肺癌｜劉家昌因癌病逝 一文盤點９大徵兆 預防患癌留意６點！

台灣「流行音樂教父」劉家昌昨日（12月3日）傳出因癌病逝的消息，享壽81歲。台媒報道，死訊已獲家屬發聲明確認。無獨有偶，藝人田蕊妮早前亦在社交平台Instagram發文，表示自己確診「非常初期」的肺腺癌（肺癌一種）。到底肺癌在香港有多普遍？罹患後又會出現什麼徵兆？



劉家昌於12月2日逝世。（視覺中國）

劉家昌家屬聲明書全文：

尊敬的各位親友、朋友以及關心劉家昌老師的所有人：

我們懷著無比沉痛的心情向大家宣布，我們摯愛的劉家昌老師於2024年12月2日因癌症安詳辭世。 老師的一生充滿了音樂與愛，他的才華與心血化作了無數的作品，陪伴並感動了無數的人。在這個艱難的時刻，我們全家衷心感謝各界的關心與支持。劉老師在最後的日子裡，身邊有最親近的家人陪伴，始終平靜且安詳。他的微笑與溫暖仍然深深留在我們的記憶之中。我們理解大家對劉老師的掛念，然而基於對家屬隱私的尊重，後續的治喪過程將以低調簡樸的方式進行，感謝大家的體諒與理解，也懇請媒體朋友給予我們空間，讓我們能安靜哀悼與緬懷劉老師。再次感謝大家一路以來的愛護與支持。劉老師的音樂與精神將永遠留存在每個人的心中，帶來溫暖與感動。 劉家昌老師家屬 (2024年12月3日)

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▼同場加映，肺癌分4期，不同的階段，有不同的徵狀（按圖 👇👇👇）：

肺癌知多啲！

根據醫院管理局香港癌症資料統計中心今年10月發表的2022年肺癌統計數字，該年登記的肺癌個案有5,707個，分別3,340位男病人及2,367位女病人，分別排新增癌症個案的第1及第2位；同年有2,405男病人及1,377病人不治，合共3,782名，未必全是來自新登記個案，都是患癌不治的男及女病人首位。

下列是一些你絕不可忽視的肺癌警號（點擊下圖看清！）

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1. 咳嗽怎麼都治不好

每個人都會咳嗽，可能是因為感冒或被食物嗆到。可是，如果感冒好了或已服藥，卻還是一直咳嗽，那你應該要請醫生聽聽肺音或照肺部X光片。

2. 注意咳嗽的類型

慢性咳嗽通常是其他疾病的病症，如胃食道逆流（胃酸倒流）疾病（Gastroesophageal reflux disease，簡稱GERD）、氣喘（Asthma）或花粉熱（Hay fever）。然而，若咳嗽的型態改變，例如從乾咳變成會咳出黏液或血液，那就應該去看醫生。

3. 沒從事劇烈運動也會呼吸急促

如果你經常呼吸急促或呼吸時有哨音，有可能是肺癌的症狀，這可能是因為腫瘤擋住呼吸道，或是肺部周圍的液體變多，擠壓到肺部，以至於呼吸不順暢。偶爾喘不過氣，是再正常不過的事，我們也因此常常忽略這一點。但若你在爬樓梯、搬雜物或以往做起來很輕鬆的正常活動後，會感到無法呼吸，請向醫生尋求協助。

4. 胸痛

雖然在肺部中央生長的腫瘤不會引起疼痛，但發生在肺的邊緣或胸壁的特定肺癌，則有可能引起疼痛。肺癌可能會導致胸部、肩膀或背部疼痛。當肺癌引起胸痛時，有可能是淋巴結腫大或癌細胞轉移至胸壁、胸膜或肋骨所致。

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5. 能聽見自己的喘息聲

當肺收縮、阻塞或發炎時，會發出如同口哨聲的喘鳴音（Wheezing），這可能是許多不同身體狀況的症狀，如過敏（Allergy）和氣喘，請勿忽略它！若呼吸時持續有喘鳴音，請立即就醫，弄清楚怎麼回事，總比自己胡亂猜想來得好。

6. 聲音改變

你的聲音若在感冒後或長時間未使用後，如睡醒後變得沙啞。或是聽到自己的聲音改變，或有人指出你的聲音有變，例如變得低沉、沙啞或刺耳，請找醫生檢查。服藥2週後，沙啞的症狀若沒有好轉，最好再找醫生檢查，因為肺癌腫瘤可能會影響聲帶，進而改變聲音。

7. 體重下降

體重快速下降，從來都不是個好現象。肺癌患者常在短時間內，體重迅速下滑，因為癌細胞正在消耗所有的能量和營養。當你沒有改變飲食習慣和生活方式時，千萬不要忽視體重的變化，因為這可能是您健康狀況變化的線索。

8. 感到骨頭疼痛

晚期肺癌可能會轉移到骨髓，而引起骨頭痛。大多數骨癌（Bone cancer）患者都是老年人，所以他們可能會認為骨痛會隨年齡增長而消失。儘管這並不常見，但肺癌引起的骨痛，通常集中在背部、肩部、手臂或頸部。在你休息時或在夜間，肺癌引起的疼痛往往會加重。疼痛從來都不是個好現象，因此，不要忽視身體任何部位的疼痛，要盡快檢查。

9. 如影隨形的頭痛

肺癌引起的疼痛中，屬頭痛最危險，因為這表示癌症可能已經從肺部，轉移到腦部，這是你絕對不想見到的狀況。在某些情況下，肺癌會引起頭痛，是因為腫瘤壓迫到穿過胸部的神經，這種壓迫會引起頭痛。如果頭痛無法緩解，應立即尋求醫生協助。

還有其他跡象或症狀，可能指出有肺癌，如發燒、極度疲勞、進食或吞嚥困難、食慾不振或身體上有不尋常的腫塊等。讓醫生知道您身體的任何變化，非常重要。如果你有肺癌家族病史或有抽煙的習慣，那你可能需要做一次常規檢查和篩查，早期診斷可以使肺癌的生存率，大大提高。

唔吸煙都可能患上肺癌?

肺癌不但是本港癌症頭號殺手，更成為本港最常見癌症。很多人都知道吸煙是引致肺癌的主要原因，但原來不吸煙也會患肺癌。

根據香港防癌會的資料，有10%至15%肺癌患者從未吸煙，當中又以年輕及正值工作黃金時期的女性較多，而成因主要有２點：

1. 二手煙



統計顯示長期吸入二手煙，患肺癌風險較沒吸入二手煙者高兩至三倍多。

2. 經常吸入化學或放射性物質



如電子煙中的化學物質、煮食中的煤煙及焦油，或環境中的氡氣及石棉。氡氣是由存在於泥土或花崗岩的放射元素衰變後產生，可從牆壁與地板釋出；當空氣不流通便會積聚氡氣，長期吸入可增加患肺風險。

以上這些因素都可能引致基因突變。如本港患肺腺癌的非吸煙者中，逾60%人出現EGFR（表皮生長因子受體）驅動性基因突變，且大多是年輕女性。

▼肺癌預防方法（按圖了解👇👇👇）：

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肺癌的最佳預防方法，是避免吸煙和吸入他人的二手煙。另外，患上肺癌的風險與吸煙多少及時間長短有關，假如你在少年時代已開始吸大量香煙，那你患上肺癌的機會便自然較高。但即使你已吸煙多年，戒煙絕對為時未晚。此外，在日常生活中，你亦應避免吸入過多油煙。除了易患癌，香煙中的化學物質例如尼古丁亦會損害腦部健康。