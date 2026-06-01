整形外科專科醫生分析口水腺癌3大警號： 腫塊、面癱、吞嚥異常！

「口水腺癌」是頭頸癌的其中一種，個案雖不算多，但可直接影響面部表情或吞嚥困難，因此不可忽視。整形外科專科醫生麥忻華表示，人體主要由「大口水腺」負責分泌唾液以幫助消化與潤滑口腔，而大口水腺集中在後腮及舌底下（即面龐及下巴兩個位置），「口水腺腫瘤80%為良性，最常出現在耳下方的『腮腺』或下巴的『下頷腺』。」



若腫塊伴隨以下症狀，惡性（癌症）風險會相對提高：

1.耳朵旁邊或面頰側邊有腫塊凸起，通常無痛。但當癌症逐步惡化，有機會出現長期疼痛的現象。

2.面容改變——「因為口水腺的腫瘤可能影響面部神經功能。若腫瘤壓迫神經，可導致面部肌肉無力或下垂，影響表情或嘴巴活動。若腫瘤已侵蝕神經，也可能引起面部感覺或動作異常，包括眼睛無法閉合，笑容不對稱或嘴角流口水等。」麥醫生說。

3.吞嚥異常——如果腮腺癌或下頜腺癌涉及深葉位置，有機會會影響吞嚥或舌頭的活動，影響進食。持續的不適或功能受限，亦容易造成心理壓力，產生焦慮與擔憂。」麥醫生表示。

4.潰瘍或出血——若腫瘤侵蝕表面的皮膚或口腔內部黏膜，會出現潰瘍和出血。

麥醫生表示，「若發現面頰、下顎或頸部有不明腫塊、應及早諮詢整形外科醫生作評估，有助早期發現症狀並及時治療。」 要判斷腫瘤是否惡性，可透過超聲波檢查，並利用幼針穿刺進行活組織檢測，評估是否良性或惡性類別。若確實是惡性，建議進行磁力共振檢查，更加準確量度腫瘤的大小和侵蝕性。

治療方面，無論口水腺腫瘤屬於良性或惡性，都以手術切除為第一線治療，「若針對惡性腫瘤，醫生會將腫瘤及周邊部分的正常組織一併切除，以降低復發與擴散風險。若腫瘤位於腮腺，手術會盡量保留顏面神經，減少術後對病人的影響。」

此外，也會視腫瘤大小、惡性程度與擴散情況，配合電療（放射治療）、化療或標靶藥物治療，以提高療效和減低腫瘤復發的機會。完成所有治療後，建議定期複診，讓醫生進行臨床上檢查。