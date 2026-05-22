痕到要搣佢、拮佢 「嚴重蕁麻疹」點樣評分？

蕁麻疹俗稱「風癩」或「風疹」，醫學上可分為「急性」和「慢性」兩大類。皮膚科專科醫生區志森表示，一般在六星期內消失的會定性為急性蕁麻疹，持續六星期以上的則定性為慢性蕁麻疹；而慢性蕁麻疹現時也常分為「慢性自發性蕁麻疹」及「慢性誘發性蕁麻疹」，前者即找不到特別誘發原因，但斷斷續續發作多於六星期。

「其實蕁麻疹發作時有不少特徵，」區醫生說，「例如疹的數量可以很多，且十分痕癢，發作部位通常會看見皮膚浮腫，形狀可以大到一整塊，或很多小塊甚至條狀的浮腫。浮腫的原因是真皮層或皮下組織出現水腫令皮膚脹起，因此表面通常光滑。顏色方面可以泛紅，但也可以反而比正常皮膚更淺色。另一個特徵是蕁麻疹通常起得快、去得也快，個別患處大多會在廿四小時甚至數小時內消失，消失之後全無異狀，但整體則可以在不同的部位反覆發作，此起彼落。正如剛才所說，這情況若持續多於六星期便會定性為慢性蕁麻疹。而慢性蕁麻疹還有一個特點，就是有機會消失數年後再復發。」

他特別提醒，不時有病人會誤將蕁麻疹當作濕疹，但兩者的表徵其實有不少分別，包括：

1. 濕疹一般很少數小時就完全消失，即使發作紓緩後，皮膚上也會留有痕跡例如色素沉澱等，一般可持續數天。

2. 相對於蕁麻疹的表面光滑，一般濕疹患處邊界不分明，會有較多表皮變化例如泛紅、丘疹，嚴重時甚至起小水泡和滲液等。

影響方面，蕁麻疹最擾人的症狀是痕癢，「有不少病人因為實在太癢了，以各種相對激烈的方法包括用熱水燙它，以冰敷它，『搣』它、打它，甚至用原子筆『拮』它，希望藉此減少痕癢，但很多時這些方法都無助於紓緩蕁麻疹，反而有機會進一步刺激甚至弄傷患處，令紅腫等加劇。因此慢性蕁麻疹可以對睡眠、工作、學業、心理、社交等都有很大影響，甚至有研究顯示患者出現焦慮、抑鬱等情緒的比率也較高。」區醫生說。

由於對生活的影響可以如此之大，治療前和治療後都需要評估蕁麻疹的嚴重程度，現時國際上通用的評估標準是UAS7，即由病人每天觀察蕁麻疹出現的數目和大小，以及痕癢的程度，分別給予評分，連續七天，七天內所有分數加起來的總分便可反映病情嚴重程度，對於醫生掌握藥物治療功效及病情的發展有具體參考價值。

藥物方面，區醫生表示最常用的是抗組織胺，大部分蕁麻疹病人服食後會有不同程度的紓緩，「根據現時指引，對於慢性自發性蕁麻疹，在醫生指導下使用第二代的抗組織胺，劑量可加大至傳統服食方法的四倍。但有小部份病人即使服食至四倍劑量仍未能控制蕁麻疹的症狀，需要考慮進階的治療例如注射生物製劑，大部分嚴重蕁麻疹病人注射生物製劑後都有良好反應。若生物製劑控制的效果亦不理想，便可能要考慮用較傳統的免疫系統抑制劑，但相對來說副作用較多，必須先仔細衡量。」

相比之下，生物製劑的副作用較少，用藥前無需特別檢查，用藥期間也無需抽血監察肝腎功能等等，局部副作用包括注射位置紅腫等，嚴重的副作用例如過敏反應等較少見，整體來說屬於較安全的藥物。