新一代治療晚期膀胱癌 精準抑制癌細胞

由於早期的膀胱癌症狀不明顯，可能只有無痛血尿及尿頻等，因此病情易被忽略。一旦腫瘤擴散，其五年存活率只有百分之五，絕對不能輕視。有醫生指，目前治療晚期膀胱癌的方法限制多，副作用大或效果不顯著，新一代的治療方法能針對發病源頭，抑制癌細胞生長，有效延長存活期及無惡化存活期。



一名81歲女士，今年確診患有轉移性尿路上皮癌，癌細胞更轉移至肝臟及骨。受病情影響，她出現背痛的情況，需要服用嗎啡類藥物止痛，並需用輪椅代步，嚴重影響日常生活。她於5月開始，接受第一線抗體藥物複合體及免疫治療合併治療，現時仍然在接受治療中，病情逐漸好轉。

晚期膀胱癌五年存活率僅為5%

根據醫管局資料顯示，本港2021年有463 宗膀胱癌新症，死亡個案有229宗，死亡率偏高。香港泌尿腫瘤科學會副會長、臨床腫瘤科專科潘明駿醫生指，尿路上皮癌是最常見的膀胱癌類型，一旦病情步入晚期，患者可能會出現骨盆疼痛、骨痛、體重突然下降、腿部浮腫等情況。「病情越嚴重，復發風險會較高，存活率也會較低。倘若確診時已屬晚期，五年存活率僅為百分之五。」

潘明駿醫生指，膀胱癌病情越嚴重，復發風險會較高，存活率也會較低。

現有治療方法限制多

香港泌尿腫瘤科學會早前訪問了95名膀胱癌病人，發現超過六成患者並不了解自己正接受的治療，有16名晚期患者認為選擇治療方案時，能否清除癌症是最重要的考慮因素。但研究反映，現時治療方案並不能滿足患者所需。潘醫生指，現時治療晚期膀胱癌的方法包括放射治療、化療及免疫治療，這些方法都有限制，例如化療的副作用較多，控制晚期膀胱癌的效果亦不持續，患者往往在一年左右便死亡，而且大部分膀胱癌患者的腎功能都欠佳，近一半人根本不能接受化療。以免疫治療作一線治療，對醫治膀胱癌的成效亦不顯著，更有機會引起自體免疫疾病。

新藥能達腫瘤表面

潘醫生指，醫學界新研發的抗體藥物複合體包含三個重要元素，分別是抗體、連接子及藥物。藥物進入體內後，抗體猶如一個追蹤器，可識別癌細胞表面的抗原，並透過連接子，直接把藥物帶到腫瘤表面，抑制癌細胞。

一項針對曾經接受治療的晚期膀胱癌患者，研究人員將患者分為兩組，分別進行抗體藥物複合體及化療。研究顯示，相比使用化療，使用抗體藥物複合體能夠延長存活期，以及無惡化存活期。

此外，研究亦反映，有近七成未曾接受治療的晚期膀胱癌患者，他們對抗體藥物複合體合併治療有反應；至於接受化療的患者中，不足一半患者對治療起效。

遠離高危因素

潘醫生提醒，要減低患膀胱癌的風險，首先要遠離高危因素，例如戒煙，由於香煙中部分化學物質會伴隨在尿液中分泌 。這些有害的化學物質可能損害膀胱膜，增加患癌風險。相比非吸煙人士，煙民患膀胱癌的機會，往往高出2至3倍 。一旦不幸確診患有膀胱癌，患者應向主診商討，了解各種治療方法，並按個人條件、病情、藥物成效、副作用等因素，選擇最合適的治療方案。