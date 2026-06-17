內視鏡超聲波微穿刺 外科專科醫生指診斷「癌王」準確率逾90%

胰臟癌有「癌王」之稱，雖然根據香港癌症資料計中心2023年的數字，胰臟癌在該年的新症數目並未列入「十大癌症」，但若以死亡宗數計，它卻是第四致命的癌症。



外科專科醫生方廣偉表示，胰臟癌確診後的五年存活率低於10%，即死亡率高於九成，「有八至九成的胰臟癌個案，都是在後期才確診，因此死亡率較高。但即使在早期發現，不論任何期數的五年存活率都很低，唯一例外是1A期，即腫瘤完全局限在胰臟內、腫瘤大小在 2cm或以下、沒有淋巴轉移或遠程擴散，這情況下才有較高的五年存活率。」

「癌王」在早期一般沒有病徵，隨著腫瘤長大，視乎腫瘤在胰臟的位置有機會出現不同病徵，「我們把胰臟分為胰頭、胰身、胰尾三部分，若腫瘤在胰頭，由於胰頭包圍著膽管，腫瘤有機會影響膽管分泌，引起黃疸的病徵，眼白、皮膚等發黃，所以有機會較早發現。至於在胰身或胰尾的腫瘤就更難發現，很多病人最早察覺的症狀都是胃部持續疼痛，甚至擴展到後腰痛。」方醫生說。

檢查方面，若懷疑是胰臟癌，簡單來說可以驗血檢測肝功能，因為若腫瘤壓著膽管亦會引致肝功能下降。其次，以電腦掃描或磁力共振檢查會較準確，而更準確的是抽組織檢查。

方醫生表示，「但由於胰臟在胃的後方，難以經由皮膚表面穿刺抽取胰臟組織。幸好近年有較先進的『內視鏡超聲波微穿刺』技術，以胃部內視鏡帶著超聲波探頭去到十二指腸最接近胰臟的位置，然後以幼針穿刺進入胰臟，抽取組織進行化驗。」

內視鏡超聲波微穿刺的優點包括：

1. 去到最接近胰臟的位置才開始穿刺，對其他組織的影響相對較少。



2. 準確度可達九成以上，「因為現時的超聲波儀器比過往進步，內視鏡超聲波檢測胰臟的清晰度，往往比磁力共振更高。」方醫生說。



3. 方醫生指出，近年用於內視鏡超聲波微穿刺的幼針十分進步，可比一般皮膚穿刺方法抽取更多的組織，除了作常規檢測，甚至可供切片化驗，「好處是除了可以看見有癌細胞，更可了解癌細胞深入的程度，對決定治療方案有很大的參考價值。」



4. 現時胰臟癌可進行多種基因測試，以配合新藥治療，內視鏡超聲波微穿刺可抽取較多組織，於是可用更多試劑進行測試，以得知病人有否基因突變，對選擇藥物治療有很大幫助。



方醫生表示，現時胰臟癌的治療分為三類，「第一是『可切除』，即腫瘤未侵蝕血管，沒有擴散；第二是『臨界可切除』，多數是一些緊貼血管的腫瘤，會視情況考慮先進行化療，希望可縮細腫瘤然後再切除，以提升清除腫瘤的機會；第三是『不可切除』，一般已嚴重侵蝕血管或已有遠程擴散，主要用化療作全身性治療。」

確診胰臟癌的個案，平均只有一至兩成最終適合以手術切除。若腫瘤在胰頭位置，一般需要做一個超大型手術，「因為胰頭緊貼很多組織，包括膽管、膽囊、十二指腸，因此需要將胰頭及以上組織全部切除，同時切除附近的淋巴組織，是各種外科手術中最大型的，當然有一定風險。近年技術進步，現時進行這手術死亡率低於5%，但始終胰臟癌即使切除後復發率也較高，所以病人必須定時覆診監察胰臟的情況。」