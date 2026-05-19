貴藥 + 貴藥 一定好? 肝癌新藥組合如何揀

根據香港癌症資料統計中心資料，2023年本港的肝癌新症有1,700多宗，排第五位。

一般病人如何發現自己疑似有肝癌呢?臨床腫瘤科專科醫生李兆康表示，通常 早期肝癌大多是在定期檢查中發現 可能病人本身是乙型肝炎帶菌者 或本身有 恆常體檢的習慣 每一兩年接受肝臟超聲波檢查 大多是這類情況下在早期發現 。而晚期肝癌病人臨床所見大多是因胃口轉差，食量愈來愈少 胃部覺得 頂住 』;或有些病人雖然飲食正常，但卻逐漸消瘦;另外一些就是腫瘤細胞轉移到 骨骼，出現背脊痛 肋骨痛等，從而發現肝癌

肝癌的處理方法很視乎期數，而期數主要以腫瘤大小以及有否影響腫瘤以外的 肝臟組織 甚至肝臟以外的組織來決定 腫瘤在肝臟裡的分布有很多不同情況 我見過病人肝臟只有一個腫瘤 但由於已經過多年發展 發現時已大至十多厘米 ，但也有不少病人肝臟腫瘤每粒都較細小，卻分散在肝臟的不同位置 一般而言

當然是腫瘤集中在肝臟的一個位置較容易處理，而分散就較難處理。若腫瘤體 積約三厘米或以下，都屬於比較細 外科醫生會傾向盡快做手術切除

但若發現肝癌病人凝血功能不足 便可能判斷為不適合接受大手術 否則手術後 復原的情況也會較差。這情況下還可有其他選擇，例如高頻超聲波消融術，或 不同的藥物組合。

李兆康醫生舉例說，「有些不適合做手術的肝癌病人，可能會在大腿放入導管 ，沿血管去到肝動脈位置注射化療藥物 甚至注射化學物品堵塞血管，截斷腫瘤 的供血和營養 腫瘤將會較難長大 萬一腫瘤已發展至其他器官，例如骨骼或肺 部，現時也有標靶治療或免疫治療藥物 有助減慢惡化 控制病情 最重要是保住 肝功能。

他指出，免疫治療暫時來說主要用於較晚期的肝癌 例如腫瘤的情況不適合做任 何手術甚至不適合放射治療 又或已經轉移到身體其他器官 便會考慮用免疫治 療藥物 因為這些藥物注射進體內後會走遍全身，所以也稱為全身系統性治療

此外，免疫治療現時也可以有不同組合，例如免疫治療配搭標靶治療 可將晚 期肝臟腫瘤縮細的機會大約是三成左右 也有些研究曾做過雙免疫治療，即同時 用兩隻不同的免疫治療藥物 可令腫瘤縮細的機會有三至四成。」李醫生說。

至於不同藥物組合如何取捨，必須看每個病人的實際情況 現時看數據 免疫治 療配搭標靶，和雙免疫治療比較，療效相差不大 但費用就有一定差距，雙免疫 治療一定會較貴 所以病人可能有經濟上的考量。當然 醫生也要看病人體質是 否適合雙免疫治療，並衡量兩種療法的副作用，看看病人的身體對哪一種療法 較容易接受。病人可向醫生詳細了解再作決定。」