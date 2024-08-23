醫療新知｜「重置」腦細胞、為記憶騰出空間 這就是睡眠的重要性

研究證實，睡眠不僅是為了恢復體力，一項新的研究發現睡眠還有另一個重要功能—「重置」記憶。



海馬體是大腦中對記憶至關重要的區域，當我們在學習或體驗新事物時，大腦就會激活海馬體中的神經元。當我們睡覺時，相同的神經元會重播白天的活動，並將這些記憶儲存在一個稱為皮質的區域中。這就是大腦鞏固這些記憶的方式。

但我們如何在一生中不斷學習新事物而不耗盡我們所有的神經元？

睡眠間海馬體會進行「重置」 為新記憶騰出空間

近日，美國康乃爾大學（Cornell University ）發表了一項名為「睡眠期間平衡記憶再活化的海馬迴路機制」（A Hippocampal Circuit Mechanism to Balance Memory Reactivation During Sleep）的研究，揭示了當人們處於深度睡眠期間，大腦中海馬體的部份區域會陷入沉默，並使這些神經元「重置」。

神經生物學和行為學助理教授、研究員Azahara Oliva 表示，「這種機制可以讓大腦重複使用相同的資源、相同的神經元，以便第二天進行新的學習。」

研究人員解釋，海馬體分為三個區域：CA1、CA2 和 CA3。 其中，CA1和CA3參與編碼和時間及空間相關的記憶。然而，人們對 CA2 知之甚少，本次研究揭露了， CA2 會在睡眠期間促使海馬體的沉默和重置。

為了調查 CA2 的作用，研究人員將電極植入實驗老鼠的海馬體中，以記錄牠們在學習和睡眠期間的神經元活動。透過這種方式，研究人員觀察到，在睡眠期間，CA1 和 CA3 區的神經元會重演白天學習時形成模式，以加強學習的記憶。

Oliva 表示，「我們發現到，在睡眠期間，海馬體還會出現其他狀態......原本非常活躍的CA1和CA3區域突然沉默了。這是記憶的重置，而這種狀態是由中間區域 CA2 開始產生的。」

研究人員表示，事實證明，大腦中的神經元有兩種​​類型：一個用於記憶調節，另一個用於記憶重置。他們認為，這種新的理解可以幫助研究者找到透過修補記憶鞏固機制來增強記憶的方法，並且為尋找治療不良記憶引起的問題（如創傷後壓力症候群（PTSD））或修復記憶障礙（如阿茲海默症）的新方法奠定基礎。

奧利瓦強調，「研究證明記憶是一個動態過程，」這個結果很重要，因為它有助於解釋為什麼所有動物都需要睡眠，睡眠不但可以修復記憶，還有助於重置大腦並使其在清醒時保持工作狀態。

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６個改善睡眠質素小貼士

1. 建立規律的睡眠時間表：盡量每天在相同的時間上床睡覺和起床，包括週末。 這有助於調整內部生理時鐘，使您的身體更容易入睡和醒來。



2. 創造良好的睡眠環境：確保您的臥室安靜、暗淡和涼爽。 使用舒適的床墊和枕頭，並保持臥室的整潔舒適。



3. 建立睡前放鬆的習慣：在睡前約一小時，創造一個放鬆的氛圍。 避免使用電子設備，如手機和電視，因為它們的藍光可能抑制褪黑激素的產生。 嘗試放鬆的活動，如冥想、深呼吸、閱讀或聽輕柔的音樂。



4. 控制咖啡因和飲食：避免在晚上過度攝取咖啡因或刺激性食物。 咖啡、茶、巧克力和能量飲料中的咖啡因可能會幹擾您入睡。 盡量減少晚餐過量和過油膩的食物，以免導致不適和消化問題。



5. 規律運動：適度的身體活動有助於促進睡眠。 但要注意避免在睡前幾個小時進行劇烈的運動，以免過度刺激身體。



6. 管理壓力：學習有效管理壓力和焦慮，因為它們可能會幹擾您的睡眠。 嘗試使用放鬆技巧，如深呼吸、溫水浸泡、冥想或瑜伽。



7問題自我檢視、改善作息（按圖👇👇👇）

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