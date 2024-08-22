家庭醫生都照到心臟照聲波！手提超聲波掃瞄儀助分流有助早期診斷
心臟病是香港第三大最常見致命疾病，然而許多患者其實並不自知。當病人求醫時，家庭醫生通常是他們首個接觸點。市場上有不少手提超聲波掃瞄儀，方便家庭醫生即時評估病人的心臟結構及功能，大大縮短診斷時間，達至篩查與分流之效。到底手提超聲波掃瞄儀的準確性如何？與傳統儀器又有何分別？以下由香港大學醫學院內科學系榮譽臨床教授，心臟內科專科醫生蕭頌華與家庭醫生林思睿為大家一一拆解。
撰文：王玥晨 攝影：歐嘉樂
心臟衰竭或無先兆 延誤求醫將無法逆轉
心臟衰竭不一定有明顯先兆或初期症狀，即使日常健康響起警號，亦有不少人因痛症輕微而掉以輕心。蕭醫生指，早期心臟衰竭可能只有在運動或情緒激動時，會感到胸悶或呼吸急促，但不影響日常生活。加上港人普遍缺乏運動，許多工種也不需體力勞動，令心臟問題更難被察覺。「若太遲求醫導致心肌壞死，即使通波仔擴張已收窄的血管亦無補於事，心臟功能已不可逆轉。」
手提超聲波掃瞄儀助篩查分流 推動預防性心臟檢查
都市人常見的「三高」與不良生活習慣是誘發心臟病的主因。蕭醫生進行的一項研究顯示，在1,000名無明顯心臟病症狀的糖尿病患者中，約有4至6%患有早期心臟衰竭，反映定期對長期病患進行全面健康評估的重要性。家庭科生擁有深厚的基礎醫學知識，擅長提供一線治療和預防，如高血壓和糖尿病患者，首選由家庭醫生治理。因此，手提超聲波掃瞄儀成為了家庭醫生快速篩查和分流的工具。若檢查結果顯示心臟出現問題，便可立即作出轉介安排。
林醫生稱，家庭醫生多與患者建立了長期關係，較易了解病人的病歷、生活方式與習慣等，有助及早發現潛在的心臟問題。傳統超聲波儀器價格昂貴，而且體積龐大，以往家庭醫生較常轉介患者到專科醫生或大型化驗所進行檢查。但隨著科技進步，手提超聲波掃瞄儀體積僅為手掌大小，而且可以隨身攜帶，方便家庭醫生為患者提供更全面和便捷的診斷服務。透過手提超聲波掃瞄儀影像化心臟情況，為患者即時提供病情資訊，有助於增強其治療依從性。「手提超聲波掃瞄儀有如具影像的聽診器，期望日後能成為普及化診斷工具，為社區病人進行更多檢測。」
（資料由客戶提供）