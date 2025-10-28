逆齡抗衰老 Xandro Lab LPC Neuro、Protocol X V3延長健康腦活力

現代人對健康追求愈來愈高，追求的不僅是活得長，更要活得強、活得醒目。隨著年齡增長，身體和大腦都會面對不能避免的衰老，體能、免疫力、認知力和恢復力都可能明顯下降，尤其在40 歲後顯著地衰老。如何逆轉身體上的變化，延長健康壽命之餘，又能保持高效思維與活力？Xandro Lab LPC Neuro和Protocol X V3正是針對這些需求而設的創新方案，讓身體的細胞到神經健康升級，對抗衰老。



創新科研成果 延緩身體衰老

40歲以後，體內NAD+水平下降，下跌至只有年輕時的一半水平，外觀與身體機能衰老徵狀逐漸顯著浮現，如經常感到疲勞和精神不佳、氧化壓力增加、自噬作用減慢、免疫力下降、細胞修復受阻等等，Protocol X V3 正正是精準對抗這些衰老徵狀而設，幫助提升身體復原能力。

40歲以後，外觀與身體機能衰老徵狀逐漸顯著浮現。（圖片：Shutterstock）

大腦同樣面對健康挑戰，傳統Omega-3（如魚油）很難穿過血腦屏障，導致記憶力、專注力和神經元健康難以徹底提升。這些問題不僅影響身體，減低認知能力、神經退化，也拖慢思維和工作效率，甚至提升與年齡相關疾病的風險。LPC Neuro 的創新配方能精準輸送確保必需營養素到達神經元，恢復細胞膜流動性並增強認知功能。

Protocol X V3──高效能長壽方案

Protocol X V3 是以科學為基礎、高效能的補充方案，專為40歲以上追求卓越表現的人士而設的先進配方。Protocol X V3結合超過20種臨床驗證成分，針對細胞修復、能量生產、免疫調節、炎症管理等11大生物功能，以可量化的效果重新編程生物機能，使人體更易吸收，發揮最大效果。Protocol X V3 主要成分包括：

• NMN：提升NAD+，改善能量、細胞修復，增強胰島素敏感性。

• Spermidine（亞精胺）：促進自噬，細胞更新，延長壽命。

• Quercetin（槲皮素）：強力抗氧化、抗炎，保護肝臟。

• Ligno Cordyceps：提升運動表現及免疫力。

• Glycine（甘胺酸）：促進睡眠、肌肉再生及壽命延長。

• Creatine、AKG、Taurine、維他命 C 及 D3等多重營養素：強化肌肉、認知功能、免疫力及新陳代謝等。

Protocol X V3 的成分均經第三方嚴格檢驗，並由科學顧問監督，確保產品純淨，不含微生物或重金屬。經科學驗證，只需每日一包，數週內明顯感受能量、專注和體能的提升，降低各樣原因造成的死亡率，將壽命延長。

LPC Neuro──腦部營養革命，真正提升認知力

除了身體機能，大腦健康是長壽、認知力不可忽視的關鍵。LPC Neuro 利用專利 Lysoveta™ 技術，把DHA、EPA及膽鹼與LPC結合，經由MFSD2A運輸蛋白，直接穿過血腦屏障，將營養精準送達神經元，恢復細胞膜流動性並增強認知功能。這項創新配方突破傳統魚油的低效率，讓LPC Neuro有效解決大腦健康問題，包括：

• 記憶力、專注力和思緒清晰度：支持神經元膜完整和突觸可塑性，增強學習和認知復原力。

• 神經元保護和修復：抗氧化抗炎，減緩腦部老化。

• 視力與眼睛保護：蝦青素成份保護視網膜，減少眼睛乾澀。

• 心血管、皮膚健康：促進脂質代謝，增強皮膚彈性與保濕度。

• 整體抗炎與免疫加持：減少與神經退化及心血管疾病相關的炎症。

LPC Neuro 原料來自無污染的南極磷蝦，每粒 LPC Neuro 軟膠囊提供高劑量的 Lysoveta™，專為日常服用而設計，經第三方認證安全可靠，適合任何想提升大腦功能、預防神經退化，或追求健康的人士。

防患於未然 抓緊健康 活出人生巔峰

Protocol X V3 針對身體細胞、能量、免疫力與長壽力；LPC Neuro 則針對大腦神經元、認知健康，兩者相輔相乘，維繫身體與大腦的健康姿態，保持高效狀態、思路敏捷、體能充沛。

作為現代人不應只滿足於「無病」，而應追求「卓越」的健康，身體上出現衰老乃自然、不能避免的現象，能否活得長久並保持健康全賴有良好習慣，關注身體健康，及時保養身體，將身體年齡鎖緊於年輕時，Protocol X V3 和 LPC Neuro正是延長健康壽命、共同邁向健康人生的最佳拍檔。

保持身體健康，就從今天起，主動掌握自己的生物機能與大腦活力！立即開始服用 Protocol X V3 和 LPC Neuro，讓自己由內到外全面升級，迎接每一天的挑戰！

有關產品安全、成分與更多科學論證，請諮詢醫療專業人員或瀏覽 Xandro Lab 官方網站。

https://xandrolab.com/

