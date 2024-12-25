肺癌｜不抽煙都可能患肺癌？醫生提醒：家電、化妝品恐藏患癌禍根

肺癌為台灣10大癌症榜首，台灣周百謙醫師提到，空污（空氣污染）牽涉範圍很廣，像是吸塵器就有不少討論，主要在於後方的出風口若沒有濾網，微小髒污就會直接排出，反而成為隱形威脅。



台灣胸腔內科主治醫師周百謙在台灣《小宇宙大爆發》節目上表示，現代人不抽煙仍可能得到肺癌，原因是以前的環境幾乎沒有嚴重的空氣污染，但現在有汽柴油燃燒物、火力發電，以及工業區排放空氣污染物等，導致人們在日常呼吸過程中，就可能吸入來自於空氣中所存在的細懸浮微粒或一些化學物質，除了二手煙、三手煙外，像是煮菜時的油煙，其所含的致癌物質更是釀成婦女罹患肺癌的重要危險因子。

肺癌成因？（按圖看清👇👇👇）

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周百謙提及，吸塵器的功能是把地上髒污吸進來，但有些吸塵器前面有濾網、後面卻沒有，導致細懸浮微粒從出風口排出，建議民眾應檢視自家吸塵器是否前後都有濾網。另外，甲醛也是不能忽視的室內空污，即便是使用低甲醛的建材，累積多了也是會造成影響，通常新房子要等3～6個月，才能夠降低風險。

遺傳因素也是肺癌的重要風險因子之一！周百謙強調，若家族中有人50歲之前就罹癌，如乳癌、大腸癌等，意味著基因有所缺損，即失去了某些對抗腫瘤的基因，遺傳因素不僅會增加其它癌症的風險，也會提高罹患肺癌的可能性。

周百謙還提到，很多人每天都會使用化妝品，若選用正規產品，基本上都有經過一定驗證，不會有太大問題。但若是香味過於濃厚就要小心，可能含有揮發性化學物質或人造香精等，對肺部的影響就可能隨著時間的累積而產生。

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最後，周百謙提醒，不要過度烹飪，其一是不同油品有其適合的發煙點，若低溫烹調的油品被用於高溫炒炸，會產生不穩定型氧化物，無論吸入或攝取都可能會損害健康；另一是食材若太多燒焦及炭化比較明顯的區塊，攝入後會降低身體的抗癌能力，對於造成免疫力下降及削弱肺部對抗致癌物的能力，都存在一定程度的風險性。

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