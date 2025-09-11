腎移植患者生蛇風險高8倍 醫生籲高危人士接種疫苗及早提防

俗稱「生蛇」的帶狀疱疹相當常見，估計每三人中便有一人在一生中發病。有腎病科專科醫生提醒，慢性腎病及移植患者屬高風險族群，特別是移植患者，由於需於術後長期使用免疫抑制劑以預防排斥，但同時也會削弱免疫力，令生蛇風險大增，建議此類高風險人士可考慮接種疫苗，以提升保護力。



生蛇劇痛難忍 後遺症影響生活

曾患水痘的人士，體內的水痘帶狀疱疹病毒會潛伏於體內；當免疫力下降時，病毒或會再度活躍而引發生蛇。生蛇的早期徵狀多為輕微皮膚痕癢及疼痛；其後一至兩天內出現紅疹或水泡，甚至出現劇痛，徵狀可持續一至兩週，並常沿胸椎或腰椎神經分佈，亦可累及面部。此外，生蛇更可誘發多種併發症，包括後遺神經痛、視力受損、影響平衡力等，令患者生活質量下降。

慢性腎病及移植患者勿輕視生蛇危機

對慢性腎病患者而言，生蛇風險尤高。香港健康基金會主席、腎病科專科何繼良醫生引述研究指出，慢性腎病患者罹患生蛇及其併發症的風險，較一般人士分別增加21%及27%。此外，腎臟移植患者因術後需抑制免疫功能，其罹患生蛇及出現併發症的風險比未移植者分別高出約8倍及15倍。有見及此，美國國家腎臟基金會、全球改善腎臟病預後組織KDIGO臨床治療指引2024，建議50歲或以上的慢性腎病患者可考慮接種新一代蛇針。

新一代蛇針為腎臟移植患者添保護

目前，本港已核准兩種俗稱「蛇針」的帶狀疱疹疫苗，包括減活疫苗及重組疫苗。由於減活疫苗或會增加感染風險，故不建議用於免疫功能低下者，包括器官移植患者。相較之下，新一代蛇針為重組疫苗，適用於此類人群，能提供良好保護且安全性佳。

臨床研究指，即使每日需接受免疫抑制劑治療的腎臟移植患者，接種新一代蛇針後仍可產生強大免疫反應，而且未見安全隱患；另有研究顯示，接種後11年仍可維持近九成免疫保護力。該疫苗需接種兩劑，建議50歲或以上人士，或18歲及以上且屬帶狀疱疹高風險者接種。腎臟移植患者亦可與主診醫生評估接種時機及適用性，以加強防護。

陳小姐在腎臟移植後曾罹患生蛇，生蛇令她出現眩暈、平衡力失調、站立困難，並併發嚴重耳部疱疹及劇痛，更需入院治療。生蛇過後仍受後遺痛困擾，包括牙痛、耳部傷口遲癒，痛楚更影響睡眠，至今平衡能力亦未完全恢復，外出需親友陪同。為減低復發風險，她計劃在健康狀況穩定後接種新一代蛇針。

陳小姐於腎臟移植後生蛇情況。

何繼良醫生最後提醒市民，如對接種蛇針有任何疑問，請諮詢家庭醫生或主診醫生，選擇最合適自己的預防方法。