公營 VS 私家！醫療服務問卷調查｜額外獎賞得獎者結果公布

《香港01》早前推出《公營 VS 私家！醫療服務》問卷調查，與01會員一起探討香港現今醫療體制問題。問卷當中可選擇回答指定問題「對現今醫療體系的改革建議？」 ，答案如果被編輯評審選中，有機會獲取額外獎賞。



經過編輯一輪評審後，挑選當中最有建設性的建議，以下60位得獎者將可獲額外「$50咖啡禮券」乙張，得獎名單如下（排名不分先後）：

第一名：C*** K* M**

「長期性私人/公家協作計劃，安排長期病患者病人以廉價到私家醫生覆診，因為很多已得病的市民無法購買醫療保險。」

第二名：K****** L*

「希望公立醫院可以縮短輪候時間，增加人手，改善服務質素。建立社區醫療服務中心，應對非緊急醫療服務，分散公立醫院人流。」

第三名：吳 * *

「現時政府推動大灣區融合發展，個人認為醫管局可以將現時公立醫院結算系統納入大灣區醫療結算系統，可以使病患可根據自身需求前往內地（大灣區）求醫，這樣可以避免現時公立醫院輪候時間太長的現況。」

第四名：M** O* S*****

「建議實行全民醫保。市民可選擇使用私營醫院服務，以解決及舒緩現時病人普遍輪侯時間過長的情況，同時亦令市民可享用較佳的醫療服務。」

第五名：C*** W*** S**

「引入遠距醫療服務，提供遠距醫療諮詢和治療，減少親自就診的需求，改善偏遠地區個人獲得醫療服務的機會。」

第六名：T*** W** L****

第七名： C*** S** F**

第八名：L**** T** K**

第九名：W*** Z*

第十名：C** K* B*

第十一名：W*** L** M***

第十二名：彭 * *

第十三名：C*** T** L** W*****

第十四名：S**** M**

第十五名：W****** L**

第十六名：L** Z* K**

第十七名：歐 * *

第十八名：L* L** Y***

第十九名：L**** C**** K**

第二十名：C**** C**** H***

第二十一名：周 * *

第二十二名：D***** C*****

第二十三名：L** W** M**

第二十四名：陳 * *

第二十五名：C**** C***

第二十六名：C*** T***

第二十七名：N* S** M**

第二十八名：張 * *

第二十九名：C*** Y** K**

第三十名：T**** C*****

第三十一名：C*** T** S***

第三十二名：K** T*** S***

第三十三名：F*** L** L***

第三十四名：C** M** Y**

第三十五名：M** Y****

第三十六名：I* K** T**

第三十七名：K* Y** H*

第三十八名：L**** K** Y**

第三十九名：Y**** P** L**

第四十名：高 * *

第四十一名：謝 * *

第四十二名：W*** K* W**

第四十三名：S** H*** K**

第四十四名：R** C****

第四十五名：方 * *

第四十六名：俞 *

第四十七名：L* T****

第四十八名：L** S** W**

第四十九名：D**** L**

第五十名：李 * *

第五十一名：L** C** C****

第五十二名：T**** H*

第五十三名：L** H** Y**

第五十四名：K* Y*** T***

第五十五名：L** K** L**

第五十六名：劉 * *

第五十七名：I* K*** K***

第五十八名：S**** T***

第五十九名：麥 * *

第六十名：A** K***

註1：以上得獎者已獲《香港01》電郵通知，有關獎品詳情和兌換方法，可以參考電郵內容。

註2：以上分享內容由得獎者授權提供，並不代表《香港01》立場。

註3：由於篇幅有限，未能一一盡錄。

* 活動受條款及細則約束，詳情可：按此。