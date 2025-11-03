暴食後唔扣喉 原因係咁？ 用錯方法減壓食壞身體

厭食症（Anorexia）可能大家都聽過，也可能知道有部分厭食症患者會一時厭食、一時暴食，暴食後會扣喉。但原來暴食的行為也有兩種，另一種是不會扣喉的，成因主要和壓力有關，必須準確診斷然後採取適當治療方案。

精神科專科醫生張漢奇指出，和厭食症相關的暴食行為一般稱為暴食症（Bulimia），成因主要是對於自己身體的評估不正常，「患者會在一段時間內不停進食，吃得比正常人多，但他們其實知道自己失控，於是在暴食之後唯有用其他方法讓自己體重不要增加，例如扣喉，食瀉藥、利尿劑，節食，狂做運動等。」

張醫生表示，如果平均每星期有一次暴食的行為，並且有類似以上提到的補償性減體重行為，情況持續三個月或以上，加上經醫生評估後確定患者對自己的評價極受身型影響，符合以上定義的就可叫做「暴食症」。

「要注意，無論厭食症或暴食症，患者都是女性比較多。由於兩者會交替出現，所以治療方法也相近，第一是心理治療，第二是調整身體營養，第三是借助藥物改善，例如若患者經常嘔吐，也需要用藥物幫助。最基本都需要由臨床心理學家、營養師和精神科醫生共同處理。」

更值得注意的是，患者厭食、暴食交替，體重始終會愈來愈輕，因為每次暴食之後都會瘋狂把食物排出，最終仍會不夠營養，嚴重個案有可能餓死。

至於另一種暴食行為，一般會叫狂食症（Binge eating disorder），張醫生表示在《精神科診斷手冊第5版》內指出，它的定義是一個人在一、兩小時內瘋狂進食遠高於一般人會吃的分量，而進食的時候有三個特徵：

1.吃得快及很飽，甚至飽到身體不舒服，吃的時候自己會覺得尷尬，於是可能會躲起來吃，但吃完之後又會憎厭自己，甚至內疚、情緒抑鬱，而這種吃法令到患者本身也覺得很困擾、很辛苦。

2.以上行為每星期最少出現一次，情況持續三個月或以上。

3.狂食之後不會節食，不會扣喉，也不會狂做運動來減體重。

張醫生解釋，狂食症的成因很多時是患者用了一個不太適合的方法處理壓力。「我們一般人有壓力的時候，可能會找人傾訴、自己大聲唱歌、做運動……但狂食症患者每當覺得上班辛苦，有壓力，不開心，便會以狂食來減壓。這是一種病態性的減壓方法，有機會藉著心理治療糾正，另外精神科醫生也可視個別患者的情況處方適當藥物，減輕患者狂食的傾向。」

他提醒，狂食症如果不處理，首先會體重暴增，體重暴增又會令他愈來愈不開心和羞愧、焦慮甚至抑鬱。雖然直接因狂食症致命的機會不高，但肯定會增加其他疾病的風險，包括心、腦血管病等。