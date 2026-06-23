心臟健康｜醫生薦2款平價零食 每日食減少心臟病風險

平時工作忙碌、食無定時，想護心難道一定要吃昂貴的保健食品？



英國國民保健署（NHS）的網紅醫生 Dr. Karan Rajan 早前在社交平台 Instagram 分享了一個既簡單又省錢的飲食秘訣。他指出，只要將日常飲食稍作調整，每天吃兩款非常平民化的常見食物，就能將罹患心臟病的風險降低達 10%。這兩款「護心黃金搭檔」，平均花費折合不過數十港元，絕對是性價比極高的健康選擇。

６關鍵保持心臟健康（按圖了解👇👇👇）

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血管兩大殺手：高血壓與膽固醇

Dr. Karan Rajan 解釋，心臟病和動脈粥樣硬化（即血管硬化阻塞）的主要元兇，通常離不開「高血壓」和「高膽固醇」這兩大慢性殺手。要保護心血管，關鍵在於日常飲食中如何控制這兩個指標。

他推薦的護心零食組合非常簡單：一杯紅桑子（亦稱覆盆子）配一小把無鹽杏仁。這兩樣看起來普普通通的食物，湊在一起卻能發揮意想不到的「協同效應」。

紅桑子：天然的「降壓果」

很多人減肥或吃乳酪時會加幾粒莓果，而紅桑子正是當中的護心最佳選擇。Dr. Karan Rajan 指出，紅桑子除了含有豐富的抗氧化劑、能幫助身體對抗慢性發炎之外，它更藏有控壓關鍵——「鉀質」。

鉀質在人體內扮演著調節血壓的角色。足夠的鉀能幫助血管放鬆，並促進身體排出多餘的鈉（鹽分），從而直接達到減低血壓的效果。每天吃一杯份量的紅桑子，就是最天然的控壓方法。

無鹽杏仁：血管的「清道夫」

至於這個組合的另一半，則是近年備受推崇的堅果——無鹽杏仁。

不少人擔心堅果脂肪含量高，但其實杏仁含有的是對心臟有益的優質不飽和脂肪。Dr. Karan Rajan 表示，每天吃一小把杏仁，能有效幫助調節血壓，並降低體內的「壞膽固醇」（LDL）水平。杏仁還富含維他命 E、鎂質以及膳食纖維，這些營養素就像是血管裏的「清道夫」，能防止垃圾在血管壁積聚，維持血管彈性。

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聯合組成抗發炎組合 下午茶最佳之選！

為什麼要把這兩款食物放在一起吃？因為當紅桑子的抗氧化劑、鉀質，與杏仁的優質脂肪、纖維相遇時，能在體內產生強大的抗發炎效果。

對於生活節奏急促、經常外賣、少果菜的香港人來說，這無疑是一個極佳的「下午茶替代方案」。比起下午肚子餓時去便利店買魚蛋、燒賣或飲珍奶，轉吃一小碗紅桑子加杏仁，不僅能滿足口腹之慾、提供飽腹感，還能在不知不覺中保護心臟。

最吸引人的是，這個健康習慣並不需要高昂的成本。而且，無論在大型超市或街市，都很容易就能買到新鮮或急凍的紅桑子，以及大包裝的原味無鹽杏仁。與其每個月花那麼多錢去買各類昂貴的保健品，不如返璞歸真，用最天然、最省錢的食材來照顧血管。每天的花費，可能比去酒樓飲茶少叫兩籠點心還要便宜，卻能換來心血管的長遠健康。

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