人氣YouTuber爸爸肝臟脂肪指數超標　靠1法寶3星期大減肥仔肝

YouTube頻道「米紙」成員Fiona經常與星級食評家走勻全港搜刮美食，每逢星期六更與爸爸一起出動，食盡港九新界過家庭日，海鮮、點心、燒味高油高脂的食物樣樣齊。何爸更被觀眾笑「食到肚腩愈來愈大」。早前Fiona拍片記錄與爸爸一同做肝檢測，竟然發現何爸肝臟脂肪指數嚴重超標！



Fiona經常與何爸四出嘆美食，油雞燒鵝大啖吃，的確要小心身體。

何爸體檢肝臟脂肪指數超標 超過66%以上肝脂肪 被勒令控管飲食

正常健康的「肝臟脂肪指數」（CAP）為248分以下，醫生指若超過280分，即代表肝臟有66%以上脂肪，嚴重可導致肝臟疾病。檢測結果發現，何爸的「肝臟脂肪指數」居然高達318分，真系嚇到「面都青埋」。醫生建議他好好控制飲食、做運動及攝取適當的營養補充品去調節。

何爸肝檢測結果顯示，肝臟脂肪指數嚴重超標，高達318分。

發現肝臟脂肪指數嚴重超標，何爸嚇到面到青晒。

Fiona chur到「爆肝」 靠2招護肝指數正常

另一邊廂，Fiona經常因密集式拍攝而多食多餐，加上做YouTuber不停拍片剪片，幾乎長時間捱夜工作，Schedule chur到「爆肝」！但相比何爸的驚人結果，Fiona的肝臟脂肪指數卻能保持在214分，屬合格水平。

面對瘋狂飲食及工作壓力，Fiona分享自己有兩大方法護肝，包括恆常運動及食「健肝素」。她表示食咗健肝素一段時間效果已經好明顯：「食咗一排排毒感覺好咗，素顏臉色都好啲，（臉上）無咗一陣陣黃氣。」她又指，健肝素的EPL肝內磷脂是肝臟的天然修復劑，加強肝臟細胞修補，維持肝臟正常功能¹，兼排走毒素，肝功能欠佳的症狀如易怒、易累都大大舒緩。

面對密集式進食及工作壓力，Fiona靠做運動及食健肝素護肝。

短短3星期指數急降 何爸：精神好瞓得好

眼見爸爸的情況，Fiona直言非常擔心，故即時推薦「健肝素」予何爸，更督促他要食得清淡、多做運動。於飲食、運動及健肝素3管齊下，何爸於3星期後再做覆檢，「肝臟脂肪指數」居然大幅回落至306，成績非常好。醫生更指只要何爸繼續努力，「肥仔肝都可以變返健康肝！」。

何爸服用「健肝素」3星期後，「肝臟脂肪指數」已明顯回落。

看到明顯成效，何爸終於放下心頭大石，他稱堅持食「健肝素」每日3次、每次2粒，短短3星期已看到身體各方面都有明顯改善：「睇個樣精神好多，又瞓得好咗。希望指數慢慢跌，3個月後再覆診可降至270！」

兩父女齊齊食健肝素護肝，Fiona窩心鼓勵爸爸：「先養好身子，再同我四圍去『食好西』！」

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^ IQVIA HKPA, MAT 4Q2023 (A05B)

¹ Gundermann KJ, et al. Pharmacol Report. 2011; 63:643-659.

² Parris M. Kidd. Alt Med Rev. 1996; 1(4): 258-274

³ Maev IV, et al. BMJ Open Gastro. 2020;7:e000341

個別改善效果或有差異

需配合均衡飲食及運動=========================================================

（資料及相片由客戶提供）