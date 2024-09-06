去除農藥｜光靠水浸沒有用？削皮搞到無晒營養？專家傳授最佳方法

在食用水果之前，大部份人都會先用清水清洗，不過這樣洗真的已經乾淨嗎？近日有研究指出，僅清洗水果可能無法完全去除農藥，建議在食用前先削皮。對此，有專家撰文分享清水、泡醋、用梳打粉等不同清洗方式。專家提醒，削皮會遺失表皮營養成份，認為清水清洗水果仍是最佳方式。



早前，美國科學期刊《奈米通訊》（Nano Letters）發表的一篇研究指出，農藥已滲透蘋果果皮、進入果肉，因此單純清洗蘋果恐怕無法去除農藥，建議削皮再食用。

對此，英國列斯特大學（University of Leicester）臨床微生物學資深講師 Primrose Freestone在學術網站「對話」（Conversation）撰文，分享各種清洗水果方法，她指出清洗水果的第一步驟永遠是先洗手，防止手上細菌污染水果。

▼農藥對健康又有什麼影響？（按圖了解👇👇👇）：

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國際環保組織「綠色和平」（Grennpeace）曾列出農藥對人類的影響：

1）影響生育能力



歐洲一份報告證明，現今18～25歲的成年男性，每5人有1人有精子質量下降。殘留農藥會對男性生育能力帶來嚴重影響。研究人員發現，尿液中有 3種常見農藥成份，即：甲草胺 (Alachlor)、草脫淨(Atrazine) 和二嗪農 (Diazinon) 的男性，精子質量遠遠低於一般男性的 10 倍。以上3種成份常見於大部份農業用除草劑。長期攝取農藥會導致不育。

2）致癌



EGW報告已明確指出，農藥含有的有毒化學物質會提高人類患癌風險，同時增加細胞變異的機會，令腫瘤惡化。例如蘋果表皮用以保鮮的化學劑亞硝胺令人較易患上胃癌和食道癌。世界衛生組織將現時使用的農藥危害分為3類：致癌物質、神經毒素和致畸物質。

3）神經系統受損



報告指出，部份化學毒藥因其含有的特殊結構而具有遲發性神經毒。這種毒素在生物體內有高累積性，一旦被攝取不易排出，有毒粒子會透過母體傳給胎兒。聯合國一項針對2歲～5歲兒童的研究證實，生活在使用大量有機磷（農藥的一種）農田的孩子，學習能力相對較低，短期記憶能力亦會較差。

4）畸胎



由於部份農藥的化學劑含有一定的神經毒素，而且會在懷孕婦女體內積聚，毒素會直接傳給胚胎。

5）急性中毒



農藥對人體具潛在毒性，高劑量可引起急性中毒，病徵包括：嘔吐、腹瀉、肚痛、暈眩和身體麻痺，嚴重者會呼吸困難、視力模糊和抽筋等，甚至喪命。

按圖看水果農藥殘留不合格率排名前十名：

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３個去除水果上農藥的最佳方法

1. 手洗



Primrose 指出最簡單、最安全的方式是手洗，使用冷水搭配雙手搓揉水果，藉此去除泥土、農藥及表面細菌，直到表皮沒有明顯污垢。如果民眾想要浸泡水果，她建議務必使用乾淨容器，避免直接浸泡在櫃檯內。

2. 用醋清洗



Primrose 指出，用醋及小蘇打粉清洗是比較安全的化學清洗方式，能減少水果上的細菌及農藥。民眾可使用蒸餾麥芽醋、蘋果醋、葡萄酒醋清洗，每杯水加入半杯醋，浸泡水果約2至3分鐘，並偶爾攪動，最後用冷水沖洗至少1分鐘。

她提醒，若水果在醋中浸泡超過2至3分鐘，沒有徹底沖洗乾淨的話，醋中的醋酸可能會改變水果的口感及質地，尤其是特別軟的水果。

3. 用梳打粉清洗



每100毫升清水加入約0.84克梳打粉就足以抑制水果細菌生長，浸泡15分鐘也可幾乎去除所有農藥殘留。

Primrose 建議每杯冷水加入1茶匙梳打粉，將水果浸泡在乾淨容器中15分鐘，偶爾攪拌，這樣便可去除水果上的微生物及農藥，而且不會影響口感。不過，她也提醒，由於梳打粉為鹼性，若浸泡時間過長或沖洗不徹底，仍可能破壞水果表皮，進而影響口感及風味。

Freestone 指出，過去研究顯示，單純用水清洗蘋果及將蘋果浸泡在梳打粉開水中，兩者去除農藥的效果並無太大差別。另外，她又認為削皮會遺失水果表皮許多有價值的營養成份，提醒根據現有證據，單純用水清洗水果仍然是最佳方法。

▼為何農藥禍害如此深遠？（按圖了解👇👇👇）：