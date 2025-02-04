跑出活力 跑出商機 渣馬攜手小店 共推盛事經濟

將體育盛事與社區經濟融合，是香港盛事經濟發展的新方向。今年的渣打香港馬拉松（渣馬）亦以此為目標，推出「助小店 撐跑手」計劃，期望為社區小店帶來更多活力。其中更有就有9間小店店面化身為渣馬「打卡應援牆」，希望在提升賽事氛圍的同時，也能帶動人流，刺激本地消費。渣打銀行香港及台灣區公共事務、品牌及市場推廣主管關懿婷女士（Gabriel）就指今次計畫有幾百間小店參與，「渣馬本身是一個滲透面很廣的平台。今年我們特別透過推出『助小店 撐跑手』計劃，讓賽道沿途小店以不同形式參與渣馬，在賽事當日化身打氣隊，帶動全城熾熱氣氛之餘，進一步帶動人流刺激消費，將香港盛事經濟的正能量放射至更廣大層面，並支援一眾正經歷經濟轉型的中小企。」



7.4萬人開跑 計畫激活社區經濟 延續盛事經濟效益

今年渣打香港馬拉松2025將於2月9日舉行，作為香港最多人參與的國際體育盛事的渣馬，相信對香港人來說一定不會陌生，每年舉辦，總有一個身邊的親朋好友或同事參與，Gabriel就指事實上渣馬由1997年舉行有一千個跑手參與，到今時今日已增加至7.4萬名跑手參加，她續指：「渣馬作為香港的盛事，這令我們思考應該如何讓大眾及更多的人一起為跑手打氣呢？渣馬的跑道相當具特色，除了大家熟悉的青馬大橋及西隧以外，更會經過一些內街，例如尖沙咀或港島區的駱克道以至維園的天后，這些都是跑手們會經過的地方。我們就想如何在這些內街的商店一起參與為跑手打氣。」渣馬決定推出「助小店 撐跑手」計劃，讓數百間小店以不同形式參與渣馬，包括在店內放置宣傳海報、裝飾部分小店舖面化身渣馬「打卡應援牆」；2月7日起向惠顧小店的顧客派發應援頭巾，以及於2月9日比賽日組成打氣小隊，在賽道沿途為跑手打氣。

過往渣馬跑道都有不少市民自發在沿途為跑手打氣。

Gabriel補充：「把小店化身打氣隊伍，跑手途經固然感振奮，途人經過一方面留意到當日是渣馬盛事，可以加入打氣之餘更可以出來消費。派發應援頭巾就是希望小店和市民可以互惠互利，把今次盛事的正能量進一步提升。渣馬盛事本身參與人數達7萬多人，這是一個很好的平台去實行盛事經濟。而過去很多年亦證實了這點，例如好多海外的跑手參與，他們會逗留香港數天，繼而消費、練跑及訂酒店等，這些都是渣馬為本港帶來的好處。而且今次的計劃的好處是不只大商店才可以參與，小店亦同樣可以受惠。」

賽事沿途一共有9間小店的鋪面化身渣馬「打卡應援牆」，每間都有具小店特色、各有不同的打氣字句，吸引大家打卡。

渣打與田總高層早前參觀了天后和大坑的一些小店，多謝它們支持『助小店 撐跑手』計劃，並藉此機會與店主交流意見。Gabriel指：「一些店主表示，他們見證馬拉松的發展，慢慢成為連結香港無數市民和海外跑手的體育盛事。我們會繼續探討不同方式，利用渣馬作為支持香港經濟的平台。」

渣打銀行香港及台灣區公共事務、品牌及市場推廣主管Gabriel受訪當日亦有親身到訪參與「助小店 撐跑手」計劃的小店定食Doraya，現場食客直言計劃令盛事氣氛更高，令渣馬更似香港人的節日。

渣馬首辦大型博覽會推廣馬拉松文化 「馬拉松慈善計劃」籌款累積近億

除了「助小店 撐跑手」計劃，今年渣馬亦更進一步，把賽前大會由過往的嘉年華模式推展成「渣打香港馬拉松博覽會」，並選址新落成的體育及大型活動場地啟德體育園舉行，Gabriel解釋：「我們希望廣大市民可以一同迎接一年一度的體壇盛事。預計一連四天的渣馬博覽會預計將吸引約12萬人次參與。渣馬博覽會將設逾40個攤位，除了打卡及遊戲，同場亦有教練及其他專家分享跑步貼士，令馬拉松體驗更加全面。」博覽會旨在為跑手和市民提供一個集資訊、娛樂和互動於一身的平台。

Gabriel續指渣馬連繫社區的另一亮點不能不提渣馬慈善計畫，「渣馬一直透過『馬拉松慈善計劃』為不同社區及慈善機構籌款，近年我們把這計劃進一步擴展，無論籌款及機構單位數目亦有增加，歷年捐款累積更近1億港元。我們將繼續推廣，希望更多的香港人為社會上有需要的人作出支持及援助。」

渣馬比賽做到傷健共融，設有馬拉松輪椅組10K 及2.5K 體驗賽。

渣打香港巳在港紥根近一百七十年，作為一間發鈔銀行，很重視與社會間的關係及希望回饋社會。Gabriel指：「渣馬已經是一個發展二十多年的平台，在社會各方面都有認受性，製造了一個跑步及康健的氛圍給社會。渣打銀行很重視我們對社會的責任，支持客戶與社會發展的自我要求。我們承諾繼續支持香港的發展，與香港攜手締造一個理想的居住及工作環境，正是『一起，我們跑更遠』的理念。」Gabriel最後指渣打銀行亦希望渣馬可以與小店一起跑更遠，期望將來可以增加小店參與名額，又或者合作推出不同優惠，令更多地點、更多市民可以感受到渣馬的氣氛。