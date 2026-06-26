疫苗疲勞危機 新冠病毒持續威脅心臟！

很多香港人都淡忘新冠疫情的可怕了，亦沒有再持續接種疫苗，但心臟科專科醫生陳鑑添提醒，即使現時大部分新冠個案都屬於輕症，仍可能引發心肌炎、心包炎、心律不正或血栓等。「若本身是心血管病患者，感染新冠後影響心臟的風險更高，一旦出現『長新冠』，也有機會誘發很多心臟後遺症。」



陳醫生指出，「長新冠」（Long Covid）是指發生在曾感染新冠病毒人士身上一系列的長期症狀。世界衛生組織指出，約10-20%的新冠患者會出現「長新冠」症狀，例如以下幾大類：

1. 腦霧，意思是患了新冠之後，雖然好像痊愈了，但其後幾個月仍有記憶力不集中、健忘、頭痛等情況。

2. 心臟症狀，「例如很多病人，新冠康復後經常行幾步就氣促，或經常有心口痛、胸悶、心悸等，但檢查又沒發現有嚴重心臟病，便有可能屬於長新冠的症狀。」陳醫生說。

3. 全身症狀，包括嗅覺或味覺改變或失去，失眠，疲累，肌肉痠痛，甚至焦慮至脫髮、抑鬱等，並持續影響生活質素。

陳醫生分享了以下個案：有一位六十多歲病人，一直有高血壓、糖尿病、高膽固醇等「三高」，也做過通波仔手術，心血管內放置了支架。2022年疫情期間，他染上了新冠且十分嚴重，即時送院並進入深切治療部。「僥倖地，他熬過了，逐漸康復。我們當然第一時間提醒他要接種新冠疫苗，避免再感染新冠，起初他很聽話，但打了一兩次後，覆診時問他，他表示新冠已經變成風土病，不會再打疫苗了。我們很奇怪，因為他接種新冠疫苗是免費的，為何不打呢？但他說，不是費用的問題，是覺得新冠已『冇乜嘢，好似普通感冒咁之嘛』，因此就掉以輕心。」

其後兩年多，這病人都有覆診，但每次問他都表示沒有再打新冠疫苗。終於，出事了——「有一次他因不適覆診，他以為是感冒，我們替他檢測多種上呼吸道感染，證實他又再染上新冠，而且病情急促惡化，要再次送入深切治療部。」

陳醫生憶述，病人當時肺部情況相當差，更引發急性冠心病症候群。因為他心血管內已有支架，支架的位置出現血栓，要即時再替他通波仔打通塞了的血管。雖然終於「救心」成功，但隨之而來有很多併發症，包括肺炎、心臟衰竭等，病人留醫六、七星期後終於離世。

「坦白說，這病人年紀不算很大，現在回頭看，如果他當初一路繼續接受新冠疫苗注射，第一可以預防他再感染新冠，第二即使再染上新冠也可大大減低嚴重程度，減低需要入院的比率及死亡率。第三，研究顯示，接種疫苗可顯著降低出現『長新冠』的比率，對已有心血管疾病的患者尤為重要，新冠疫苗可將病人因新冠形成急性血栓的風險降低八成，出現急性心肌梗塞的機會降低五成，同時可減低急性中風的風險達六成。所以持續接種新冠疫苗，對於已經有心臟病的病人是十分有用的。」陳醫生說。