痛風飲食｜小學生都會患痛風？一文話你知控制尿酸怎麼吃！

痛風，我們一直以為的「老人病」也開始找上年輕人！



隨著現代生活水平提升，痛風早已不再是大魚大肉的人的專利，近年來痛風的患病率不但持續上升，患病年齡層更出現了年輕化的趨勢。早前更有報道指出，浙江寧波有一名病童年僅11歲就患上痛風。

據內媒報道，11 歲的小豪（化名）在幾個月前開始頻繁地感到手腳關節疼痛。由於初時疼痛並不嚴重且每次都會自行消退，因此他和父母都沒有把這當回事兒，還以為是生長痛。但近期關節疼痛明顯加劇，父母帶他到醫院就診，檢查後竟發現他的尿酸值高達 600 μmol/L（微摩／升），遠超人體尿酸正常值的420 μmol/L，屬於高尿酸血症。

至於「為什麼孩子的尿酸會這麼高？」對此，接診的賈學文醫生表示，以含糖飲料代替喝水是誘發痛風的高危因素，門診時常都會遇到類似的病例。他指，高尿酸不容小覷，如今已和高血壓、高血脂、高血糖這「三高」並稱為第四「高」。然而，由於尿酸偏高不一定會引起症狀，所以高尿酸經常被人忽視，直到手腳疼痛加劇才來醫院就醫，但這時候病情往往已經發展得比較晚了。

賈學文強調，目前治療痛風主要以藥物為主，要應對痛風，還是要樹立「防大於治」的概念，尤其是對於兒童青少年更是如此，日常應減少高嘌呤食物的攝入，如海鮮、動物內臟、等，多喝水，並減少飲用含糖飲料。

控制尿酸應該怎麼吃？

血液中尿酸過多，尿酸鹽沉積於關節及周圍的組織中，引致關節紅腫和疼痛。以下飲食原則有助減低血液中尿酸水平及預防尿酸鹽的形成：

1. 健康飲食



多吃五穀、蔬菜和水果。建議成年人每天進食5至6兩肉類或代替品，包括家禽、海產和蛋等含豐富蛋白質的食物，並可以豆類代替部份肉類。每天進食1-2份低脂奶類或代替品。

▼4食物遠離痛風（按圖👇👇👇）

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2. 保持標準體重



避免吃得過飽及戒除吃零食、宵夜的習慣，以保持標準體重。亦要注意減肥速度不宜過於急速。

3. 不要飲酒，尤其是啤酒，因為酒精會抑制尿酸排泄。



4. 減少進食高糖、高脂肪食物



5. 多喝水



多喝水有助尿酸排泄及減少尿酸結石。如患有心臟衰竭、腎衰竭等疾病而需要限制水分攝取，請先諮詢醫生。

6. 減少進食高嘌呤食物



食物中嘌呤（Purine）經肝臟分解後會變成尿酸。應避免進食以下高普林食物：鵝肉、內臟（肝、腰、腸、肚、心、腦）、沙甸魚、倉魚、鯡魚（Herring）、牙帶魚、蝦米、小魚乾、魚皮、魚卵、多春魚、帶子、瑤柱、蠔、蠔豉、青口、螄蚶、濃肉湯、雞精。

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有助於自然降低尿酸水平的５種乾果

核桃



痛風與尿酸升高有關，核桃的嘌呤含量也很低。另外，核桃又以高含量的 omega-3 脂肪酸而聞名，這些脂肪酸具有抗發炎的特性，可幫助減少因尿酸濃度過高而引起的腫脹和不適，特別是關節發炎。因此對於想要控制尿酸水平而又不想讓尿酸在體內進一步累積的人來說，核桃是絕佳的零食選擇。

腰果



腰果含有單元不飽和脂肪，可促進心臟健康，並有助於調節人體的整體脂肪代謝。良好的新陳代謝有助於控制尿酸水平。腰果也是鎂的良好來源，鎂能改善整體腎臟功能，幫助身體有效排出多餘的尿酸。不過，由於腰果的嘌呤含量比其他乾果略高，因此必須適量食用才能獲得最佳效益。

開心果



開心果富含多酚和類黃酮等抗氧化劑，有助於減少人體內的氧化壓力。高水平的氧化壓力會導致發炎和尿酸水平升高。開心果中的抗氧化劑可中和自由基，有助於減少與高尿酸水平相關的發炎。開心果的嘌呤含量低，對於控制尿酸水平的人來說是安全健康的選擇。

杏仁



杏仁是膳食纖維的絕佳來源，膳食纖維能維持適當的消化功能，並協助腎臟排出多餘的尿酸。杏仁也含有豐富的維生素 E 和單元不飽和脂肪，有助於心臟健康和減少身體發炎。由於杏仁的嘌呤含量低，有助於促進健康的消化，因此是降低尿酸水平飲食的最佳選擇。

棗



棗含有豐富的膳食纖維和鉀，兩者都有助於改善腎臟功能。適當的腎臟功能對於排出血液中的尿酸非常重要。雖然棗有天然的甜味，而且含糖量比其他乾燥水果高，但它們幾乎不含嘌呤，因此對於需要控制尿酸水平的人來說是一種安全的選擇。

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