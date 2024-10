2024雙11限時優惠｜12間勁抵養生SPA！幫您擊退都市痛症 紓壓排毒

一年一度購物節「雙11」又殺到!身心健康往往是人生中最易被忽略的一環,不少上班族長時間坐在辦公室內,下班後又疲憊不堪缺乏運動,身體長時間積聚不少毒素及脂肪,降低新陳代謝速度,女士們皮膚亦會暗沉易生粒粒。同時,久坐導致肩頸酸痛、下半身水腫等都市痛症毛病,長期以來身體健康亦會受影響。近來天氣開始轉季,先清除身體囤積的毒素,才可更有效解決美容與健康的煩惱,放鬆身心只需輕鬆躺平!多間酒店及療程中心都出盡各式消費優惠,小編為大家精選12間性價比高的養生按摩,讓專業按摩技師幫您擊退都市痛症兼紓壓排毒!

壓力釋放,美肌舒痛之選—香港W酒店 - Bliss® Spa

香港W酒店 - Bliss® Spa體驗|獨家低至4折|眺望維港海景 全港最高室外無邊泳池



在香港W酒店bliss®水療中心享受頂級水療服務, 於76 樓的香港最高室外無邊際泳池 WET® 飽覽一望無際的壯麗城市及海景,大家可在其中享受四款Spa優惠,分別有冬日美肌舒壓護理套餐、冬日暖意滿溢雙人套餐、60分鐘「單人特色護理套餐」或90分鐘「雙人特色護理套餐。

冬日美肌舒壓護理套餐重點包括Natura Bisse 抗衰老膠原蛋白護膚療程配頭肩頸深層按摩、排毒美肌舒痛能量艙遠紅外線療程、足部或手部巴拿芬熱蠟滋養護理;而冬日暖意滿溢雙人套餐則可享受排毒美肌舒痛能量艙遠紅外線療程以及45 分鐘柑橘暖心按摩療程。

單人特色護理套餐包有排毒美肌舒痛能量艙遠紅外線療程、排毒磨砂或壓力釋放按摩,足部或手部巴拿芬熱蠟滋養護理,水療消費禮券,並免費使用豪華熱療及水療設施包括海景活力旋流按摩池、桑拿及香薰蒸汽房以及其他於bliss®水療中心免費無限享用小點心包括布朗尼、車打起司伴青瓜、檸檬水、自家製餅乾、時令飲品及小吃;雙人特色護理套餐則為45 分鐘排毒美肌舒痛能量艙遠紅外線療程 兩位或45分鐘甜睡舒壓按摩兩位,足部或手部巴拿芬熱蠟滋養護理、包有水療消費禮券,同樣免費使用水療設施以及其他於bliss®水療中心免費無限享用小點心。

遠紅外線可改善什麼都市痛症? 👍消除身體疲倦感

👍放鬆肌肉酸痛

👍改善血液循環

香港W酒店 - 冬日美肌舒壓護理|獨家買一送一

價錢:$2,888/2位 (原價: $7,120/2位)

香港W酒店 - 冬日暖意滿溢雙人套餐

價錢:$1,999/2位 (原價: $3,763)

香港W酒店 - Bliss® Spa單人特色護理套餐

價錢:$999/位|原價: $2,532.5/位|4折

香港W酒店 - Bliss® Spa雙人特色護理套餐

價錢:$1,999/2位|原價: $3,838/2位|53折|人均$999.5

促進血液循環+放鬆情緒之選—Mira Hotel Spa

Mira Hotel Spa 限時買一送一 | 任用健身中心、無邊際泳池及溫熱水療設施



人均$550即嘆60分鐘瑞典式全身按摩!瑞典式全身按摩為傳統的中等強度按摩療程,結合節奏性的揉捏手法,針對緊張部位進行按摩,促進血液循環及放鬆情緒,按摩療程更尊享檸檬蜂蜜薑茶特飲及鮮果杯,並於療程當日無限專享健身中心、無邊際泳池及溫熱水療設施,包括桑拿、蒸汽浴室、按摩池及漂浮水床等。MiraSpa 於世界水療大獎榮獲香港最佳酒店水療及連續三年獲得Hong 香港最佳日間水療之殊榮,完美揉合健康生活與極致享受的時尚概念,以美容、水療與煥發身心的呵護體驗。

【 買一送一】Mira Hotel Spa 60 分鐘瑞典式全身按摩護理

星期一至五: $1,100/2位 (原價 $2,200)

星期六、日及公眾假: $1,210/2位 (原價 $2,420)

另外MiraSpa 亦提供深層保濕面部護理,讓肌膚回復水潤亮澤!療程當中的有效活性成分能直達肌底,能長效賦予肌膚所需水分, 有助細胞更新及減退細紋,皺紋,讓您綻放耀眼光芒!

【 買一送一】Mira Hotel Spa 60分鐘深層保濕面部護理

星期一至五: $1,298/2位 (原價 $2,596)

星期六、日及公眾假: $1,408/2位 (原價 $2,816)

排毒袪濕,去水腫之選—香港帝苑酒店 Sky Club & SPA

香港帝苑酒店 Sky Club & SPA|獨家36折 二人下午茶及水療之旅



帝苑酒店Spa連獲福布斯旅遊指南 2023及2024 四星評級獎項和榮譽,其推出了二人下午茶及水療之旅,除了設有活力喚發按摩60分鐘之外,療程當天免費使用健身室通行証以及水療設施,男士可享用按摩浴池和桑拿 ,而女士則可享受蒸氣和草藥桑拿,體驗淋浴等,還有花茶及帝苑蝴蝶酥可品嚐,讓身心都得刑完整的滋養。

桑拿有什麼好處? 👍有助調節自律神經

👍排毒袪濕

👍促進心肺系統健康

👍改善頭痛

香港帝苑酒店 Sky Club & SPA 活力喚發按摩60分鐘+ 水療設施 + 健身室通行証

價錢:$750 (原價: $2,135)|36折

香港帝苑酒店 Sky Club & SPA 排毒按摩90分鐘 + 水療設施 + 健身室通行証

價錢:$954 (原價$2,685)|36折

頌缽+按摩深度放鬆之選—Modern Thai

Modern Thai - 泰式按摩體驗|傳統古法泰式按摩|香薰精油按摩|四手古法泰式按摩



Modern Thai 融合泰國傳統按摩元素與現代調適,擁有多名逾20多年經驗的泰籍專業按摩技師,採用正宗泰式按摩,特設頌缽流程,讓客人放下繁雜的思緒,享受身心放鬆的體驗。頌缽是源於喜馬拉雅山區的一種自然療法器具,透過運用特定聲頻和振動來清理身體阻塞能量,配合泰式按摩可以達成全身心放鬆,讓疲倦的身體回復元氣。

1. 獨家純天然香薰精油按摩60分鐘

價錢:$438/位 (原價$548/位)

2. 人手推油通淋巴排毒按摩 ( 只限女士)

價錢:$498/位 (原價$598/位)

3. 皇牌按摩療程120分鐘

價錢:$880/位 (原價$980/位)

4. [01獨家]四手芳香精油全身按摩90分鐘送15分鐘 (只限尖沙咀店)

價錢: $1,280/位

通淋巴、疏經絡養生之選—銅鑼灣Me Time Massage

銅鑼灣Me Time Massage 限時買一送一 | 人均$369即嘆足65分鐘!



銅鑼灣佔地約4,000兩層高純白按摩店 Me Time Massage 推限時買一送一優惠! Me Time Massage 位於銅鑼灣繁忙的鬧市中心,為香港人打造一個既寬敞又舒適的休閒空間。Me Time Massage非常注重衛生,定期進行消毒,以確保環境清潔。訓練有素的按摩師將為大家提供舒緩壓力及痛楚的服務。一個安靜的地方,遠離喧囂,讓你與Me Time 找回自己! Me Time Massage推出了Recharge Time package,人均$369 包括全身精油按摩45分鐘以及儀器療程20分鐘 (刮痧&拔罐/經絡/磁療)。

除此之外亦有全身穴位按摩、淋巴排毒按摩以及熱石按摩限時7折優惠,其中淋巴排毒按摩更是港人常做項目,因為淋巴按摩可以協助疏通淋巴系統,提升身體代謝能力。

Me Time Massage - Recharge Time package

價錢:$738/2位 (原價: $1476)|獨家買一送一|人均$369

全身穴位按摩90分鐘 $460 (原價: $658

淋巴排毒按摩90分鐘 $544 (原價: $778)

熱石按摩90分鐘 $600 (原價: $858)

專業中醫養宮護胸之選—璞善中醫

璞善中醫- 中醫調理體驗 | 排毒通淋巴 |美容護膚 | 調理 | 暖宮



璞善中醫調理體驗由註冊中醫師主理,融入中醫醫學理論,護養身體及皮膚提供多種服務,如痛症舒緩、美容、暖宮、頭療等,明碼實價,可單次消費,其中中醫疏通淋巴推胸療程60分鐘以及中醫子宮推肚調養療程50分鐘深受女士歡迎,中醫疏通淋巴推胸療程60分鐘先由註冊中醫師一對一診症,了解分析個人體質,並使用日本製醫療級儀器,配合醫學經絡及中醫穴位理論,刺激胸部穴位,疏通乳線,修復胸部線條,激活細胞及骨膠原增生,保持胸部健康。

而中醫子宮推肚調養療程50分鐘十分適合想提升子宮及卵巢的健康的廣大女性,冊中醫師將會進行免費問診,詳細了解客人身體狀況,進行個人化體質詳細分析,針對客人保養子宮的需求給予詳細建議。療程主要使用醫療級熱能養生儀發放遠紅外線,透過醫療級遠紅外線,針對穴位,可以促進血液循環,結合中醫傳統藥灸療法以及溫敷療法,會貼敷在客人的腹部,達至溫通經絡、暖宮驅寒的功效,達致改善經期紊亂、經血過少、經痛等,幫助女性身體回復健康。

1. 璞善中醫-中醫疏通淋巴推胸療程60分鐘

價錢:$758/2位 (原價: $1516)|獨家買一送一|人均$379

2. 璞善中醫-中醫子宮推肚調養療程50分鐘

價錢:$328/次 (原價$580/次)

長企上班族改善小腿水腫之選—Queen's Beauty & Spa

Queen's Beauty & Spa 皇牌水療式按摩45 分鐘+大溪地熱石腿部舒緩30 分鐘配艾灸溫熱組合10分鐘



Queen's Beauty & Spa 於2003年成立,是一間信譽良好並擁有21年經驗的水療美容中心。Queen's Beauty & Spa總共有兩間分店,分別為尖沙咀及銅鑼灣分店。在Queen's Beauty & Spa水療美容中心,怡人芳香的精油撲鼻而來,撫慰心靈的樂章娓娓道來,時尚大氣的房間賞心悅目,來一趟舒緩身心、仙海忘憂的旅程!Queen's Beauty & Spa 皇牌水療式按摩以及大溪地熱石腿部舒緩30 分鐘,再配艾灸溫熱組合10分鐘可以深層放鬆疲勞肌肉減壓令你達到深度放鬆,大溪地熱石改善小腿酸痛及水腫、配以中藥艾灸溫熱療法在肌肉酸痛部位達到放鬆去濕改善肌肉疲勞。

Queen's Beauty & Spa [買一送一限定] - 二人同行 85分鐘 —

皇牌水療式按摩45 分鐘+大溪地熱石腿部舒緩30分鐘配艾灸溫熱組合10分鐘

價錢: $688/2位 (原價$1,376/ 2位) | 人均$344

艾灸有什麼功效? 艾灸能調動關節穴位的氣血,有助回復氣血暢通。

正宗韓式美容護理之選—TONY BLACK

TONY BLACK - 韓式美容護理及按摩護理體驗| SPA水療



TONYBLACK為韓國化妝及護膚品牌TONYMOLY於香港的首間韓式美容護理中心。全新銅鑼灣SPA主題店以專業的韓式按摩手法提供多種及不同療效的護理療程,全面照顧肌膚不同需要,作出重點護理。TONYBLACK提供舒適放鬆的環境,讓都市人慢步調,所有護理前後均配搭韓式花茶及茶點,為疲憊的身心及肌膚充電。

TONY BLACK的大熱韓式塑顏排毒舒壓護理套餐包含韓式精油按摩及面部玉石按摩,韓式精油按摩於護理前可根據香氣及功效,選擇適合自己的按摩香薰精油。按摩師以專業的韓式輕柔按摩手法,放鬆身體各處緊繃底酸痛的肌肉,仿佛置身於星級酒店的體驗,護理後可以感受到全身放鬆的感覺。韓國玉石配合韓式獨有按摩手法,舒緩面部肌肉,疏通淋巴,排出毒素,同時緊緻提升面部輪廓,達致排毒美顏功效。

TONY BLACK -【買1送1】韓式塑顏排毒舒壓護理 (90分鐘)

價錢:$999/2位 (原價$4,360)

TONY BLACK的韓式芳香舒壓身體按摩組合也深受女士歡迎,按摩師會於身體上塗抹不同功效的香薰油,以輕柔有力的按摩手法,集中放鬆繃緊的肌肉,並透過推按淋巴,舒緩日常生活中積聚的疲勞和壓力,養生舒壓,享受真正的休息時間。

TONY BLACK -韓式芳香舒壓身體按摩組合65分鐘

價錢:$588 (原價$1,233)

瑞典式深層按摩之選— 喜 ‧ 源 SPA

喜 ‧ 源 SPA—全身按摩|香薰按摩



想享受更多香薰按摩的樂趣? 不妨試試香港東涌世茂喜來登酒店的獨家65折按摩療程,「喜 ‧ 源」位於喜來登健身中心,毗連室外游泳池和健身室。療程室以柔和的暖色調和天然木材和石材,營造出輕鬆寧靜的感覺,讓客人盡情沉浸於舒適愜意的養生空間。「喜 ‧ 源」獨家65折按摩療程有3種療程可選:傳統瑞典式按摩/香薰按摩/深層組織按摩,療程均配Lobby Lounge美點供大家享受之外,更送15分鐘頭肩頸按摩,而在療程當日免費使用室外游泳池、桑拿浴室及健身中心。

「喜 ‧ 源」傳統瑞典式按摩60分鐘 配Lobby Lounge美點

價錢:$960/位|原價: $1478/位 (65折)

「喜 ‧ 源」香薰按摩60分鐘 配Lobby Lounge美點

價錢:$960/位|原價: $1478/位 (65折)

「喜 ‧ 源」深層組織按摩60分鐘 配Lobby Lounge美點

價錢:$960/位|原價: $1478/位 (65折)

香氣淨化身心之選—沙田人氣森沐 Al’aise Spa

沙田人氣森沐 Al’aise Spa 期間限定 | $218 做足75分鐘頭肩頸加足部療程!



香薰不單止可以令人環境變得香氣馥郁,更可以改善人內心的情緒。來自沙田過萬呎按摩旗艦店,並以森林風主題按摩店森沐A l'aise SPA深受不少沙田區居民和骨精歡迎。,特設招牌療程,包括頭肩頸加足部療程, 佛陀式頭療, 高級香薰推油加中式點穴按摩,每項療程都能照顧你不同需要,配合店內採用五星級酒店的香薰香氣,舒適燈光和柔和音樂,為客人帶來徹底放鬆的享受。

店內共有35個按摩房間,可容納多位賓客,非常適合家庭或好友聚會。旗艦店亦新增兒童玩樂區,可容納6至8名兒童,內附設滑梯、積木、拼圖等玩具,家長們想鬆一鬆時也不用擔心孩子。

森沐 Al'aise Spa

1. 75分鐘 — 頭肩頸 (15mins) 加足部療程 (60mins)

價錢:$218/人 (原價: 298

2. 60分鐘 — 佛陀式頭療(60mins)

價錢:$358/人 (原價: 398)

3. 120分鐘 — 高級香薰推油(60mins)+中式點穴按摩(60mins)

價錢:$588/人 (原價: 650)

中醫通氣血排身體毒素之選—雁月中醫綜合中心

雁月中醫綜合中心 - 養生中泰按摩及Spa體驗



雁月中醫綜合中心設一站式中醫服務及按摩護理中心,以頂尖理療團隊,精選泰籍及本地師傅糅合泰式按摩穴位理學和中醫學精心設計各系列護理療法,迎合各項需要。雁月中醫綜合中心的皇牌氣穴刮痧可以解決氣血不通的問題,以獨特的手法針對中醫穴位所刮,疏通人體最長的經脈膀胱經,幫助排走體內的痰濕廢棄毒素。

雁月中醫綜合中心 - 【極潤目清艾】打造Bling Bling眼您的夜訓救星65分鐘

價錢:$428/次 (原價$986/次)

雁月中醫綜合中心 - 皇牌氣穴刮痧+ 人手按摩+ 蒸氣眼罩60分鐘

價錢:$398/次 (原價$1,860/次)

頂級放鬆深層睡眠之選—Goku Spa

Goku Spa 悟空的心情|獨家28折 45分鐘神級按摩+15分鐘日式小顏術|日本人氣NO.1神級按摩店 10分鐘即體驗睡眠高潮

日本No.1人氣神級按摩——悟空的心情香港店!21種獨創神技,完全放鬆頭皮令你10分鐘進入 δ - Wave 深層睡眠,並設全港唯一「 -15度冷凍空間」 體驗新型肌肉放鬆法技術,加速血液循環、放鬆肌肉(只限旺角店),有效提升睡眠質素、美顏抗衰老、增加快樂指數。

45分鐘神級按摩+15分鐘日式小顏術一次

$388 (原價$1,380) | 獨家29折

