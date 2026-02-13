夜半和不熟的朋友視像通話 夢遊是病 還是病前徵兆？

夢遊，對很多人來說，可能疑幻疑真。即使夢遊者本身，由於自己不清楚夢遊期間發生了什麼事，第二天早上對夢遊全無記憶，所以夢遊者同樣有機會疑幻疑真。

精神科專科醫生張漢奇表示，夢遊不但真有其事，而且比大部分人想像的還要常見。而夢遊者或家人最擔心的往往是：夢遊是不是一種病？或者是某些病發作前的徵兆？

「這種擔心很合理，並非無的放矢，」張醫生表示，「其實夢遊大多在小朋友身上出現，他們一般在長大後夢遊的情況便會愈來愈少，大約三分一左右會完全消失，原因我們相信夢遊情況有可能是因為小朋友腦部發育未成熟，在睡覺時意識休息了，身體四肢卻未休息，兩者未能同步，所以出現夢遊。長大後，腦部發育成熟就會有所改善。相反，若小時候並沒有夢遊，長大後才開始有這情況，的確值得擔心，尤其會否有腫瘤問題影響至夢遊，此外還有很多其他可能的原因，所以值得諮詢醫生檢查一下。」

例如其中一個值得注意的誘發夢遊原因，是受藥物影響。「例如安眠藥。我常見到的個案是服食安眠藥後，睡眠改善了，但覆診時卻對我說，醫生我好驚啊，因為醒來看見我的手機，昨晚半夜打了很多電話給其他人，甚至是視像通話，但為什麼我完全沒記憶呢？而且我和那些人都不很熟，沒可能半夜和他們視像通話的。其實，這些很可能就是因服食安眠藥後引起的夢遊。」

至於網上不時有人提出，服食「精神科藥物」後有機會引起夢遊，張醫生解釋表示，「其實並沒有哪些藥是特別指明屬於精神科藥物。一般來說，精神科醫生處方給病人的藥，都統稱為精神科藥物，其實大部份是針對情緒病的藥，包括抗抑鬱藥、抗焦慮藥等，其次是針對失眠的，包括短期使用的安眠藥等。正如剛才所說，已知有部分安眠藥有機會引起夢遊，而其他抗焦慮或抗思覺失調等的藥物，暫時知道都不會引起夢遊。」

而夢遊期間所做出的行為，是否一定會不斷重複、每次都相同？張醫生表示這還沒有定論，「因為夢遊的行為若未被發現，根本沒有人知道夢遊者做了什麼。若家人發現了，大多會盡快帶他見醫生，所以任由夢遊者重複夢遊情況的個案其實很少。但現時一般的看法，是傾向認為同一個夢遊者大多會重複同一類的行為，例如夢遊時吃東西的人，一般在夢遊期間都會傾向於吃東西，例如切水果，甚至煮即食麵等都常見。」