者提供更全面和便捷的診斷服務。

林醫生稱，家庭醫生多與患者建立了長期關係，較易了解病人的病歷、生活方式與習慣等，有助及早發現潛在的心臟問題。傳統超聲波儀器價格昂貴，而且體積龐大，以往家庭醫生較常轉介患者到專科醫生或大型化驗所進行檢查。但隨著科技進步，手提超聲波掃瞄儀體積僅為手掌大小，而且可以隨身攜帶，方便家庭醫生為患者提供更全面和便捷的診斷服務。透過手提超聲波掃瞄儀影像化心臟情況，為患者即時提供病情資訊，有助於增強其治療依從性。「手提超聲波掃瞄儀有如具影像的聽診器，期望日後能成為普及化診斷工具，為社區病人進行更多檢測。」

Caption: 手提超聲波掃瞄儀體積僅為手掌大小，而且可以隨身攜帶，影像能力可與傳統超聲波掃描儀看齊。

（資料由客戶提供）